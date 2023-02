Victoria Tolosa Paz lanzó el programa “Volvé a estudiar”: “Hay Potenciar Trabajo si fortalecemos la educación”

Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, encabezó este viernes el lanzamiento del programa “Volvé a estudiar”, que tiene como objetivo fortalecer la inclusión laboral. Según informaron, el 60,7% de todo el padrón de titulares del Potenciar Trabajo no tienen la educación obligatoria terminada, más de 132 mil no tienen primaria finalizada y más de 645 mil no terminaron la secundaria.

“El Estado vuelca hoy todo su esfuerzo en lograr la inclusión educativa en estos vastos sectores de nuestra sociedad que hoy, miramos como el rostro que más nos duele de cada uno de los hombres y mujeres que son parte del Potenciar Trabajo”, enfatizó Tolosa Paz el presentar el Plan. Y agregó: “Hay Potenciar Trabajo si fortalecemos la educación, hay una Argentina más igualitaria si empezamos por la escolaridad.”

En ese sentido, la ministra sostuvo que “la terminalidad educativa es un compromiso que encaramos como comunidad organizada, trabajando en conjunto con los movimientos sociales, las instituciones, las parroquias y todos aquellos que compartan el sueño de seguir garantizando la dignidad para todas y todos, en especial para los últimos”.

De los 1.279.567 titulares del Potenciar Trabajo, 132.000 tienen la primaria incompleta y 645.000 la secundaria incompleta, es decir un 60,7%. Un 60% de esas 777.000 son mujeres (148 mil entre 18 y 29 años, y 146 mil entre 30 y 39 años) y la mayoría son madres y/o tiene a su cuidado a personas mayores. “Y no hay trabajo para una mujer pobre y sin estudios”, enfatizó la ministra.

Tolosa Paz destacó la importancia que las y los titulares del Potenciar Trabajo puedan terminar la primaria y la secundaria: “Los resultados de la validación de datos nos dijo que un 79,2% quiere terminar sus estudios. Volver a estudiar para potenciar el trabajo”.

“Gracias a esos hombres y mujeres que validaron sus datos, hoy podemos estar más cerca de ellos y direccionar el apoyo de la política pública hacia lo que siempre tuvo este Ministerio como horizonte y perspectiva de una vida en sociedad: la educación y el trabajo”, expresó Victoria Tolosa Paz.

Y añadió: “Vamos a contactar a cada una de las personas que nos dijeron que quieren seguir estudiando, podrán ver la oferta educativa disponible en todo el país e inscribirse en la escuela que más les convenga”.

“Esta es una nueva oportunidad de llegar mejor, a los sueños y a los anhelos de una población joven que tiene la necesidad imperiosa de volver a la escuela, de volver a estudiar para construir” porque “no tener terminada la primaria y la secundaria ponen condiciones de falta de oportunidades en el hogar”, finalizó.

