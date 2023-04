Perdió fuerza el acto en Chaco para pedir por la candidatura de CFK y La Cámpora revisa su estrategia electoral

La foto de la convocatoria al acto en Chaco para pedir por la candidatura de Cristina Kirchner

“No va a ir nadie”. “Se lo vaciaron”. “Lo dejaron pedaleando en el aire”. Las frases pertenecen a distintos referentes del kirchnerismo y refieren al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, el anfitrión del acto de hoy en Resistencia, que fue organizado hace semanas en torno al operativo clamor por la candidatura de Cristina Kirchner y que finalmente tendrá menos peso del esperado. Previsto con el mismo esquema que había aplicado La Cámpora en Avellaneda, en el primer “plenario de la militancia” en el interior no habrá figuras de la primera plana k: en el espacio duro decidieron restarle volumen a la puesta en escena, mientras revisan la estrategia electoral de cara a las PASO, que hasta ahora apostó centralmente en la proclama “CFK2023″.

El mitin de hoy fue convocado por el propio cacique provincial, ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, en la mísma línea del primer encuentro de la saga, titulado “Luche y Vuelve” que celebró La Cámpora el 11 de abril, en Avellaneda, junto a La Patria es el Otro, la agrupación del ministro de Desarrollo Comunitario bonaerense, Andrés Larroque. Está previsto que el encuentro de esta tarde tenga las mismas características, con comisiones de debate y discursos políticos para el cierre, en el marco de la iniciativa para federalizar la defensa de CFK tras la condena en la causa Vialidad y pedirle que sea candidata.

En las filas K se daba por sentado el encuentro contaba con el aval de Cristina Kirchner, y los flyers para llamar a la militancia habían sido distribuidos por sus alfiles de la Provincia de Buenos Aires. Rezaban, con los mismos colores y tipografía que los anteriores: “¡Nordeste con Cristina! Plenario de la militancia. Democracia sin proscripción”.

Pero en los últimos días, la iniciativa empezó a “desinflarse”, según admitieron distintos funcionarios nacionales y bonaerenses de la órbita de la vicepresidenta. Ayer se confirmó que no serán de la partida ni el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner; ni “Wado” De Pedro, ni el propio Larroque. Tampoco estará el grueso de los intendentes bonaerenses que responden a la vicepresidenta. De la mesa k estarán el jefe comunal de Ensenada, Mario Secco; y el titular de AFIP, Carlos Castagneto, dirigentes que, aunque tienen volumen propio, no comandan la fuerza.

Desde la provincia norteña aseguraron que nunca estuvo confirmada la presencia de Larroque en el evento y remarcaron que será Secco quien estará acompañando a Coqui en representación de la mesa kirchnerista. “Es en la misma línea que el plenario de Avellenada, con mayor participación de Capitanich y la militancia del Noroeste. Va en el marco del pedido de candidatura de Cristina”, dijeron.

El plenario en Avellaneda que encabezó Máximo Kirchner

Será notorio el contraste con aquel sábado de marzo, en el conurbano sur, donde habían dado el presente todos los dirigentes de dirección K. Además de Larroque, en el territorio de Jorge Ferraresi, habían estado Máximo Kirchner y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que tomaron el micrófono con cargadísimos mensajes contra la Justicia y en defensa de la Vicepresidenta frente a una multitud de militantes. De Pedro, uno de los más cercanos a la ex mandataria, los había acompañado en el escenario, aunque en silencio, junto a varios funcionarios nacionales e intendentes.

Mientras aguardan por la última palabra de Cristina Kirchner, los popes kirchneristas analizan cómo continuar en el complicado panorama electoral, sin un candidato de consenso de todo el FDT. Las cabezas del kirchnerismo estuvieron juntas ayer en la sede del PJ bonaerense que preside el hijo de Cristina Kirchner. Allí analizaron la estrategia electoral local y nivel nacional, y sopesaron fechas para decidir las alianzas con otros partidos, donde se podrían plantear con mayor firmeza las -hasta ahora- inciertas candidaturas.

A diferencia de lo que se verá hoy en Chaco, ayer estuvieron casi todos los líderes cristinistas. Además de Máximo Kirchner, fueron el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde; Larroque; la vicegobernadora Verónica Magario; la senadora bonaerense María Teresa García; su par nacional, Juliana Di Tullio; la titular de Anses, Fernanda Raverta; y los intendentes de Quilmes, Mayra Mendoza, y de La Matanza, Fernando Espinoza, entre otros referentes kirchneristas y peronistas con volumen de la provincia de Buenos Aires.

El dato saliente fue la convocatoria a una protesta con el mismo objetivo que el encuentro en la capital chaqueña -combatir el “ataque de la Justicia” contra Cristina Kirchner, su slogan en la interna-, pero en la Ciudad. La marcha será el 13 de abril, ante los tribunales de Comodoro Py, en el aniversario del recordado discurso de la ex presidenta tras presentarse ante el juez Claudio Bonadio.

Para esbozar los motivos por los que perdió fuerza el acto de esta tarde en Chaco, desde el mundillo K esbozaban distintas respuestas. Por un lado, aseguraban que empezó a crecer la hipótesis de que la vicepresidenta finalmente no se presentará, aunque por ahora no haya pronunciado (y se esmeraban en aclarar que no se debe al renunciamiento de Mauricio Macri, sino a su situación judicial). Esta semana, en una entrevista, el ministro De Pedro deslizó que su jefa, con quien se reúne varias veces cada semana, “hace lo que dice”, en referencia a los rumores sobre su eventual postulación, que corren a pesar de que ella misma dijo que no competirá. En el Senado vienen insistiendo en recordar ese mismo concepto, cada vez que pueden, aunque por lo bajo, desde el comienzo del año.

La otra variable gira en torno al rol de Capitanich, que busca posicionarse como candidato a la Presidencia. Hay quienes deslizan que no hay consenso para “levantar” al gobernador, que hasta ahora sólo lanzó indirectas sobre sus aspiraciones. Su nombre suena también como eventual candidato a vicepresidente, aunque la cabeza de la fórmula aún no se definió. Por ahora se menciona, para encabezar, a Cristina Kirchner, y a “Wado” de Pedro, que también pelea por un lugar en el espacio. Sin embargo, nadie descarta que pueda surgir un “tapado”.

En las últimas semanas, el gobernador, miembro destacado de la liga del Norte Grande, adoptó una estrategia clásica para ubicarse en el tablero electoral, con la gira de presentación de su libro Argentina puede más. Esta semana estuvo en Moreno, pero la primera exhibición proselitista tuvo lugar hace dos semanas, en el centro de convenciones Gala. Se trata del mismo lugar donde hoy a las 18.30 Capitanich hablará ante dirigentes y militantes de las provincias norteñas y algunos funcionarios y legisladores nacionales, pero sin presencia de los referentes de la cúpula de su espacio de pertenencia.

