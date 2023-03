Desde el entorno de Kicillof le contestaron a “Chino” Navarro: “El gobernador no tiene problema de ir a una PASO”

Axel Kicillof junto a Martin Insaurralde, Máximo Kirchner y Wado de Pedro

La interna del Frente de Todos en el marco de la estrategia electoral está al rojo vivo y se trasladó a la provincia de Buenos Aires, donde ahora algunos sectores empujan a una PASO para definir la candidatura a la gobernación. Es un planteo público que encabeza, entre otros, Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete y una de las espadas discursiva del presidente Alberto Fernández.

El dirigente del Movimiento Evita desafió esta mañana al gobernador Axel Kicillof a someterse a una PASO como, eventualmente, lo haría el presidente Alberto Fernández. “¿Por qué no podemos generar un debate en Buenos Aires? ¿Creemos que la Argentina está mal gobernada y Buenos Aires es Suiza?”, planteó en declaraciones radiales.

La respuesta no se hizo esperar: el Jefe de Asesores de la gobernación, Carlos Bianco, le dijo a Navarro que Kicillof “no tiene ningún problema en ir a una PASO”, y que “ya lo había dicho públicamente”.

En rigor, durante el verano, el gobernador bonaerense fue consultado por esta posibilidad. Durante una recorrida por el municipio de Torquinst, el mandatario dijo que “el que quiera tener una PASO, competir, compañero o compañera, que lo haga”. En ese momento, hace un mes atrás, había corrido la versión de que el albertismo tenía intenciones de promocionar en ese territorio a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz. “Están todos invitados a competir”, planteó en ese momento.

Axel Kicillof junto a Victoria Tolosa Paz

Hoy por hoy, según las encuestas que circulan, el mandatario bonaerense es el mejor posicionado, dentro del Frente de Todos, para ir por la provincia de Buenos Aires y en esa tarea se encuentra.

Lo particular del cruce generado a partir de los dichos de Navarro de esta mañana es que ayer, martes, Bianco recibió en su despacho a dos figuras del Movimiento Evita que le trasladaron su respaldo para la reelección de Kicillof. Se trata del concejal de Lanús y vicepresidente del PJ de ese distrito del sur del conurbano, Agustín Balladares, -que además ocupa un cargo jerárquico en la Jefatura de Gabinete de la Nación- y Eduardo “Cholo” Ancona, ex senador provincial y actual Defensor del Pueblo adjunto. Balladares buscará dar la interna dentro del Frente de Todos por la candidatura a intendente en Lanús.

Bianco, también le recordó a Navarro la visita de los dos integrantes del Evita. “Lo que no entiendo es que ayer tus compañeros Cholo Ancona y Agustín Balladares vinieron a mi despacho a expresarme el apoyo del Movimiento Evita para la reelección del Gobernador. No sé, pónganse de acuerdo”, le remarcó el ex Jefe de Gabinete bonaerense al dirigente del Evita.

“A mí me causa gracia (que parezca que) el Gobierno nacional es un desastre y la Provincia está en un ‘super ranking’. ¿No recorremos la Provincia de Buenos Aires? ¿No vemos los hospitales y el problema de la seguridad en los barrios? Miremos la realidad, somos grandes”, planteó Navarro este miércoles temprano en declaraciones a Nacional Rock.

Parte de la respuesta de Bianco a Navarro

Además de la respuesta de Bianco en sus redes, cerca de Kicillof también siguieron la misma línea. “Si se quieren presentar que le cuenten a los vecinos de la provincia que proyecto tienen. Como lo llevarían adelante y que se presenten”, contestaron al lado del gobernador ante la consulta de Infobae.

Por esto días asoma la idea de que Kicillof pueda llegar a hacer uno de los presidenciables del Frente de Todos. Como reconstruyó este medio, el plan del mandatario es esquivar esa posibilidad y enfocar la gestión y las acciones de gobierno hacia la candidatura por la reelección. Sin embargo, en el entorno del mandatario, tampoco se descarta que dispute la elección nacional. “Si la decisión del espacio es que Axel sea candidato a presidente o a cualquier otro cargo, lo será porque no se trata de caprichos ni aventuras individuales. Se trata de hacer la mejor elección posible”, advertían en La Plata esta semana.

A la avanzada de Navarro contra la gestión de Kicillof, se le suma también las palabras de la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos. La funcionaria contestó a un pedido de su par del Interior, y referente del cristinismo, Eduardo de Pedro que había sugerido la implementación de un aumento salarial de suma fija para los asalariados con ingresos bajos. En su contestación, Olmos dijo, en declaraciones a AM 750, que los salarios más bajos eran los de los trabajadores de los municipios de la provincia de Buenos Aires.

“Le digo a ´Wado´ de Pedro que el sector salarial más retrasado es el de los municipales de la Provincia de Buenos Aires. Ahí tienen que intervenir porque yo no tengo competencia y la provincia de Buenos Aires sí”, replicó Olmos en un mensaje que evidencia e impacta sobre la gestión del kirchnerismo en la provincia de mayor peso electoral. Los dichos tienen un interlineado: el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires es Walter Corrrea, un kirchnerista de paladar negro que también la candidatura presidencial de Cristina Kirchner.

Seguir leyendo: