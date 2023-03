Rodríguez Larreta rechazó la propuesta de enviar al Ejército a combatir a los narcos de Santa Fe

Horacio Rodríguez Larreta apuntó directamente al Presidente Alberto Fernández por la situación del narcotráfico en Rosario

Todos los días la ciudad de Rosario es noticia por un nuevo crimen vinculado al narcotráfico y ya son 64 las víctimas por esta problemática en lo que va del 2023. Las últimas declaraciones del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, en las que asegura que “los narcos han ganado”, llevaron al pedido de su renuncia desde diferentes sectores.

No obstante, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, al opinar sobre este tema apuntó a otro Fernández. Más precisamente a Alberto Fernández, al entender que es el principal responsable de esta situación. “Acá el problema es el Presidente, no el ministro”, aseguró el alcalde porteño.

“Yo no creo en esto de que los problemas se resuelvan porque uno renuncie o no. Si yo fuera Presidente me hubiera ocupado del tema. Acá el problema es el Presidente, no el ministro. Había otros ministros antes que este, igual no estoy diciendo que este sea bueno, no lo voy a defender. Pero había otros antes y el que los nombra es el Presidente y el que fija las prioridades. Y jamás escuché esto sea una prioridad, no se ve como una prioridad y así estamos. Cada día peor”, manifestó en diálogo con el periodista Lucas Morando en Radio Rivadavia.

El jefe de Gobierno rechazó además la propuesta de Patricia Bullrich -que competirá contra él por la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio- de enviar a las Fuernzas Armadas a Santa Fe. “El Ejército no está preparado para combatir a los narcos, tenés que tener gente entrenada para eso. La Gendarmería está mucho más cerca en el entrenamiento”, aseguró.

Y agregó: “Lo que sí se puede hacer es estudiar, ver cuántos son, y mandar al Ejército a cubrir las fronteras, que hoy son un colador, y con eso liberás a los gendarmes para fortalecer la pelea contra el narco”.

Por su parte, aportó una posible solución para interrumpir el circuito del narcotráfico, que entiende se sostiene desde las cárceles con los jefes narcos. “En el caso del narco en Rosario, tenés que aislar en cárceles especiales a los capos narcos. No puede ser que las mafias del narco estén manejadas desde las cárceles. Varios de Los Monos están en cana y siguen manejando las mafias desde ahí. Tenés que aislarlos, punto”, propuso.

Rodríguez Larreta viajó a Rosario para interiorizarse sobre la ola de crímenes que azota a la ciudad santafesina y estuvo con el intendente Pablo Javkin

De igual manera, y basándose en su recorrida por el interior del país, producto de su reciente confirmación como precandidato a Presidente por Juntos por el Cambio, Larreta planteó el narcotráfico como una problemática que afecta a gran parte de la Argentina, y no solo a la ciudad de Rosario.

“El avance del narcotráfico no es solo en Rosario, que por ahí es el más visible, acá en el Conurbano y en el interior también está avanzando, y eso es producto de la desidia del Gobierno, que no se ha ocupado, no ha hecho nada y ahí están los resultados. Pero la contracara de eso es que se puede. Se puede dar las peleas, hacer, mejorar... Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires hoy tenemos la tasa de delitos más baja de la historia. Y parte de ese plan fue darle lucha al narco en las zonas más calientes, que era en el Barrio 31 y en el Bajo Flores”, dijo el Jefe de Gobierno porteño.

Y agregó. “Pero no es solo una medida, acá en la Ciudad fortalecimos la Policía, la capacitamos, tenemos un centro de entrenamiento muy bueno, le damos el equipamiento, el sistema de cámaras ayuda mucho, el mapa del delito y toda la tecnología aplicada a la seguridad. La lucha contra el narco es un capítulo importante pero no es lo único, es un plan integral”.

Seguir leyendo: