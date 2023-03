Para Carrió no fue una sorpresa la decisión de Macri, pero lanzó una advertencia para la interna porteña

Carrió junto a Mauricio Macri

Pasado el primer revuelo que generó la decisión de Mauricio Macri de desistir de competir en la carrera presidencial, los socios de Juntos por el Cambio empiezan a vislumbrar cómo será el futuro y los movimientos de los candidatos.

Para Elisa Carrió la decisión no fue una sorpresa. “Chocolate por la noticia. Lo vengo diciendo hace seis meses que Macri no iba a competir. Como buen futbolero, juega a ganar y no le dan los números”, señaló la precandidata a presidenta y líder de la Coalición Cívica.

Pero mientras Carrió no muestra sorpresa respecto del video de Macri que para el resto es disruptivo, ya empezó a mirar hacia adelante y abre la puerta a lo que puede llegar a ser una nueva interna dentro de Juntos por el Cambio.

Según señalaron a Infobae desde el entorno de “Lilita”, la dirigente no ve solo en la decisión de Macri la idea de no competir para la presidencia sino que entiende que forma parte de un acuerdo un poco más amplio y que tiene como eje la Ciudad de Buenos Aires.

En el distrito emblema del PRO hay una multiplicidad de candidatos. El hombre al que apoya Macri es su primo, Jorge Macri y, aunque no necesariamente es el mejor candidato para Horacio Rodríguez Larreta, en al Coalición Cívica crecen la suspicacias después del encuentro del viernes entre los dos dirigentes.

“Para Lilita el PRO ahora se encamina a tener un candidato único en la Ciudad de Buenos Aires y ese es Jorge Macri, para eso se tiene que bajar Soledad Acuña -ministra de Educación- y Fernán Quirós- ministro de Salud porteño-. Ya se bajó Emmanuel Ferrario -presidente de la Legislatura porteña-”, señalan las fuentes que hablaron con la dirigente de la CC. “Esto lo hablaron Macri y Larreta en su almuerzo” aseguraron.

Pero, fiel a su estilo, Carrió avanza varios casilleros más respecto de esa discusión y ya le avisó a su tropa que si ese es el camino del PRO “la Coalición Cívica va a ir por un camino propio”.

“Si ellos deciden que el candidato único sea Jorge Macri y lo bajan al mejor candidato -para Lilita- que es Quirós, nosotros vamos a ir por Juntos por el Cambio pero con un candidato propio. No vamos a apoyar a Macri”, sentenció.

A pesar de que la Coalición Cívica no tiene un candidato propio, la decisión de Carrió ya fue comunicada a los dirigentes de su círculo más íntimo y hay unanimidad en el escenario que plantea. Tanto es así que cuando anunció que la Coalición Cívica no formará parte del Frente den la provincia de Santa Fe porque había dirigentes ligados al narcotráfico.

En paralelo Carrió sigue apoyando a sus propios candidatos y se prepara para la campaña. Mientras Macri anuncia que no competirá, la líder de la Coalición Cívica se mantiene en su postura de competir en la interna presidencial de Juntos por el Cambio.

“Es una situación de poder. La Coalición Cívica sabe que no le alcanza para ganarle al resto pero que sus puntos son importantes. Lilita se queda adentro compitiendo para poder negociar los lugares en la lista de legisladores”, explican en Juntos por el Cambio.

La CC ARI tiene la intención de, como mínimo, mantener el número de bancas en la Cámara de Diputados. Hoy la Coalición Cívica ARI tiene once diputados y pone en juego en las próximas elecciones siete de las del total de bancas.

En este escenario, la Coalición Cívica se mantiene en tres frentes. El interno de Juntos por el Cambio en donde Ferraro y su colega diputado Juan Manuel López son los que se sientan en la Mesa Nacional para llevar la posición del partido. El parlamentario, intentando hacer equilibrio entre el empuje del Frente de Todos y las críticas del PRO y, por último, los lugares en las listas que, aunque aún falta un tiempo, todos los frentes electorales ya comenzaron las reuniones.

