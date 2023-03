Los números que condenaron a Cristina

Cristina Kirchner en una de las primeras audiencias del juicio oral (Reuters)

Arranco con un paréntesis: no se puede escribir una condena en 1616 páginas, muchachos. ¿Qué fue de la vida del acceso a la Justicia y el lenguaje claro? Sobre todo en un caso de esta relevancia pública, tendrían que ser capaces de decirnos a todos los argentinos y argentinas, más o menos en el idioma nacional y más o menos en 40-50 carillas digeribles (como muchísimo), qué los convenció, con certeza, de que la dos veces presidenta de la Nación y actual vice cometió hechos gravísimos de corrupción.

No digo que si son muchas páginas es porque “no tienen nada”, como increíblemente sostuvieron algunos cual expresión de deseo. Pero sería bueno hacer un esfuercito por sacar al derecho del oscurantismo. Bienvenido el link en el que los jueces del tribunal colgaron la prueba para ponerla a disposición de la sociedad, pero no sé si llenarnos de papelitos que no podemos comprender es lo mejor que se puede hacer por la transparencia y el acceso a la información en un caso como este. No sé, digo yo, eh. Y recordemos, además, que digerir evidencias y escupir explicaciones no es tarea nuestra, sino de ustedes. Cierro paréntesis.

Así que acá estamos las ciudadanas y los ciudadanos, en una tremenda disyuntiva. O dejamos en suspenso nuestra vida para ponernos a hacer la carrera de Derecho y leer la prueba que colgó el tribunal o nos entregamos a las especulaciones políticas y las elucubraciones jurídicas de las partes interesadas. Y, como sabemos (porque no somos tan giles como parecemos), partes interesadas no son solo Cristina, Lázaro, José López, los otros condenados y la fiscalía. Ojo, también podemos olvidarlo todo y entregarnos al asado, la birra y Gran Hermano.

En lo que sigue vamos a intentar salir de la disyuntiva sin ceder al hedonismo. ¿Cómo? Vamos a dejar de lado la argumentación jurídica y vamos a considerar… No, no, ni siquiera eso. Vamos a enunciar (y a lo sumo ironizar para que nadie se duerma, pero no mucho más) datos, números, billetes, fechas, kilómetros. Los números que, según el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, condenan a Cristina.

-La extensión del daño: $84.835.227.378,04 actualizados al 6 de diciembre de 2022. Un besito a quienes todavía creen que la corrupción sólo es un problema moral.

-Entre 2003 y 2015, Santa Cruz fue la receptora N° 1 de inversiones de obra pública vial. “No se puede juzgar a un Gobierno”, dijo siempre el kirchnerismo. Los jueces le dieron la razón y hasta citaron como antecedente la causa del dólar futuro. “No vamos a evaluar la oportunidad, el mérito o la conveniencia de esta decisión”, dijeron. Pero, ojo, sí podemos revisar su aplicación práctica, no sea cosa que hayan cometido un delito.

-Hasta el 04/07/03, Lázaro Báez era monotributista. Para enero de 2007 había conformado un grupo de cinco empresas con las que se transformó en el principal adjudicatario de obra pública vial de la provincia: Austral, Gotti, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y la Sucesión de Adelmo Biancalani. ¿Para qué servían esas empresas? Para simular una competencia que, según el tribunal, no había.

-Austral (la empresa madre) se constituyó el 08/05/03, cinco días antes de que Carlos Menem renunciara al ballotage contra Néstor Kirchner. La primera vuelta se había hecho el 27/04/03. Las encuestas lo daban ganador a Kirchner con una cifra cercana al 70%.

-Sobre un total de $20.893.474.008,40 de obras viales certificadas a partir de 2010 en Santa Cruz, las empresas controladas por Báez se quedaron con $16.386.868.049,53, es decir, el 78,4% del monto.

-Otro tanto ocurre si se mira la cantidad de obras: Báez obtuvo 51 de 83 (el 61,45%).

-El índice de concentración empresarial de las empresas de Báez en Santa Cruz fue el mayor del país en todo el período 2003-2015 (y por mucho). El tribunal incluyó gráficos de cada una de las jurisdicciones. Mirá, por ejemplo, los de Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz.

-El Grupo Austral concentró el 72,6% de toda su actividad únicamente en Santa Cruz. ¿Castellano? Vivía solo de esa provincia, en donde ganaba la mayoría de las obras.

-El 73,83% de la obra en Santa Cruz se hizo por convenios de delegación con vialidad provincial, mientras que el promedio para el resto de las provincias fue de 20%. Lo que era excepcional en todo el país, allí era regla. ¿Por qué es relevante esto? Porque implicaba menores controles e intervención de organismos y personas de la jurisdicción que los Kirchner manejaban desde 1991.

-Si se consideran solo las 51 obras investigadas en la causa, el 92,15% se hizo por delegación.

-El 100% de las obras se financió con fondos del Tesoro Nacional.

-Cartelización: en la mayoría de las licitaciones se presentaban solo tres empresas.

-Pero incluso esa competencia era simulada: en el 76,5% Báez presentó más de una oferta actuando a través de las distintas empresas de su grupo.

-El tribunal calculó el costo de esa cartelización en $646.123.145,75.

-Los aumentos de precios derivados de la colusión fueron cercanos al 20% con respecto a los montos establecidos en los pliegos (diferencia entre el precio de licitación y el de adjudicación).

-En un caso paradigmático (lo contamos cuando alegaron los fiscales en el juicio), cinco días antes de la apertura de sobres, vialidad nacional firmó un convenio con vialidad provincial para financiar una obra por $238.248.064,42. ¿Qué decía el sobre con la oferta de Austral? Exactamente el mismo monto, con centavos. ¡Magia!

-Las empresas de Báez designaron al mismo representante técnico (que debe tener presencia permanente en la obra de principio a fin) en el 68,6% de las licitaciones. Considerando que había superposición temporal, ¿cómo hacía para estar en todos lados a la misma vez?

-Las empresas de Báez presentaban en todas las licitaciones el mismo listado de máquinas. De nuevo, considerando las superposiciones temporales entre las licitaciones, ¿cómo hacían para usar las máquinas en distintas obras a la misma vez?

-Y, ojo, porque hablamos de obras de tipo similar (o sea, que requerían la misma maquinaria) y que no se hacían en el mismo lugar. El tribunal incluye el siguiente ejemplo. De nuevo: ¡magia!

-No se respetaron los plazos entre la convocatoria a licitación y la apertura de sobres (y eso que aplicaban la ley de obras provincial, más laxa). Hubo muchos casos con recepción de ofertas a los cinco, seis y hasta dos o tres días después de la publicación (que, encima, solo se hacía en medios zonales). ¿Cómo se prepara una oferta en dos días? ¡Magia!

-En un caso, se decidió hacer la licitación el 27 de abril de 2007 y se puso el pliego a disposición de los interesados tres días después, el 30 (y los edictos en el boletín oficial local se publicaron el 2 y 3 de mayo), pero la boleta de compra del pliego de Austral Construcciones tiene fecha del 10 de abril. ¿Cómo compraron un pliego que aún no estaba disponible?

-Los tiempos que se tomaba la comisión evaluadora de ofertas para recomendar la adjudicación también fueron propios del mundo de la magia, incluyendo un caso en el que sus integrantes fueron designados luego de que presentaran el informe de evaluación. ¡Volver al futuro! Mirá algunos ejemplos:

-La magia no ocurría, en cambio, cuando el comitente era vialidad nacional (o sea, cuando no delegaba en el organismo provincial). Mirá:

-Tampoco había celeridad, claro, en la ejecución de las obras una vez que ganaban las empresas de Báez. Los tiempos se dilataron por modificaciones de obra (en el 82,4% de los casos) que, en la mayoría de los casos, implicaron ampliaciones de plazo (hubo un aumento de tiempo promedio del 50,12%, por un total de 735 meses).

-Las modificaciones de obra autorizadas implicaron para el Estado un mayor gasto de $1.579.502.297,87 (entre el monto comprometido en el pliego y el efectivamente pagado), un aumento del 19,76%.

-Más allá de los cambios de plazo por modificaciones de obra, hubo prórrogas adicionales en 30 de las 51 obras evaluadas (el 58%).

-Se otorgaron anticipos financieros no previstos en 34 de los 51 contratos (el 67%), pero no hubo correlato en que las obras concluyeran antes o, al menos, en el tiempo previsto. De las obras que recibieron adelantos, 26 (el 76,47%) no tuvo reducción de plazo de ejecución. Es más, de ese mismo universo que recibió anticipo, 32 obras (el 94%) no solo no se hizo más rápido, sino que consiguió ampliaciones de plazo. Más que magia, ¡joda!

-En 2010, Vialidad nacional creó un mecanismo para agilizar los pagos en casos excepcionales (por ejemplo, fuerza mayor), pero no se publicó ni se informó a las contratistas y se usó casi con exclusividad para las empresas de Báez. Es el famoso procedimiento que, según la evidencia, se hacía los viernes de manera automática e inmediata. “El jefe venía y decía ‘hay que sacarlo ya porque hay que pagar ya’”, dijo una testigo. Este mecanismo especial se usó en 34 de las 51 obras que recibieron las firmas de Báez.

-Muchas empresas tenían juicios por mora en los pagos. Báez no. Mirá el promedio de demora para pagarle a Austral vs. al resto del mundo:

-En diciembre de 2015, con las elecciones presidenciales ya definidas a favor de Mauricio Macri, el Grupo Austral no tenía deuda exigible con vialidad nacional. Y eran los únicos entre las 30 principales empresas contratistas. ¡Qué suertudos! Mirá lo que le pasaba a los demás:

-Sobre el rol de Cristina Fernández de Kirchner en todo esto, más allá de lo que se desprende del teléfono de López en torno al plan que la fiscalía llamó “limpiar todo” y a las relaciones comerciales y de amistad (que, seguramente, se seguirán discutiendo en Casación y en la Corte Suprema), hay algunos datos incontrovertibles. Dejo dos.

-Uno: entre 2008 y 2015, Valle Mitre (la gerenciadora de los hoteles de los Kirchner) recibió en acreditaciones bancarias $70.949.170,95 de Austral, $786.227,75 de Kank Costilla, $481.773,60 de Loscalzo y otras acreencias de firmas del grupo por un total de $73.053.584,80. De hecho, el 95,7% del dinero que tenía en sus cuentas Valle Mitre en 2008 provenía de Austral.

-Dos: en 2012 y 2013, casi todo el dinero que le entró a Valle Mitre en su cuenta del Banco Nación de parte de Austral se usó para pagarle a Néstor Kirchner, a Los Sauces y a Hotesur.

¿Alcanza con esto para sostener la condena? ¿Son todas casualidades? ¿Es casual que, a días de que Kirchner fuera coronado, su amigo monotributista se armó un imperio de la construcción, ganó buena parte de las obras públicas viales en la provincia que el rey gobernó durante mil años, le adjudicaron todo en cinco minutos, se llenó de guita, le dieron anticipos, le pagaron antes que a todos y más de lo que decían los pliegos que iban a pagar, le extendieron los plazos para cumplir y después este mismo chango le dio buena parte de esa misma guita a un par de empresas del rey?

Y yo qué sé, mi amigo. Como diría Karina Olga, lo dejo a tu criterio. Yo lo único que te puedo decir es que en la magia hace rato que no creo.

