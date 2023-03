Otro capítulo del operativo clamor por Cristina Kirchner: habrá un plenario en Chaco con Capitanich de anfitrión

Postal del plenario en Avellaneda

Un sector del kirchnerismo dará otro paso en su estrategia para lograr que Cristina Kirchner decida ser candidata en las próximas elecciones. Tras el plenario y acto de cierre que se llevó adelante en Avellaneda el último 11 de marzo, ahora las diferentes organizaciones K empiezan a desplegar su estrategia por diferentes puntos del país. Cómo había adelantado Infobae, la idea -tras lo que fue la jornada en el distrito del sur del conurbano, cuyo orador de cierre fue el presidente del PJ bonaerense y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner- era empezar a mover los plenarios por las distintas provincias y el interior bonaerense.

Esta semana se definió que Chaco será la primera parada de los plenarios itinerantes. Puntualmente, su ciudad capital Resistencia. El gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, será el anfitrión y protagonista de una nueva acción que el kirchnerismo empuja con, al menos, dos objetivos: generar las condiciones para que la Vicepresidenta pueda elegir ser candidata y, en última instancia, que lo sea. Este tipo de actividades también funcionan como una demostración de fuerza al interior del Frente de Todos.

El plenario en cuestión se realizará el próximo sábado 1 de abril. Será en la Gala Convenciones de Resistencia y bajo la leyenda de “Democracia sin proscripción”, la misma utilizada por las organizaciones que integran La Patria es el Otro, en lo que fue la movilización del 24 de marzo. Una procesión que se inició en la ex Esma el viernes pasado y que incluyó -por parte de este sector- un despligue hacia el edificio de la Corte Suprema, para reclamar por la situación judicial que pesa sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Nordeste con Cristina”, es la invitación formal. Además de los dirigentes que viajarán desde Buenos Aires y alrededores, el sábado habrá presencia de militantes y referentes del kirchnerismo de las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. Será también un desafío para el espacio que empuja la candidatura de CFK, toda vez que el arraigo del AMBA y la zona metropolitana es la que más pesa detrás del operativo clamor. Hay, por ejemplo, ministros de la provincia de Buenos Aires como referencia del sector. Ahora la intención es expandirlo.

La decisión de darle un carácter itinerante a los plenarios se fue debatiendo desde hace algunas semanas. Uno de lo dirigentes a cargo de este objetivo es el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque. Días atrás, el funcionario recibió a distintos dirigentes del espacio La Patria es el Otro para darle continuidad a las acciones propuestas para “romper la proscripción contra Cristina”.

Este martes, en la sede de la CTA se terminó de coordinar que el segundo plenario militante en pos de CFK sea en Chaco. Fue en una reunión de la que participó el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich junto al diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yaski; el propio Larroque, los intendentes Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), la presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos, Teresa García; el titular de la AFIP, Carlos Castagneto; el presidente de ACUMAR y referente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella; además de otros dirigentes como Héctor “Gallego” Fernández (Peronismo Militante) y el ex diputado Marcelo Koening (Descamisados).

Jorge Capitanich, Andrés Larroque y los principales dirigentes kirchneristas que trabajan en el operativo clamor por CFK

Capitanich será el orador de cierre. Desde Buenos Aires y alrededores viajarán Secco, Castagneto, el diputado nacional del Partido Piquetero, Juan Marino, entre otros. El nombre de Capitanich, como gobernador del norte y referente cristinista, circuló tiempo atrás como un eventual presidencial. “Yo siempre planteé, cuando me preguntan si voy a ser candidato, que no me voy a excluir del debate nacional y, para eso, lo primero que pienso es salir a recorrer con un plan de gobierno para discutir con los argentinos y las argentinas en los diferentes lugares del país, para entender que en el peronismo hay proyecto, ideas, voluntad política, y que tenemos que ganar las elecciones y lo vamos a hacer unidos”, decía el gobernador en febrero pasado. Sin embargo, la centralidad, sigue siendo la figura de Cristina Kirchner.

Como reconstruyó este medio, mientras la militancia canta por “Cristina presidenta...”, en la dirigencia K empiezan a deslizar que la vicepresidenta no competirá y que todo se definirá en una PASO.

El planteo de Máximo Kirchner durante la marcha del 24 de marzo fue en ese sentido. Durante un reportaje que brindó en la transmisión que hizo La Cámpora, el presidente del PJ bonaerense habló sobre el acuerdo con el FMI y trazó una posición electoral al respecto. “El acuerdo era malo y esto lo saben todos. Argentina tiene una curva de vencimientos por delante que agobia. Y si alguien se enoja, que se enoje, vamos a elecciones y la sociedad define”.

En el cristinismo, la figura del ministro del Interior Eduardo de Pedro asoma hoy como uno de los potenciales precandidatos presidenciales si la Vicepresidenta no es candidata, Otra estrategia es que sea el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, entendiendo que detrás de la figura de CFK es quién más fideliza -o garantiza- ese voto en la provincia de mayor peso electoral. Un plan que, puertas adentro de la gobernación bonaerense, no cae del todo bien. El objetivo en La Plata es ir por la reelección bonaerense

Fue la propia ex presidenta la que dijo que no sería “candidata a nada”. Fue tras conocerse la condena por la Causa Vialidad. Una resolución que incluye una pena de inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública.

El kirchnerismo tradujo esa condena en una proscripción electoral hacia la Vicepresidenta, entendiendo que en la actualidad es la figura de mayor peso político del peronismo en vistas a las elecciones de este año. Por ello, el plenario en Avellaneda y el que se hará en Chaco persiguen el mismo objetivo: poder salir de ese laberinto a fuerza de una militancia dispuesta a plantarse ante el fallo del Tribunal Oral Federal 2 y que todo termine en junio de este año con Cristina Kirchner candidata.

