Juan José Campanella: “Si yo fuera amigo de Mauricio le recomendaría que no se presente a las elecciones”

Juan José Campanella habló sobre interna de Juntos por el Cambio

De cara a las elecciones presidenciales, el director de cine Juan José Campanella opinó sobre la situación política actual, habló sobre la interna dentro del PRO y envió un consejo al expresidente Mauricio Macri. “Si yo fuera su amigo, le recomendaría que no se presente a elecciones”, manifestó.

El reconocido cineasta se negó a mencionar a un candidato como su “favorito”, puesto que aseguró que “no es momento”. Sin embargo, sí analizó la escena política actual y destacó la posición de “sensatez” del antiguo mandatario.

A medida que se acercan los comicios, las tensiones dentro del PRO se hace cada vez más notoria entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. De igual forma, Mauricio Macri aún no descartó públicamente su participación en los comicios, por lo que crece la expectativa sobre cuál podría llegar a ser su definición.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el ex presidente se presente en las próximas elecciones, Campanella aseguró: “Yo si fuera amigo, no soy amigo de Mauricio, pero si lo fuera le recomendaría que no”. Y explicó que considera que “es la única vez en la historia que un presidente que perdió la elección se retira en andas” y alegó: “A muchos nos gusta escucharlo y estamos pendientes de lo que dice”.

En diálogo con LN+ Campanella sostuvo que Macri “tiene una hija que está por entrar en la adolescencia, sabemos lo que es la política con respecto a las familias”. Aún así, remarcó que “muchísima gente del espacio lo está esperando y lo votaría, creo que se acaba la interna si él entra”.

Hasta el momento, Macri se mostró más cercano a María Eugenia Vidal, pero felicitó a los líderes del PRO por sus candidaturas

“Conozco las internas, sé lo que son las internas en Estados Unidos. Nosotros no tenemos gimnasia. Lo que me interesaría saber es que los dos candidatos del PRO (Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta) digan y que aclaren que todos van a trabajar para el que gane. La pelea a veces se llega a un limite de zancadillas”, analizó el director de cine.

Al ser consultado sobre quién es su candidato favorito, Campanella fue contundente al considerar que “no es momento” y deslizó las virtudes de dos precandidatos. “Ojalá pudiéramos tener un sistema que tuviéramos a los dos, es muy claro cuáles son las fuerzas de cada uno. La gestión de Horacio Rodríguez Larreta, es la de hacer cosas, y la fuerza de Patricia Bullrich es su compromiso”.

En tal sentido, remarcó que Bullrich “como ministra de Seguridad ha tenido mucho efecto. Está en ellos que tienen algo de lo otro, veremos cómo se desarrolla la interna y dependerá de cada argentino”. Sumado a ello, puso en relieve a Rodríguez Larreta y “su capacidad de gestión y obras y que es la persona indicada, y que toda la persona de Patricia nos dice que es la persona indicada para destruir todo lo malo que hay que destruir”.

Con respecto a las diferencias dentro de Juntos por el Cambio, Campanella extendió el mismo pedido que realizó a los dirigentes del PRO a los líderes radicales, a días de que el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, lanzara su candidatura presidencial en el Luna Park.

Sin embargo, también consideró que a la “sociedad le falta la gimnasia de presenciar una interna”. Al respecto, propuso: “En Argentina, deberíamos enseñar democracia y cómo funcionan las instituciones y lógica desde primer grado, que puede llegar a ser muy interesante para los chicos”. “Porque la mezcla de desconocimiento de las instituciones y del desconocimiento de la lógica hacen estragos en la opinión República Argentina”, explicó.

Luego de su análisis sobre la situación política de la oposición, Campanella expresó que “es muy posible” que el espacio político gane y enfatizó que, para gobernar, “tiene que haber una paciencia de la sociedad para no volver a esa famosa doble vara con la que se juzga a un gobierno que no sea peronista”.

