La encuesta que encargó Juntos por el Cambio para definir el candidato en Córdoba mostró un “empate técnico”

Luis Juez y Rodrigo de Loredo habían acordado acudir a una encuesta para resolver la candidatura a gobernador de Juntos por el Cambio en Córdoba. Aunque la provincia aún no estableció la fecha para las elecciones, el Frente Cívico presionó para que el radical diera definiciones sobre su futuro político. Según pudo saber Infobae, por estas horas, analizan los resultados ajustados que brindó el sondeo realizado por el equipo de Francisco Venturini y Rodrigo Vega que trajo más dudas que certezas.

“A partir de los datos obtenidos, no se puede dictaminar ni ser concluyente sobre la definición del candidato a gobernador de la provincia de Córdoba”, expresó el comunicado que fue difundido por Juez y De Loredo. Se debe a que los números que arrojó la encuesta son “muy estrechos en escenarios electorales, imágenes y potencialidad de voto entre los precandidatos, que no superan el margen de error del 2,6% para un nivel de confianza del 95%, están en una situación de empate técnico”.

Los resultados de la encuesta que encargaron Luis Juez y Rodrigo de Loredo

Ambos candidatos lideran la intención de voto e incluso, según aseguran, superan en competitividad al candidato de Hacemos por Córdoba, Martín Llaryora. “La diferencia entre ambos es menor a un punto: Rodrigo de Loredo en escenario individual tiene un diferencial frente al oficialismo de +1,8%, mientras que el diferencial de Luis Juez es del +2,7%”, resaltaron.

Además, “cuando se midieron fórmulas electorales existe una complementariedad y mejor competitividad de Juntos por el Cambio: la fórmula Juez–De Loredo con una diferencia positiva de 6,1% sobre la fórmula Llaryora-Vigo; y el binomio De Loredo-Juez con una diferencia positiva de 4%”.

La reunión que encabezaron Rodrigo de Loredo y Luis Juez con el Foro de Intendentes de Córdoba

Por otro lado, los indicadores de imagen marcan que Luis Juez tiene un conocimiento de 92,6% y Rodrigo de Loredo del 76,8% en el total provincial. “Cabe aclarar que Juez tiene mayor conocimiento en el total provincial mientras que de Loredo es más conocido en Capital, disminuyendo en el interior”, detallaron.

En torno a imágenes, en el total provincial la imagen de Luis Juez es de 58,2% positiva y 34,4% negativa con un diferencial positivo de 23,8%. La imagen de De Loredo es de 52,1% positiva y 24,7% negativa con un diferencial positivo del 27,4%.

En Córdoba capital la imagen positiva de Rodrigo de Loredo es del 62,7% con un diferencial a su favor de 35,7%, mientras que Luis Juez tiene una imagen positiva del 56%, con un diferencial de 16,4%.

La encuesta realizada por Francisco Venturini y Rodrigo Vega muestra un "empate técnico"

La negociación entre los candidatos

En Evolución impulsaban la firma de un reglamento que los obligara a ambos candidatos a ir a una interna abierta no obligatoria. De Loredo creía que ante la ausencia de una fecha para la elección, todavía contaba con tiempo para crecer en las encuesta y pelear por la gobernación.

En cambio, en el Frente Cívico creían que no había tiempo que perder y que Juntos por el Cambio ya debía tener el candidato consensuado en Córdoba para enfrentar al peronismo. Pese a que el gobierno provincial aún no oficializó las fechas, se estima que pueden llegar a realizarse en el mes de junio en adelante, según se desprende de la ley provincial 10.407. Es por eso que Juez quiere iniciar la campaña, aunque ante todo -según expresa a los suyos- apuesta a la unidad. “Si no estamos juntos no hay chances de ganar. El objetivo es armar el mejor equipo”, resaltan.

Finalmente, ante la presión del PRO y la Coalición Cívica, De Loredo cedió y acepto dirimir la interna con una encuesta. Durante una reunión que tuvieron en el Congreso a fines de febrero, establecieron las pautas y términos en los que se realizaría la medición.

