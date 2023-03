Mauricio Macri vuelve de Europa y, antes de visitar Rosario, irá a Chile para lanzar un grupo de ex presidentes de Iberoamérica

Mauricio Macri, en la conferencia que brindó en la Universidad de Bolonia

Mauricio Macri regresará de Europa en las próximas horas, pero no aterrizará en Buenos Aires sino en Santiago de Chile: allí, este viernes participará con otros ex presidentes de Iberoamérica del primer encuentro del denominado Grupo Libertad y Democracia, que se define como “un espacio de reflexión, coordinación, diálogo y acción para fortalecer la libertad y la democracia” en la región.

De esta forma, el fundador del PRO volverá a elevar su perfil internacional en medio de la expectativa que genera su retorno a la Argentina para que se defina la interna de Juntos por el Cambio.

La reunión fundacional del Grupo Libertad y Democracia es organizada por Sebastián Piñera, ex mandatario chileno, luego de distintos contactos que mantienen desde el año pasado ex presidentes de centroderecha de América Latina y de España: entre los miembros originales están Macri, Mario Abdo (Paraguay), Guillermo Lasso (Ecuador), Vicente Fox y Felipe Calderón (México), Iván Duque y Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Quiroga (Bolivia) y Mariano Rajoy y José María Aznar (España).

Mauricio Macri dio charla para “top managers” en el Museo Ferrari, en Maranello

Los impulsores de esta iniciativa anticiparon que sólo estarán presentes Macri, Piñera, Duque, Pastrana y Quiroga, mientras que el resto de los ex mandatarios participará en forma virtual.

Está previsto que los ex jefes de Estado deliberen en la casona de Las Condes de la Universidad Andrés Bello y que pongan en marcha la actividad conjunta, que incluirá una declaración para fundamentar sus objetivos, mientras que avanzarían con una agenda que contemplaría la creación de un sitio web y, más adelante, la integración de otros políticos, representantes de la sociedad civil e intelectuales.

Más allá del debate del Grupo Libertad y Democracia, la expectativa está puesta en la participación en el encuentro del presidente ecuatoriano, en pleno conflicto diplomático con el gobierno de Alberto Fernández por la fuga desde la embajada de Argentina en Quito de María de los Ángeles Duarte, ministra de la administración de Rafael Correa y sentenciada a 8 años de prisión por corrupción.

Mauricio Macri junto a Lionel Messi y "Dibu" Martínez, acompañados por sus esposas, en la gala de los premios The Best

Desde Santiago de Chile, Macri volará el lunes a Rosario, donde buscará interiorizarse de la grave situación de inseguridad por el avance de los narcos, fijará una dura posición acerca de los responsables de la ola de violencia en aquella ciudad santafesina, se reunirá con dirigentes locales de Juntos por el Cambio y presentará su último libro, “Para qué”, en la Fundación Libertad.

Allegados al ex presidente aseguraron que finalmente no viajará el jueves próximo a Córdoba para presentar su libro y hablar con referentes provinciales de Juntos por el Cambio, que cerraron un acuerdo electoral que lideran Luis Juez, del Frente Cívico, y Rodrigo de Loredo, de la UCR.

Macri había suspendido su visita a Rosario del 27 de febrero pasado para presentar su libro porque decidió anticipar su viaje a Europa: estuvo en París para asistir a la entrega de los premios The Best a los mejores futbolistas del año. En la capital francesa, Macri logró la foto que no pudo tener ningún representante del oficialismo tras el triunfo de nuestro país en el Mundial de Qatar: posó con el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, y el arquero Emiliano “Dibu” Martínez.

Mauricio Macri y Romano Prodi, juntos en Bolonia

El ex mandatario también viajó a Italia, donde dio una charla para “top managers” en el Museo Ferrari, en Maranello, y dictó una conferencia titulada “Liderando y aprendiendo liderazgo” en la Universidad de Bolonia. Allí también tuvo un encuentro con el ex primer ministro Romano Prodi, a quien Macri calificó en Instagram como “uno de los constructores de la Europa moderna y una persona que admiro mucho; un verdadero estadista, demócrata e innovador, además de un tipo encantador”.

Además, Macri fue a Zurich, Suiza, para cumplir tareas vinculadas con su condición de presidente ejecutivo de la Fundación FIFA. Con su agenda europea finalizada, tendrá una escala en Chile para rodearse de otros ex presidentes de Iberoamérica y desde el lunes volverá a la actividad en tono de campaña en la Argentina. Lo esperan muchas reuniones con dirigentes de JxC y, sobre todo, disipar en algún momento la incógnita acerca de si competirá o no en las próximas elecciones.

