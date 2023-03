Luis Petri defendió a Cristina Pérez y llamó “cobarde” a Juan Grabois luego de las agresiones

La periodista se cruzó con el dirigente social en su programa de radio.

El precandidato a gobernador por Mendoza de Juntos por el Cambio (JxC), Luis Petri, expresó su repudio contra las agresiones de Juan Grabois hacia la periodista Cristina Pérez, su actual pareja desde hace casi dos años, después de que este lunes el dirigente social del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) la tratara de “mentirosa, xenófoba y racista”.

“Orgulloso de vos @Cris_Noticias, ante la pregunta incómoda, la agresión y la violencia como respuesta. La cobardía tiene nombre y apellido, Juan Grabois”, escribió el ex legislador de la UCR a través de su cuenta de Twitter.

Luis Petri llamó "cobarde" a Juan Grabois

Las declaraciones de Petri se dan a horas del violento cruce entre la periodista y el líder del MTE, ocurrido ayer por la tarde en medio de una entrevista en el programa Cristina sin vueltas, el cual se emite por Radio Rivadavia.

“Creo que no vale la pena detenerse en un violento como Grabois”, señaló Petri a Infobae.

El conflicto comenzó cuando la conductora le consultó al referente social por la denuncia que presentó recientemente el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, contra el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Eduardo Alfonso Albanes y dos integrantes de la Asociación Civil “Tercer Tiempo”, que forma parte del MTE, por la entrega de un total de 140 hectáreas en la localidad de El Marquesado, ubicada entre Miramar y Chapadmalal.

Cristina Pérez y el ex diputado Luis Alfonso Petri se comprometerán por segunda vez.

La tensión en la entrevista se incrementó cuando la periodista cuestionó que a las tierras localizadas en cercanías a la ciudad de Mar del Plata habrían llegado personas oriundas del partido de La Matanza “sin aviso” y que “acamparon en el lugar y se instalaron allí sin mayor noción de titularidad”.

Al respecto, el dirigente social respondió: “¿Sabés lo que pasa? Las noticias mienten. Es gente de Mar del Plata, de Batán, del CONICET, del INTA de Mar del Plata y de la Universidad de Mar del Plata, no hay nadie de La Matanza. Lo de La Matanza es para matarse de la risa, es como el paradigma de lo que ellos quieren asustar a la gente, que van a ir un montón de negros del conurbano a tomarles la tierra, encima metieron La Matanza en el medio, ni siquiera dijeron, no sé, Vicente López, no, La Matanza pusieron. Mirá, no hay nada raro”.

Tras una intensa discusión por la cesión de las tierras por parte del Estado a presuntos integrantes del MTE, Peréz le dijo: “lo que queda claro es que reparten tierras con afinidad política, como pasa con los mapuches”.

Frente a esto, el dirigente del Frente Patria Grande la acusó de ser “una sinvergüenza” y siguió: “¡Usted es una xenófoba, es una racista y es una clasista! ¡Lo que usted está diciendo, la verdad, es de una maldad impresionante! ¡Que tierras que están vacías, que no se las van a regalar ni se las van a vender, que se las van a dejar en uso para que hagan un proyecto agroecológico a gente que necesita laburar la tierra! La verdad es que es una sinvergüenzada”.

Por su parte, la conductora dijo que Grabois “utiliza ofensas para defender causas que van al margen de la Constitución Nacional” y recordó el conflicto en el que se vio involucrado tres años atrás, cuando personas vinculadas a su agrupación ocuparon un campo de la familia del ex ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere. “¿Usted es el vengador de las propiedades, el Robin Hood de las propiedades en sucesión?”, continuó más adelante Pérez.

“Yo lucho por causas justas a diferencia de usted que discrimina a los humildes y dice que le regalan tierras a gente de La Matanza sin tener la más remota idea de lo que pasa ahí. Usted es deshonesta y mentirosa. Infórmese antes de preguntar. No me importan sus ofensas, lo que usted hace es sutilmente, jugándola de educadita, diciendo que mandé a tomar tierra con gente de La Matanza. Usted es racista ¿por qué no va a ver lo que van a hacer en esas tierras?”, le dijo el referente social.

En respuesta a los agravios, la periodista replicó: “Su agrupación recibe dinero del Estado, usted se cubre con la sotana del Papa, se cuelga de la pollera de Cristina y de la bermuda de Máximo”.

“Y su radio también recibe dinero del Estado señora planera. Usted es una mala persona, es una basura y es la clara representación de los problemas que tenemos en este país. Gente que quieren todos para ustedes. Ustedes tienen todos para ustedes, no quieren nada para los demás. No quieren que los humildes tengan nada y, francamente, señora Pérez, usted es una basura de persona y me llena de orgullo que gente como usted, gente como Macri, gente como Bullrich y gente como Larreta, me persigan, me difamen, digan que llevo gente de La Matanza. Es una caricia a mi alma que la gente más horrorosa de este país, los fascistas de este país, los xenófobos de este país, como usted, que no quieren nada para los demás”, le contestó el líder del MTE, quien recientemente lanzó su candidatura a presidente.

