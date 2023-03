La UCeDé relanzó el partido a nivel nacional y buscará tener una silla en la mesa de Juntos por el Cambio

Andrés Passamonti junto a dirigentes de la UCeDé porteña

A poco de haber comenzado el 2023, que será un año de fuertes negociaciones de cara a las elecciones, la Unión del Centro Democrático (UCeDé) está cerca de recuperar la personería jurídica nacional, lo que le daría cierta autoridad para “tratar de llevar las ideas del liberalismo” a la mesa de Juntos por el Cambio, espacio dentro del que se encuentran actualmente.

“Ya cumplimos con todos los requisitos necesarios. Estamos a una firma de la jueza federal y nos preparamos para un relanzamiento que va a hacer mucho ruido”, aseguró en diálogo con Infobae el presidente del espacio, Andrés Passamonti.

De acuerdo con lo que precisó el dirigente, actualmente el sello está firme en la Capital Federal, Córdoba, Corrientes, Catamarca, La Rioja, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, dos jurisdicciones más de las que exige la ley para ser reconocido como partido.

“La UCeDé había perdido la personería en 2011, porque no hemos escapado a la crisis del 2001, que nos llevó puestos junto con toda la política, pero habiendo tenido en todo el país solo cuatro distritos, a partir del 2021 me propuse rearmarlo con la idea de que hubiera una opción liberal importante como lo fue la Alianza de Centro en 1989, cuando fuimos la tercera fuerza más importante del país. Con esa idea en la cabeza, me largué a trabajar”, explicó Passamonti.

Andrés Passamonti, presidente de la UCeDé

En este sentido, el titular del espacio sostuvo que en otras 10 provincias ya cuentan con el reconocimiento provisorio, por lo que solamente no tienen alcance en Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, aunque la idea es estar “en los 24 distritos del país”.

Esta situación le permitiría a la Unión del Centro Democrático negociar con más fuerza un lugar en la mesa nacional de Juntos por el Cambio, uno de los principales reclamos que vienen manifestando los integrantes de este sector de la coalición opositora.

“Mi enojo es real, es palpable. La alianza, sobre 116 diputados que tiene, uno solo es liberal, que es Ricardo López Murphy (de Republicanos Unidos). La UCeDé hace 8 años que está adentro de JxC y nunca tuvo ni un solo legislador, ni una sola persona dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni tampoco en el de la provincia ni nacional durante la presidencia de Mauricio Macri. Eso nos tiene bastante enojados. Queremos ver si tienen la apertura que dicen tener y van a permitir que seamos parte del esquema”, señaló Passamonti.

En medio de un año electoral, y con las listas de la oposición todavía no definidas, el dirigente remarcó que continúa conversando con “los representantes de todos los partidos que integran la coalición” y que “hasta ahora hay buena voluntad de todos” para escuchar sus reclamos.

El espacio ya tiene personería en siete provincias

“Estamos viendo cómo nos colocamos dentro de Juntos por el Cambio, si es que ellos quieren que nos integremos, porque esto es como los novios, a veces uno quiere y el otro no, y ahí no se puede avanzar con nada. Nosotros no estamos pidiendo cargos, sino ser parte del diseño de políticas de gestión de los próximos años”, agregó.

Por otra parte, Passamonti opinó sobre el surgimiento de otros referentes del liberalismo en la Argentina, como el caso del diputado nacional Javier Milei, a quien le reconoció que “ha hecho un trabajo importante relanzando las ideas” con las que ambos coinciden, y consideró que ”hoy está absorbiendo el voto de un sector importante del electorado desencantado”.

“A mí me encantaría que hubiera una gran alianza de todos los sectores del liberalismo, con Milei, José Luis Espert, López Murphy. Trabajo en eso, es mi máxima aspiración, pero hay egos que lo dificultan. Yo, por el momento, estoy construyendo una nueva UCeDé pensando, más que para el corto plazo, para el 2025″, aclaró.

