Fernán Quirós: “Hay que terminar con las organizaciones que hacen piquetes”

Fernán Quirós se mostró en contra del acampe que lleva adelante Unidad Piquetera en el Ministerio de Desarrollo Social

“Acampe por tiempo indeterminado”. La resolución de Eduardo Belliboni, referente de Unidad Piquetera, la organización que lleva adelante la medida de fuerza en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, generó una serie de repudios tanto en el gobierno nacional como en la ciudad de Buenos Aires.

Fernán Quirós, actual ministro de Salud porteño y pre-candidato a Jefe de Gobierno de CABA, se refirió a esta medida de fuerza y fue contundente: “Hay que terminar con las organizaciones que organizan los piquetes”.

“Hay que tener un plan de desarrollo económico en la Argentina, trabajar en los planes sociales. Y darle una salida al fenómeno de los planes sociales, que termine con la autonomía de la gente y que recuperen su dignidad y su capacidad de desarrollarse”, manifestó el funcionario porteño en diálogo con CNN Radio.

Cientos de piqueteros permanecieron durante la noche de este lunes y la madrugada de este martes en la 9 de Julio (Adrían Escándar)

Sobre este tema, el ministro de Salud porteño también hizo referencia a las condiciones en las que se desarrolla el acampe de las organizaciones piqueteras en la 9 de Julio. “La mayoría de esas personas vienen del conurbano y vienen a expresarse por dificultades con el gobierno nacional. Una cosa es la expresión popular y otra es la obligación de ir a pasarla mal a la 9 de Julio con 40 grados”, aseguró.

Asimismo, quien también se mostró en desacuerdo con la presencia de la Unidad Piquetera en las inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Social fue María Eugenia Vidal, referente del PRO y candidata a Presidente. “No se puede aceptar el corte como metodología de extorsión, no puede ser que yo corte la calle y me lleve más planes. Ese ciclo en la Argentina está agotado. Así como está agotado el ciclo de los planes sociales. Lo primero que tenemos que hacer es terminar con la intermediación”, sostuvo en diálogo con radio La Red.

María Eugenia Vidal considera una extorsión el acampe realizado por Unidad Piquetera

“A ningún líder de ningún movimiento social lo votaron los que reciben los planes sociales. Hay un Estado que fue elegido por la gente, son ellos los que tienen que administrar los recursos públicos, no los movimientos sociales o piqueteros, decidiendo quién tiene un plan o no”, agregó.

La ex gobernadora bonaerense, por su parte, hizo referencia a la temporalidad de la asistencia mediante los planes. “Los planes sociales no pueden ser eternos. Habiéndome reunido con más de 80 sectores productivos, la demanda es de personas capacitadas para trabajar. Tenemos que transformar estos planes en oficio, en capacitación y en terminalidad educativa que les permita a estas personas que el plan no sea para siempre”.

Y concluyó: “El plan es un puente, no un lugar donde quedarse para toda la vida. No podemos aceptar esa política de extorción”.

Manifestantes pasaron la noche en la 9 de Julio

Los referentes de la Unidad Piquetera resolvieron ayer instalar las carpas en la Ciudad de Buenos Aires y realizar protestas en diferentes puntos del país. Y en asamblea anunciaron que la medida de fuerza se mantendrá al menos hasta el miércoles si no hay una respuesta por parte de Desarrollo Social.

El dirigente de Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni, dijo que el acampe es por "tiempo indeterminado" (Adrían Escándar)

“Es una barbaridad que no haya alimentos en los comederos populares, que a los compañeros quom o wichi les hayan quitado los planes sociales en el Impenetrable. Así que, ¡saquemos las ollas, comienza la comida, vamos al acampe piquetero!”, sostuvo ayer Belliboni.

La ministra de Desarrollo Social, VIctoria Tolosa Paz, por su lado y en declaraciones radiales, rechazó hoy la medida de fuerza y cuestionó fuertemente al líder de Unidad Piquetera. “No hay petitorio, no hay pedido de solución. No piden una audiencia, piden el dinero suficiente para organizar semejante traslado de personas, acampe, viandas, baños químicos, camión, trailer y lo que él (Eduardo Belliboni) busca es una posición política de un sector de la izquierda”.

