Macri desayunó a solas con María Eugenia Vidal en otro gesto de apoyo a su candidatura presidencial

Mauricio Macri y María Eugenia Vidal desayunaron a solas esta mañana y hablaron sobre la necesidad de mantener la unidad en JxC

Mauricio Macri sotiene la intriga respecto a su futuro electoral. Está decidido a no comunicar detalles hasta el mes próximo. Sin embargo, está activo en la interna de Juntos por el Cambio (JxC). Se mueve prácticamente como candidato, da señales y sigue cada detalle de la discusión política en el espacio que integra. Llegó de una gira por Europa el fin de semana y lo espera una apretada agenda de reuniones. Pero no son encuentros al azar. El líder del PRO decide con quién se reúne y, sobre todo, cuándo lo hace. Con esa impronta, esta mañana recibió a María Eugenia Vidal en otro gesto de apoyo a la candidatura presidencial de la ex gobernadora.

Fue un encuentro a solas en la casa de Macri en Acasuso. Compartieron un desayuno que se extendió por casi dos horas. Ambos están en contacto permanente. Cuando supo la fecha del regreso de Europa del presidente de la Fundación FIFA, Vidal le escribió para proponerle el encuentro. Quería verlo en la previa al sprint final de la campaña electoral. Finalmente, la reunión sucedió hoy.

Vidal llegó a la residencia Macri minutos después de las . Los esperaba una larga lista de temas para desarrollar. Su último encuentro presencial había sido el 22 de febrero, cuando la ex gobernadora inauguró su búnker de campaña. Se trató de una señal fuerte del ex Jefe de Estado, como síntoma de respaldo a su candidatura. Especialmente, porque sucedió el mismo día que Horacio Rodríguez Larreta lanzó su spot anunciando su postulación a presidente.

A Macri no le gusta el café. Compartieron una taza de té con leche. Mientras tanto, Vidal le contaba sobre el armado de su campaña, su visión respecto a la interna de JxC y del PRO y de sus próximas recorridas. Por su parte, Macri la apuntaló para que la ex gobernadora continúe adelante con su candidatura.

En ese sentido, Vidal volvió a decirle a Macri que si él decide ser candidato, ella depondrá su postulación. No obstante, el fundador del PRO le transmitió que aún no comunicará su definición.

Algo que no faltó durante la charla fueron las encuestas. Los dos inspeccionaron minuciosamente una serie de sondeos que muestras datos sobre la intención de voto a presidente y a gobernador. Macri sostiene que Vidal se encuentra “bien posicionada”, aunque aún está detrás de Patricia Bullrich y Larreta, los otros dos presidenciables del espacio.

