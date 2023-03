Denunciaron a Grabois en el Inadi: aseguran que sus dichos hacia Cristina Pérez fueron machistas y misóginos

La periodista se cruzó el lunes con el dirigente social en su programa de radio.

Luego de que el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, insultara a la periodista Cristina Pérez en una entrevista radial y la tratara de “mentirosa, xenófoba y racista”, el Concejal de Juntos por el Cambio de la ciudad de Rosario, Carlos ‘Charly’ Cardozo, presentó este martes un pedido en el INADI para que se evalúe si los dichos del dirigente social fueron “machistas, misóginos y contra la libertad de expresión”.

El violento cruce entre Grabois y Pérez se produjo el pasado lunes por la tarde al aire del programa Cristina sin Vueltas, emitido por Radio Rivadavia, después de que la conductora le consultara al líder del MTE por la entrega de un total de 140 hectáreas en la localidad bonaerense de El Marquesado por parte del Estado Nacional a personas presuntamente vinculadas a su organización. La tensión en la conversación comenzó a crecer cuando la periodista le señaló al entrevistado que a ese predio habrían llegado habitantes del partido de La Matanza, “sin previo aviso, sin mayor noción de titularidad y con cierta afinidad política, como pasa con los mapuches”.

De manera inmediata, el dirigente social le respondió y comenzó a agredirla: “¡Usted es una xenófoba, es una racista y es una clasista! ¡Lo que usted está diciendo, la verdad, es de una maldad impresionante! ¡Que tierras que están vacías, que no se las van a regalar ni se las van a vender, que se las van a dejar en uso para que hagan un proyecto agroecológico a gente que necesita laburar la tierra! La verdad es que es una sinvergüenzada”, la acusó Grabois. “Usted es una mala persona, es una basura y es la clara representación de los problemas que tenemos en este país. Gente que quieren todos para ustedes”, siguió más adelante.

Frente a esta situación, el Concejal rosarino de JxC presentó ayer un pedido al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) para que se evalúe “de manera urgente” si los dichos del dirigente político y pre candidato a la Presidencia de la Nación “no constituyen un acto de misoginia, machismo extremo y atentatorio contra la libertad de expresión”.

Cardozo presentó un pedido en el INADI.

El escrito denuncia que el dirigente social “trata a la periodista de ‘fascista, basura y racista’ entre otros epítetos, haciendo abuso de la posición dominante que le da su jerarquía política, sus vínculos con el Gobierno de la Nación y la Iglesia, su carácter de candidato a presidente, por lo que creemos que se debe iniciar un sumario y el INADI debe expedirse sobre el asunto”.

“Haciendo gala de la típica doble moral del seudo progresismo argentino, Grabois dice ser ultra feminista y cuando pierde los estribos al ser cuestionado por una comunicadora, no duda en agredir de manera artera”, detalló el edil de Rosario.

El escrito de Cardozo pide que se evalúen los dichos del dirigente político.

En diálogo con Infobae, Cardozo señaló: “En el pedido relatamos los hechos, transcribimos textualmente las palabras que dijo Grabois, y fundamentamos por qué nosotros consideramos que esto tiene que ser abierto como investigación por el organismo nacional. Sin tomar partido, pero diciendo que esto, al menos, amerita que el INADI abra un expediente”.

“Estamos a la espera de que el organismo nos confirme el ingreso de la denuncia, y a partir de eso vamos a ir siguiéndola día a día. Me parece que es algo que no tenemos que dejar pasar, son cosas que no tenemos que naturalizar y que toda situación de este tipo debe ser expuesta”, continuó.

Además, el concejal de JxC anticipó que realizará una presentación en el mismo sentido ante la Defensoria del Público del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

“Los organismos pertinentes del Estado tienen la obligación de, mínimamente, abrir algún tipo de investigación a ver si los dichos son ofensivos, machistas, misóginos y también atentatorios contra la libertad de expresión, porque si una persona que es amiga del Papa Francisco, se encarga de manejar una de las organizaciones sociales más importantes del país y tiene acceso a la vicepresidenta, es decir que tiene una cuota de poder importante, maltrata de esa manera a una periodista, es peligroso para la libertad de expresión”, concluyó Cardozo.

El concejal está a la espera de una respuesta del INADI.

