Horacio Rodríguez Larreta volvió a respaldar a Acuña y Quirós como candidatos a Jefe de Gobierno porteño y no descarto desdoblar las elecciones

El ministro de Salud porteño Fernán Quirós y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta

Con Mauricio Macri corrido a un costado del escenario electoral, la interna del PRO pasó a focalizarse en cómo dirimirá la elección del candidato que competirá por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta negó un acuerdo con el expresidente para apoyar al primo Jorge Macri y respaldó las postulaciones de sus ministros Fernán Quirós y Soledad Acuña. No descartó desdoblar las elecciones porteñas.

Rodríguez Larreta salió a hablar luego que Mauricio Macri comunicara su decisión de no competir en los próximos comicios. Aseguró que no le “sorprendió” el anuncio, que no se lo había dicho “explícitamente” pero aclaró que el ex mandatario “le había insinuado” que no jugaría. De todos modos, sostuvo que “la decisión de competir no dependía de si jugaba Macri, Carrió o quien sea”. “Creo que estoy preparado y orgulloso del trabajo que venimos haciendo en la Ciudad, no me fijo demasiado en qué candidatos puede haber”, agregó el aspirante a la Presidencia.

“Estamos en una nueva era, dejando de lado las peleas y las agresiones. La violencia lleva 80 años y mirá cómo estamos”, planteó apuntando al peronismo pero también mirando de reojo a su contrincante en la interna, Patricia Bullrich. “Necesitamos paz para solucionar los problemas”, enfatizó.

Macri y Larreta se reunieron el viernes pasado

La reunión que mantuvieron Larreta y Macri el viernes alimentó los rumores de un posible acuerdo para que el candidato del PRO en la Ciudad sea Jorge Macri y se bajen el resto de los aspirantes. La idea cobró más fuerza aún cuando al día siguiente Emmanuel Ferrario declinó su postulación. Sin embargo, Fernán Quirós y Soledad Acuña siguen en carrera.

Este lunes, en declaraciones a Radio Mitre, Mauricio Macri le bajó el pulgar a la candidatura del radical Martín Lousteau -dijo que no lo ve como jefe de Gobierno- y puso el foco en que el partido amarillo no debe entregar su bastión electoral: “El PRO ha marcado un rumbo de modernidad y de calidad en la gestión que lo tiene que seguir marcando el capitán y creo que tenemos a alguien muy preparado”, señaló en referencia a su primo. “Tiene una experiencia única que yo no tuve. Yo arranqué y tuve que pagar un derecho de piso que Jorge no va a pagar porque ya fue intendente. Él tiene una experiencia muy valiosa”. En este marco aseguró que Larreta respaldará al ex jefe comunal de Vicente López: “Se la va a jugar porque al final las cosas caen por su peso propio. Se la va a jugar, él también se da cuenta”.

Pese a la presión de Mauricio, Rodríguez Larreta negó haber acordado que Jorge Macri sea el candidato unificado del PRO en CABA. “Faltan tres meses para el cierre de listas”, declaró a La Nación +, buscando evitar cualquier rispidez. Sin embargo, respaldó a sus postulantes: “Fernán Quirós es un lujo como ministro de Salud, y Soledad Acuña defendió las escuelas abiertas (durante la pandemia)”. También “está Jorge que fue intendente de Vicente López y hay candidatos del radicalismo como Lousteau”, incluyó el jefe de Gobierno en la disputa por su sucesor en la Capital Federal.

“Tenemos tiempo para definir”, continuó y no descartó desdoblar las elecciones en la Ciudad como forma de solucionar la interna de Juntos por el Cambio: “Es una alternativa”. “No cambia mucho la fecha (de la elección), siento que la gente valora el trabajo que venimos haciendo y va a votar seguir trabajando en la misma línea”, definió el precandidato presidencial.

