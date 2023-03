Aníbal Fernández habló sobre la violencia en Rosario: “Los narcos estuvieron años libres haciendo lo que se les antojó”

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández (Franco Fafasuli)

Luego de una nueva jornada de extrema violencia en Rosario en la que un niño de 11 años murió asesinado y otros tres menores resultaron heridos en una balacera en el barrio Empalme Graneros, Aníbal Fernández defendió la gestión del Ministerio de Seguridad de la Nación y señaló que los problemas derivados del tráfico de drogas vienen desde hace décadas en la ciudad: “Los narcos estuvieron años libres haciendo lo que se les antojó”.

Fernández argumentó este domingo la polémica frase que declaró la semana pasada tras el ataque al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo: “Es multicausal lo que lleva a Rosario a esta situación; cuando dije que los narcos han ganado, salieron todos a rasgarse las vestiduras pero ninguno quiere razonar cuánto hace que sucede esto en Rosario”. En este marco recordó que en el año 2013 le balearon la casa al entonces gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, por lo que estima que la violencia narco “viene desde hace mucho tiempo, al menos 20 años”.

Si bien apuntó que durante las últimas décadas ha habido complicidad política y policial, aclaró que no tiene que “meterse” a opinar del manejo de la provincia “porque funciona per se” y porque reconoce que “la vocación del gobernador (Omar Perotti) es resolver las cosas de la mejor manera”. Sin embargo, destacó que tras asumir al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación le dio prioridad a la situación de Rosario y precisó que en 2022 “tuvimos 2.050 procedimientos y 2.077 detenidos”. “El trabajo que se está haciendo es muy grande, cuando digo que ‘se perdió' contra los narcos es porque estuvieron tantos años libres haciendo lo que se les antojó; nosotros no estamos dispuestos a dejar que hagan lo que se les antoja por eso los allanamientos y las detenciones que se están haciendo”, manifestó en diálogo con C5N.

Aníbal Fernández advierte que “ante cada acción va a haber reacción (de las bandas narco), es inevitable, pero fundamentalmente entre los mismos grupos”.

Aníbal Fernández insistió con que Cristina Kirchner no está proscripta

El ministro de Seguridad también se refirió a la interna del Frente de Todos, al escenario electoral que se avecina y volvió a plantear que el candidato debe surgir de la competencia en las elecciones Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

“Si Cristina dijo que no va a ser candidata, es porque no va a ser candidata”, remarcó Aníbal Fernández deslegitimando el relato que busca instalar el kirchnerismo duro y apuntando que “aparecen personajes que hablan de proscripción, pero eso no existe, no está proscripta, no hay que ser jurista” para entender que CFK no está proscripta. “Si lo quieren usar como eslogan, úsenlo, pero no está proscripta”, insistió.

“Tiene que haber una condena firme basada en cosa juzgada, no hay nada de eso entonces no hay proscripción. Si no va a competir es porque no quiere y, si no quiere, cualquiera que quiera hacerlo tiene que competir contra el Presidente”, planteó.

“Si te el cuerpo para ganarle al Presidente, competí y ganale”: el mensaje de Aníbal Fernández a quienes dentro de la coalición buscan bajar la candidatura de Alberto Fernández

No obstante, en defensa de la ex mandataria aclaró que “es injusto a todo lo que se la somete porque si quisiera competir, conspira contra su mejor performance todos los agravios a lo que es sometida permanentemente”. Y recordó que desde hace tiempo insiste con que “Cristina es inocente”.

El ex jefe de Gabinete enfatizó “no debiera estar el dedo” de CFK ni de “nadie” para elegir al candidato del oficialismo. Y apuntó contra los dirigentes referenciados en La Cámpora que buscan bajar la candidatura de Alberto Fernández: “Si te el cuerpo para ganarle al Presidente, competí y ganale”.

En este marco, también salió al cruce de Andrés “el cuervo” Larroque al señalar que “lo mandan” a criticar al mandatario. “Pretenden que el Presidente se corra y no estando Cristina que otro dedo ponga a alguien de sus amiguitos a que fuera candidato”, analizó.

“No estoy en contra de Cristina, estoy en contra de que a un presidente peronista le hagan todas las trapisondas posibles”, dejó en claro su postura.

Si bien reafirmó que Alberto “está decidido a ser candidato”, dijo que al momento de definir las postulaciones si hay un “acuerdo político” en la coalición para que sea otro el aspirante a la Presidencia, “bienvenido sea”, incluido Sergio Massa: “¿Por qué no? Puede ser cualquiera en cuanto haya un acuerdo de política”.

