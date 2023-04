Los intendentes le marcaron al Gobierno dónde desplegar fuerzas federales: Berni no participó de la reunión

La reunión entre funcionarios del Ministerio de Seguridad y los representantes de los intendentes del conurbano bonaerense

En medio de los cruces por la inseguridad en el conurbano bonaerense, los intendentes de ese conglomerado urbano mandaron a sus secretarios y secretarias de seguridad a una reunión convocada por la cartera nacional que conduce Aníbal Fernández para coordinar el despliegue de efectivos de fuerzas federales en distintas zonas conflictivas. Allí, los funcionarios municipales compartieron los llamados mapas de calor del delito para que el Gobierno intervenga sobre los puntos más calientes.

En lo que refiere a la gestión, el encuentro fue para profundizar y darle continuidad al funcionamiento de los Comandos Unificados Conurbano (CUC), donde distintas fuerzas de seguridad federales empezarán a prestar servicio de seguridad ciudadana. Si bien los intendentes no participaron personalmente de la reunión de este miércoles, fue a pedido de ellos y bajo la intermediación del jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, que se avanzó con la creación de los CUC.

Aníbal Fernández y Martín Insaurralde

Hay allí una acción política que revela que Sergio Berni -que es conducido administrativamente por Axel Kicillof- fue ignorado por los jefes comunales que, en su mayoría, responden a Insaurralde. Consultado por Infobae, desde el entorno del ministro de Seguridad bonaerense aseguraron no haber sido notificados de los encuentros que se dieron esta mañana. Una versión diferente explican en la cartera que conduce Aníbal Fernández.

La reunión de este miércoles también se da bajo un contexto agitado producto del asesinato del colectivero de la línea 620, Daniel Barrientos, ocurrido en la madrugada de este lunes en Virrey del Pino, La Matanza. Fue un hecho que volvió a poner sobre la mesa el tema de la inseguridad. En el gobierno bonaerense plantean que la problemática irá en aumento en campaña y que estará azuzado por la oposición.

“Esto no parece un robo a un colectivo. En un colectivo, a esa hora de la madrugada, no vas a encontrar un botín como para tener ese despliegue. Parecía un robo a un blindado, pero se llevaron una mochila. Es muy raro y ahí empiezan todas las cuestiones, porque lo tengo que decir: un par de días antes había estado Patricia Bullrich hablando de la seguridad de los colectivos. Uno no tiene que pasarse con esto porque hay que investigar a fondo pero bueno”, había dicho anoche el gobernador bonaerense en declaraciones a C5N. Berni fue más allá: “No sé si no nos tiraron un muerto”, lanzó. Kicillof también planteó que el colectivo que conducía Barrientos fue cruzado por un auto del que bajaron los delincuentes, una descripción que no coincide por uno de los pasajeros que iba en el colectivo.

Choferes de distintas líneas acompañaron a la familia de Daniel Barrientos en el velatorio

Berni y Kicillof siguen reclamando por el envío de gendarmes al conurbano. En el ministerio de Seguridad de la Nación, contestan que los efectivos ya están prestando servicio en la zona metropolitana. La puesta en marcha de los Comandos Unificados, implica una redistribución de las fuerzas federales ya están en el conurbano, por ejemplo en las Estaciones de Trenes.

Este miércoles, Aníbal Fernández volvió a polemizar con Kicillof cuando le recordaron que el mandatario bonaerense sostiene que no hay efectivos de fuerzas federales en el conurbano. “Yo no lo sé, es un problema de Kicillof, no mío, preguntale a él. Él dice: “nosotros venimos reclamando los 6 mil....”, alguien le dio el número y a él le gusta repetirlo, bueno repetí lo que vos quieras pero, lo que no sabés, es que ya están esos. Hace rato que están trabajando en la provincia de esa manera y que nosotros estamos motivando para modificar o mejorar la participación en varios puntos del conurbano”, dijo Fernández en otra declaración cruzada con el gobierno bonaerense.

Las reuniones que se dieron en el día de hoy se dividieron en tres turnos. Comandadas por la secretaria de Seguridad y Política Criminal, Mercedes La Gioiosa, el primer bloque fue para los secretarios de seguridad de Escobar, Pilar, General Rodríguez y Marcos Paz que conforman el Comando I. Luego para La Matanza que tiene el comando III y los titulares de las áreas de Seguridad de los municipios de Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown y Ezeiza que integran el comando IV.

La secretaria de Seguridad y Política Criminal, Mercedes La Gioiosa en una de las reuniones con secretarios de seguridad municipal y miembros de las fuerzas

La semana que viene seré al turno de los distritos que forman parte del Comando II (Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Merlo, Moreno, San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas) y Comando V (La Plata, Ensenada, Berazategui, Florencio Varela, Presidente Perón, San Vicente y Cañuelas).

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, planteó a través de su cuenta de twitter: “Nadie nos contactó de parte del Ministerio de Seguridad de la Nación para hablar de un despliegue de fuerzas federales en el Conurbano. Sería muy importante que podamos aportar una mirada como conocedores del territorio y el mapa del delito”. Desde el ministerio de Seguridad de la Nación aseguraron que la semana que viene será el turno del municipio que conduce Valenzuela.

En los Comandos Unificados del Conurbano no solo cumplen funciones la Gendarmería. Incluso, en la reunión de este miércoles también participaron Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

