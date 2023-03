Recrudece la interna del Frente de Todos y el kirchnerismo prepara otra demostración de fuerza

El kirchnerismo se prepara para la marcha del 24 de marzo y los plenarios itinerantes del Luche y Vuelve (Aglaplata)

“¿Por qué no podemos generar un debate en Buenos Aires? ¿Creemos que la Argentina está mal gobernada y Buenos Aires es Suiza?”, la pregunta que lanzó el dirigente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, uno de los funcionarios escuderos del presidente Alberto Fernandez, repercutió este miércoles por la mañana en la gobernación bonaerense. Es que los dichos del secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, apuntaron a la gestión del gobernador Axel Kicillof; lo que se sugiere como una novedad. Desde hace un tiempo, el mandatario provincial viene juntando respaldo de sectores oficialistas para una eventual candidatura por la reelección. El pedido de Navarro, con una crítica a la gestión bonaerense, pateó el tablero.

No se tardó en contestar desde La Plata. Fue el Jefe de Asesores, Carlos Bianco. Le dijo que Kicillof no tiene problemas de ir a unas PASO. “Si se quieren presentar que le cuenten a los vecinos de la provincia que proyecto tienen. Cómo lo llevarían adelante y que se presenten”, le deslizaron a Infobae también desde el entorno del mandatario.

Pero Navarro había ido por más: “A mí me causa gracia (que parezca que) el Gobierno nacional es un desastre y la Provincia está en un ‘super ranking’. ¿No recorremos la Provincia de Buenos Aires? ¿No vemos los hospitales y el problema de la seguridad en los barrios? Miremos la realidad, somos grandes”. La interna escala a flor de piel y ya no quedan fusibles sin tocar.

Fernando Chino Navarro en Casa Rosada (foto: Nicolás Stulberg)

A los habituales últimos cruces entre el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés Larroque, y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por los resultados de la gestión y la estrategia electoral del oficialismo, se le suma ahora la lupa sobre Kicillof.

Hubo más. La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, descartó la suma fija que pidió su par del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Al igual que Navarro, Olmos también puso el foco sobre la gestión de Kicillof. “Le digo a ´Wado´ de Pedro que el sector salarial más retrasado es el de los municipales de la Provincia de Buenos Aires. Ahí tienen que intervenir porque yo no tengo competencia y la provincia de Buenos Aires sí”. Es un doble dardo: a De Pedro, que tiene a cargo la Secretaría de Municipios y la relación política y de gestión con intendentes y, claro, a Kicillof, cuyo ministro de Trabajo es Walter Correa. El funcionario de Kicillof también es el secretario general de la CGT-Regional Oeste (Merlo-Moreno-Marcos Paz), Secretario General de la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines (FATICA) y referente en temas gremiales del cristinismo.

El punto sobre los salarios de los trabajadores municipales sí que impactó en la provincia. No tanto por lo dicho, sino porque en el gobierno bonaerense interpretan que la ministra de Trabajo de la Nación “está equivocada”. Así se lo hicieron saber a este medio explicando que existe la autonomía municipal.

Además, las negociaciones colectivas en los municipios de la provincia de Buenos Aires se rigen a través de la ley 14.656, cuyo artículo 47 explicita que “las negociaciones colectivas se celebren entre las Municipalidades y las organizaciones sindicales representativas de sus empleados se regirán por las disposiciones de la presente ley”. Aunque según la misma norma, el ministerio de Trabajo bonaerense sí tiene facultades para oficiar de autoridad de aplicación de esa negociación colectiva.

Correa forma parte del espacio La Patria es el Otro, el conglomerado de organizaciones que presionan para una candidatura presidencial de la vicepresidenta Cristina Kirchner y que fuera motorizado por Larroque. El ministro de Trabajo de Kicillof integra ese dispositivo a través de la organización 13 de Abril, que él mismo conduce.

Walter Correa junto a Axel Kicillof y Máximo Kirchner

Esta semana, quiénes forman parte de La Patria es el Otro, mantuvieron algunas reuniones en vistas a la movilización del próximo viernes al conmemorarse otro aniversario del último golpe militar. Se trata de una jornada que el kirchnerismo utilizará para -además de marchar por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia- hacer una demostración de fuerza interna al Frente de Todos; ya que la convocatoria es bajo el lema “Democracia sin proscripción”, en referencia a la situación judicial que pesa sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Como se sabe, la procesión será desde la ex Esma hasta Plaza de Mayo. Además de las organizaciones que integran La Patria es el Otro, La Cámpora también prepara un fuerte despliegue. Su slogan para este viernes es: “Democracia sin mafias”. Será una foto potente del kirchnerismo en la calle. En los últimos días se debatía si la marcha debía finalizar en Plaza de Mayo o -siguiendo el lema por la defensa de CFK- si debía continuar hacia Plaza Lavalle donde se encuentra la Corte Suprema de Justicia.

Además de lo del 24 de marzo, los principales referentes de La Patria es el Otro también empezaron a delinear una serie de encuentros similares al que se dio en Avellaneda hace dos fines de semanas, cuando una multitud se congregó en el distrito gobernado por Jorge Ferraresi para pedir por la candidatura presidencial de CFK, en el marco de acciones que tengan como objetivo “romper la proscripción”, sobre la Vicepresidenta.

El plan es hacer plenarios en otras provincias y en el interior de la provincia de Buenos Aires. Según pudo saber este medio, la semana que viene posiblemente se terminen de definir los destinos de los plenarios itinerantes en pos de la figura de la vicepresidenta, que implícita -aunque a veces explícitamente- funcionan como mecanismo de presión para que el Jefe de Estado decline sus intenciones de ser candidato por la reelección.

