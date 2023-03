Se cumple el tercer día de acampe y Tolosa Paz endurece su discurso: “Arengan a la gente para que no vuelva al colegio”

Se cumplen hoy 48 horas ininterrumpidas del acampe de la Unidad Piquetera en las inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en la 9 de Julio. Con declaraciones cruzadas, acomodando la marcha para liberar el metrobus o alguna calle en particular, se desarrolló la protesta del movimiento piquetero que reclama, entre otras cosas, las bajas de los planes del Programa Potenciar Trabajo.

“No los vamos a recibir con el acampe en la calle”, dijo ayer la titular de la cartera de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. “El acampe es por tiempo indeterminado hasta que nos atienda la ministra”, había manifestado Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero. Con fuertes declaraciones cruzadas, la temperatura de la protesta se fue elevando, a la par de la sensación térmica en Capital Federal, que ayer alcanzó los 42.4 grados.

Lejos de bajarle el tono a las declaraciones, este miércoles la ministra Tolosa Paz volvió a apuntar contra los piqueteros, con nuevas denuncias sobre su accionar con los planes sociales. “En estas 48 horas Unidad Piquetera ha tenido un destrato brutal dejando niños y mujeres acampando en condiciones infrahumanas”, manifestó.

Piqueteros completaron 48 horas de corte en la 9 de Julio (Adrían Escándar)

Asimismo, la funcionaria afirmó que en el Ministerio que tiene a cargo llegan denuncias en contra del movimiento piquetero, no sólo por los manejos en diferentes planes sociales. “Arengan a la gente para que no vuelva al colegio. El ‘Volvé a estudiar’ tuvo una resistencia tremenda del Polo Obrero. Este programa es similar al Potenciar Trabajo, porque si elegís estudiar, solo tenés que hacer eso. No se tienen que dejar extorsionar, no puede ser la contraprestación ni la marcha... Tenemos denuncias más que nada de mujeres, que no tenían primaria, de que el Polo Obrero les decía ‘si ustedes eligen estudiar , les va a costar el plan social’. Amenazando y quitando el derecho al estudio de mujeres en Argentina. Es de una crueldad nunca vista”, aseguró la ministra en diálogo con la emisora La 990.

Te puede interesar: Los piqueteros pasaron la noche en la 9 de Julio y completaron 48 horas de corte

Con respecto a Eduardo Belliboni, referente de Unidad Piquetera, Tolosa Paz volvió a hacer referencia a las intenciones políticas que hay detrás de sus decisiones. “El referente que está haciendo el acampe está planeando un posicionamiento político y está lejos de defender los intereses de los sectores vulnerables que necesitan el acompañamiento de nuestro Ministerio”, dijo.

Y sobre este tema, agregó: “Han llegado cientos de denuncias al Ministerio por abuso de poder, por extorsión, por contraprestación con respecto a tener que ir a la marcha, pagar una cuota social, dejar la mitad del Potenciar Trabajo a un puntero... El nivel de hartazgo de los beneficiarios del plan hizo que tuviéramos que tomar algunas medidas”.

Victoria Tolosa Paz volvió a apuntar contra Eduardo Belliboni al asegurar que tiene intenciones de posicionamiento político con sus acciones

“Todos los movimientos sociales, menos unidad piquetera, no han levantado la voz porque ellos entienden que han agotado las instancias”, concluyó Tolosa Paz.

Belliboni no descarta denunciar a la ministra

El referente del Polo Obrero y Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni también realizó declaraciones este miércoles, para aclarar el estado del acampe que desarrolla el sector frente al Ministerio de Desarrollo Social, pero también para responder a los dichos de Victoria Tolosa Paz.

“Ha sido una declaración más agresiva que la otra, inclusive frases mentirosas. Llegó a decir que no habíamos pedido una reunión, cuando tenemos una nota presentada y publicada en la redes. Estamos preocupados porque esto no va a mejorar. Esto empeora todo porque el Gobierno endurece la posición, en vez de poner una mesa de negociación y discutir los problemas. Tenemos un pronóstico muy negativo”, afirmó el dirigente social.

Foto: NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES

Asimismo, hizo referencia a cuáles pueden ser los próximos pasos del movimiento, de cara a la negativa del Ministerio a una reunión y a los hechos que sucedieron en Mendoza, en el marco de la protesta que se desarrolla con las mismas características. “Habíamos evaluado ayer que la cosa viene muy mal, y encima tuvimos cuatro detenidos en Mendoza por esta misma acción que se desarrolla allá. Esto ha agravado la situación, porque a los reclamos que están pendientes y las palabras negativas de la ministra, se suma que ahora tenemos compañeros detenidos. En un rato vamos a marchar a la Casa de Mendoza en rechazo a esta situación”, expresó Belliboni.

Te puede interesar: Elecciones: la inflación condiciona al Gobierno y se diluye un acuerdo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner

En cuanto a las declaraciones de Tolosa Paz sobre el porcentaje que cobran desde el Polo Obrero para gestión de los planes, el líder piquetero aseguró: “Es una barbaridad. Yo tengo 64 años y hace 50 que vivo en el mismo lugar. Los dirigentes millonarios no viven en el mismo lugar que nacieron, yo soy un trabajador, no cobro de ninguna manera toda esa plata que dice. Está ensuciando la cancha, está endureciendo una posición que cada vez se parece más a la del Gobierno anterior. Debería ser motivo de una denuncia, si ella logra sostener que soy un delincuente que me quedo con dinero. Se está enrareciendo el clima”.

No obstante, Belliboni no descartó iniciarle una demanda a la ministra por sus declaraciones. “Yo no cobro ninguna comisión. Es muy difícil para un trabajador inciar una demanda, poner un abogado... Le acabo de iniciar una demanda a una persona que me dice que me tienen que matar (en referencia a las declaraciones de José Luis Espert), y probablemente tenga que iniciarle una demanda a la ministra también”.

Seguir leyendo: