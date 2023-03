Rodríguez Larreta sumará una foto con el radical Gustavo Valdés, pero su aliado De Marchi lo complica en Mendoza

Horacio Rodríguez Larreta y Gustavo Valdés, en una reunión que mantuvieron en Buenos Aires

En la guerra de las fotos que se desató en el PRO y la UCR, Horacio Rodríguez Larreta sumará esta tarde una imagen del encuentro que mantendrá en Goya, Corrientes, con el gobernador radical de esa provincia, Gustavo Valdés, quien el sábado pasado había posado con Patricia Bullrich en Mendoza. Hace 24 horas, el jefe de Gobierno se mostró con el titular del radicalismo, Gerardo Morales.

Larreta llegará a tierra correntina para brindar una conferencia de prensa a las 15.45 y tener una charla a las 16.30 en un café de la ciudad de Goya. El trofeo adicional de la visita será la foto con Valdés, pero el larretismo se lamenta de que a último momento se bajó del viaje la senadora radical Carolina Losada, otra de las protagonistas de la postal que logró Bullrich en la Fiesta de la Vendimia.

La nueva foto con Valdés que sumará el alcalde porteño a su colección contrasta con un conflicto irresuelto: Rodríguez Larreta almorzó la semana pasada con el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, y el senador radical Alfredo Cornejo, los referentes de la UCR provincial, y les prometió solucionar “antes del jueves” (por hoy) el conflicto con el PRO ante la insistencia del diputado Omar De Marchi en competir por afuera de JxC por la gobernación de Mendoza. La información fue confirmada a este medio por fuentes del radicalismo y del entorno del jefe de Gobierno.

Te puede interesar: Gerardo Morales cree que Macri estuvo detrás de la foto de Bullrich con radicales para debilitar a la UCR

Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta se mostraron juntos en Expoagro

Los estrategas larretistas dan por seguro que De Marchi finalmente resolverá competir en las PASO o bajarse de la pelea por la gobernación contra Cornejo, aunque el legislador del PRO sigue sin dar señales concretas de acatar el pedido de su jefe político de no presentarse por afuera de JxC. La amenaza de De Marchi pone en riesgo la relación entre el PRO y la UCR en Juntos por el Cambio.

“Por ahora no hay nada nuevo. Horacio no intervino para que Omar se decida. Tenemos tiempo hasta el 12 de abril”, advirtieron a Infobae allegados a De Marchi en alusión a la fecha en que vencerá el plazo para la presentación de los frentes electorales que irán a las PASO en Mendoza.

De Marchi amenaza con presentarse por afuera del frente que pilotea la UCR, aunque en la provincia existen las PASO: no quiere competir contra Cornejo en las primarias porque teme que el radicalismo gobernante ponga todo su peso para ganarle. Y, tras criticar en duros términos la gestión de Suárez, sostiene que puede darle la gobernación al PRO en una nueva alianza con el PJ no kirchnerista, un sector de la Coalición Cívica, el Partido Demócrata, los libertarios y el Partido Verde.

Horacio Rodríguez Larreta, en Mendoza, con Waldo Wolff, Omar De Marchi y el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar

Para el diputado larretista, lo que existe en la provincia no es Juntos por el Cambio y por eso él no es rupturista: “En Mendoza no gobierna un frente sino el radicalismo, con todo lo bueno y lo malo que eso pueda significar. Hoy, los que aparecen con algún nivel de proximidad al radicalismo tienen que ver con Libres del Sur y con (Sergio) Massa, con el Frente Renovador”, dijo a Infobae.

El abierto desafío de De Marchi se convirtió en un problema político para Rodríguez Larreta, quien predica la unidad de JxC y asegura que debe cumplirse el reglamento electoral del PRO y de Juntos por el Cambio, donde se afirma que en aquellas provincias en donde hay PASO, como Mendoza, “todos los partidos se comprometen a utilizarlas como método de selección de candidatos”.

Bullrich, aliada de Cornejo, fue muy crítica contra De Marchi: en una reunión de la Mesa Nacional partidaria, le recordó que debía cumplir el reglamento electoral y que “todo el PRO está bregando por la unidad” de la oposición. El diputado larretista alertó que es difícil competir contra “el aparato” del radicalismo gobernante en Mendoza, mientras la titular partidaria, ante la presencia del jefe de Gobierno, dijo: “Es el mismo aparato que vos conocés y utilizás desde la ciudad de Buenos Aires”. Y le advirtió: “Bancátela, Omar: si no te gusta Cornejo, ganale en las PASO, pero no rompas Juntos por el Cambio por un proyecto personal. Te vamos a intervenir el partido”.

Patricia Bullrich posa en Mendoza con los radicales Rodolfo Suárez, Gustavo Valdés, Alfredo Cornejo y Rodrigo de Loredo

Desafiante, los “demarchistas” interpretan que Bullrich “no puede intervenir” el PRO mendocino: sostienen que la decisión debe tomarla el Consejo Nacional del partido, donde, según el larretista rebelde, ella no tiene mayoría. E incluso anticipan que si la jefa partidaria avanzara con la intervención se objetará en la Justicia, que, según anticipan, deberá reconocer que la competencia para determinar las alianzas están en manos del partido a nivel provincial.

En el larretismo juran que el jefe de Gobierno se endureció ante su aliado mendocino y que le advirtió que no debe competir por afuera. “La última palabra sobre Mendoza la tengo yo”, le dijo. Quienes rodean a Rodríguez Larreta esperan que De Marchi afloje su intransigencia y anuncie que competirá contra Cornejo en las PASO o que se bajará de cualquier candidatura en las próximas elecciones.

El conflicto mendocino de JxC aceleró las negociaciones para la foto radical con Bullrich del sábado pasado en la Fiesta de la Vendimia: su principal impulsor fue Cornejo a partir del malestar de muchos dirigentes de la UCR por el supuesto acuerdo electoral de Morales y Martín Lousteau con Larreta.

Patricia Bullrich y Facundo Manes, en una charla a solas que tuvieron en Mendoza; hoy estarán juntos en Expoagro

La intransigencia de De Marchi, según la UCR de Mendoza, tiene un guiño del jefe de Gobierno. El larretismo lo desmiente, aunque las declaraciones que hizo el jefe de Gobierno en la capital mendocina, el jueves pasado, no fueron tan claras: “Yo no voy a venir de Buenos Aires a decir quién tiene que ser candidato; para eso tenemos una dirigencia mendocina de primer nivel que está trabajando muy bien”, señaló. Y agregó: “Yo apoyo a todos los candidatos del PRO, en Mendoza y en todos lados, siempre en el marco de la unidad de Juntos por el Cambio”.

¿Qué pasará si en las próximas horas, como prometió Rodríguez Larreta, su aliado del PRO de Mendoza no modera su postura? Por ahora se mantiene la incógnita, mientras el larretismo espera la foto con Valdés para equilibrar las imágenes de campaña que logró Bullrich en estos últimos días.

Horacio Rodríguez Larreta visitó Expoagro junto con Diego Santilli y el intendente Manuel Passaglia

Un premio consuelo para el jefe de Gobierno: en la nueva reunión de los radicales que cuestionan a Morales, que se realizó este miércoles en la sede del Banco de Corrientes, en la City porteña, coincidieron en que se habían unido para oponerse a la estrategia política “inconsulta” del titular de la UCR, pero “no contra Rodríguez Larreta”. Allí estuvieron la mayoría de los que posaron con Bullrich en Mendoza, como Valdés, Cornejo, Losada y Luis Naidenoff, menos Rodrigo de Loredo, pero se sumaron legisladoras como Soledad Carrizo y Gabriela Valenzuela, además de dos figuras de peso: Ernesto Sanz y Maximiliano Abad, titular del radicalismo bonaerense y candidato a gobernador.

El que faltó a ese encuentro fue Facundo Manes, quien este jueves sí dará otra señal de distanciamiento de Rodríguez Larreta: luego de haber estado en la foto de Bullrich en Mendoza, y de haberse reunido a solas con ella, visitará Expoagro, en San Nicolás, junto con la jefa del PRO.

Seguir leyendo: