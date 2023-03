Con marchas y acampes, el lunes comienzan las medidas de fuerza de los piqueteros contra el Gobierno

Los grupos piqueteros comenzarán su plan de lucha contra el Gobierno (Adrián Escándar)

De cara a las elecciones PASO de agosto, la Unidad Piquetera comienza un plan de lucha contra el gobierno de Alberto Fernández con un pliego de reclamos que serán de cumplimiento imposible. El arco de demandas abarca desde la generación de puestos de trabajo genuinos hasta la universalización de los planes sociales “para todas las familias que los necesiten”, pasando por dar marcha atrás con las casi cien mil bajas al Potenciar Trabajo dispuesto por Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social, por no haber validado su identidad y pertenencia al programa.

El nuevo plan de lucha, que comienza el próximo lunes y continuará al menos hasta mediados de mayo con una marcha federal, fue votado en el plenario nacional piquetero que se realizó el viernes 3 de mayo en Plaza de Mayo con la asistencia de más de tres mil delegados de todo el país.

“Este plenario nacional piquetero declara que su lucha central es por el trabajo genuino, sin precarización laboral y bajo convenio. Es el objetivo principal de las organizaciones de desocupados. Defendemos cada emprendimiento productivo como parte de la lucha por la supervivencia y no como una estación terminal de la existencia de la clase obrera”, sostuvieron al finalizar la votación y aprobar, de manera unánime, las medidas.

El calendario de medidas de fuerza que planean los piqueteros

“Planteamos que mientras los gobiernos no resuelvan el problema de la desocupación corresponde un seguro al desocupado para todas las familias que lo necesiten, ya que la falta de trabajo no es responsabilidad de los trabajadores sino del régimen social que controla los medios de producción es decir la clase capitalista”, le dijo Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero, a Infobae. Una exigencia inaceptable para la Casa Rosada que ya “plancho” en la Cámara de Diputados la ley de Techo, Tierra y Trabaja, impulsada por las organizaciones sociales oficialistas y el Salario Básico Universal, impulsada por Juan Grabois, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), por falta de presupuesto.

Las medidas de fuerzas comenzarán el lunes próximo y continuarán de manera ininterrumpida hasta el miércoles 15 de marzo. Serán marchas y cortes en las principales ciudades y plazas del país. En la Ciudad de Buenos Aires, la convocatoria principal será frente al ministerio de Desarrollo Social y puede derivar en un acampe sobre la Avenida 9 de Julio.

Es la primera vez que las cuarenta organizaciones de izquierda que integran la Unidad Piquetera realizarán 72 horas de acciones de lucha de manera consecutiva.

“El piquete y la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo. Llevar a pibes y pibas, nenes de cuatro años y bebés con su mamá al acampe en la 9 de Julio tampoco lo es. Me da mucha tristeza ver esta Argentina donde un sector de la Unidad Piquetera, para hacer política y posicionarse en año electoral, utiliza a la gente más pobre”, disparó Tolosa Paz después del último acampe de 20 horas frente a su ministerio.

“Declaramos que mientras no exista un seguro a los desocupados y en función de la asistencia a la familia sin trabajo se universalice los programas sociales, se asistan los comedores populares integralmente, se entreguen las herramientas comprometidas para desarrollar los trabajos comunitarios que se realizan en los barrios y que se aumente el monto del programa potenciar trabajo al costo de la canasta básica para que una familia pueda vivir”, argumentaron los asambleístas. Las exigencias están dirigidas a la cartera social.

“El Ministerio no es de los piqueteros. A esta política, que se creó al calor de la extorsión en la 9 de Julio, alguien le tiene que poner un límite. El acampe es un mecanismo de extorsión", dijo Victoria Toloza Paz

A Tolosa Paz también le piden que de marcha atrás con las bajas y suspensiones al programa Potenciar Trabajo. Una medida ya tomada por la funcionaria y sobre la cual no hay retorno.

Desde este mes, tal como publicó Infobae, 96.795 titulares del Potenciar Trabajo que no validaron su identidad de manera virtual o presencial dejaron de cobrar el plan social. Los mismo sucedió el mes pasado. Si hasta el 1 de abril no lo hacen, el Ministerio de Desarrollo Social les dará de baja de manera definitiva. En sentido contrario, 1.268.044 personas cumplieron con el trámite y siguen en el registro.

La próxima movida piquetera será el 5 de abril, el día previo a Semana Santa, una fecha clave por el movimiento turístico hacia la Costa Atlántica y otros puntos del país. Para esa fecha está previsto cortes de accesos de rutas nacionales, puentes carreteros, rutas provinciales y de acceso y egreso de la Ciudad de Buenos Aires.

Si hasta ese momento Victoria Tolosa Paz no recibe a los dirigentes sociales y acerca algún tipo de posiciones, el 18, 19 y 20 de abril está previsto un acampe piquetero sobre la Avenida 9 de Julio. Prometen el despliegue de más de 5.000 carpas.

La ex diputada ya anunció que bajo presión no recibirá a Belliboni ni a otros dirigentes de izquierda. “El Ministerio no es de los piqueteros y mucho menos del AMBA. A esta política, que se creó al calor de la extorsión en la 9 de Julio, alguien le tiene que poner un límite. El acampe es un mecanismo de extorsión, se van a tener que preparar, no vamos a dar marcha atrás con las decisiones que tomamos sobre el Potenciar Trabajo”, dijo de manera inflexible.

Los reclamos de la unidad piquetera

Después de la medida extrema del acampe de tres días, los piqueteros aseguran que comenzarán a desarrollar una campaña nacional “convocando a todos los sectores del movimiento obrero y popular que estén dispuestos a luchar contra el ajuste y la política rabiosamente capitalista del gobierno de los Fernández, convocando a sí mismo a realizar asambleas reuniones y plenarios en todos los distritos, para realizar una Gran Marcha Piquetera que concluya con caravanas de movilización desde los cuatro puntos cardinales”.

Según ese organigrama, la marcha federal comenzará el lunes 15 de mayo y confluirá en Plaza de Mayo el 17 con la consigna “por trabajo y por salario, contra el hambre y la pobreza abajo el ajuste ,fuera el FMI”.

Antes de eso, el 24 de marzo las organizaciones de izquierda marcharán “en forma independiente junto a la coordinadora Encuentro Memoria, Verdad y Justicia “por los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, contra la represión y la criminalización de las luchas y el ajuste del gobierno y el Fondo Monetario Internacional”.

El lunes, a partir de las 10 de la mañana, se conocerá la verdadera fuerza que tendrán el “plan de lucha piquetero” que promete tomar las calles de Buenos Aires y de otras 134 ciudades del país.

