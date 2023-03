Tras definir el candidato a gobernador en Córdoba, Juntos por el Cambio presiona a De Loredo para que decida su futuro

Los referentes opositores en Córdoba en la última visita que hizo María Eugenia Vidal

Los referentes de Juntos por el Cambio en Córdoba pendulan entre los sentimientos de alivio y preocupación. Alivio porque lograron bendecir a Luis Juez como candidato a gobernador y porque Juan Schiaretti definió la fecha para la elección: 25 de junio. Pero la indefinición de Rodrigo de Loredo sobre su futuro político genera preocupación y malestar entre los partidos que integran la coalición opositora que también tienen nombres para subir a una posible fórmula o a la pelea por la intendencia de la ciudad capital.

“Nos hizo perder el tiempo”, protestan algunos integrantes de Juntos por el Cambio sobre De Loredo. Se debe a que antes de bajarse de la candidatura a la gobernación, el radical exigió en reiteradas oportunidades la firma de un reglamento que obligaba al espacio a resolver la interna en una elección partidaria cerrada. Su reclamo no tuvo apoyo de la UCR local, del PRO ni de la Coalición Cívica y, por ese motivo, aceptó la propuesta de encargar una encuesta para resolver la disputa.

Pero las negociaciones entre Juez y De Loredo rondaron en torno al tiempo en el que debía iniciarse el trabajo de consultar a los cordobeses sobre las candidaturas. Como Schiaretti -en un principio- no definía la fecha de la elección, el referente de Evolución creía que contaba con más plazo para crecer, mientras que el líder del Frente Cívico consideraba que se estaba perdiendo un tiempo crucial para encarar la campaña electoral.

Te puede interesar: Patricia Bullrich viajó a Córdoba y reforzó el pedido de una fórmula a gobernador de Luis Juez con Rodrigo de Loredo

Lo llamativo de la encuesta encargada al equipo de comunicación que lideran Francisco Venturini y Rodrigo Vega fue que dio un “empate técnico” como resultado. Aunque finalmente De Loredo definió bajar su candidatura, el sondeo mostró dos datos relevantes: el radical tiene un 62,7% de imagen positiva en la ciudad capital y Juntos por el Cambio le gana al oficialismo -que impulsa a Martín Llaryora- cuando ambos integran la fórmula.

El video con el que Rodrigo de Loredo anunció que se bajaba de la candidatura a gobernador de Córdoba

“El panorama es incierto”, reflexionan en diálogo con Infobae algunos de los referentes locales que quedaron molestos con De Loredo por su estrategia. En Evolución evitan dar definiciones sobre el futuro político del radical pero saben que tanto para la competencia por la intendencia como la posibilidad de integrar la fórmula “Rodrigo es el que mejor mide”, dicen.

En esta oportunidad, el diputado no tendrá demasiado tiempo para mantener la indefinición. Ya no cuenta con la posibilidad de acompañar a Patricia Bullrich en la fórmula, al menos el ofrecimiento no volvió a mencionarse en la visita que hizo ayer la presidenta del PRO- y tampoco contará con la instancia de poder postularse a la vicegobernación y la intendencia a la vez.

Mientras el Poder Ejecutivo no termina de definir si desdobla la elección de la ciudad capital con la provincial, esta semana el Concejo Deliberante tratará un proyecto para modificar el artículo 50 con el objetivo de impedir que un mismo dirigente pueda, en igual período de tiempo, presentarse para candidaturas testimoniales. De este modo, un dirigente no podrá ser candidato en distintos cargos en diferentes procesos electorales (por ejemplo, para vicegobernador e intendente de Córdoba).

El spot que hicieron Luis Juez y Rodrigo de Loredo para mostrar la posibilidad de una fórmula para la gobernación

“Ninguna persona podrá ser candidato al mismo tiempo y por igual o diferente cargo en distintos partidos, alianzas o confederaciones políticas que presenten listas para su oficialización. Dicha prohibición será extensiva para los y las candidatos, candidatas a cargos provinciales o nacionales cuando haya simultaneidad electoral o los comicios se encuentren desarrollándose entre las etapas de presentación y la aprobación del escrutinio definitivo”, se redactó en el proyecto que apunta de lleno a impedir dobles postulaciones.

Según pudo saber este medio, la medida tiene grandes probabilidades de ser aprobada. De hecho, en la oposición denuncian que el avance del proyecto refleja la buena relación del peronismo local con el kirchnerismo, ya que fue presentada por una concejal ligada al Frente de Todos y apoyada por el espacio schiarettista. “Quieren cambiar las reglas electorales sobre la marcha”, alertan en la oposición local.

Mientras De Loredo mantiene la incógnita sobre su futuro político, en Córdoba comenzó la danza de nombres. Marcos Carasso, presidente de la UCR provincial, es la figura que más fuerte suena para acompañar a Juez. De hecho, en Evolución creen que nunca tuvieron el apoyo del partido centenario para la firma del reglamento por las aspiraciones personales del titular del Comité.

Juan Negri (hijo de Mario Negri), Diego Mestre y Soher El Sukaria son los que tienen aspiraciones para la intendencia de la ciudad capital. En paralelo, este miércoles se reunirá el Foro de Intendentes de la UCR de Córdoba en la ciudad de Heraldo para analizar la situación electoral y, según pudo saber Infobae, instar a De Loredo para que sea el candidato a vicegobernador. “Yo no lo descarto”, le dice el diputado a los suyos.

Seguir leyendo: