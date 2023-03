“Evidentemente algo más habrá que hacer”, aseguró Alberto Fernández tras la amenaza a Messi en Rosario

Alberto Fernández se refirió a la amenaza que recibió Lionel Messi

El presidente Alberto Fernández se refirió en las primeras horas de esta tarde al ataque a tiros a un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, ocurrido esta madrugada en Rosario.

“Hoy amanecí con una noticia muy fea. Me comuniqué enseguida con el intendente (Pablo Javkin), hablé enseguida con el jefe de Gabinete. Le dije que algo más habrá que hacer. Estamos haciendo mucho, pero evidentemente algo más habrá que hacer. El problema de la violencia y del crimen organizado es muy serio”, declaró el jefe de Estado durante un acto en Salta.

El jefe de Gabinete al que citó Fernández es Agustín Rossi, oriundo de Rosario, la ciudad sacudida por la violencia narco que este jueves sumó un capítulo que provocó repercusión mundial porque tuvo como víctimas a integrantes de la familia política del capitán de la Selección. “Hay que hacer algo por los rosarinos y por los santafesinos porque son argentinos”, insistió el mandatario desde la localidad salteña de La Poma, donde fue parte de un acto oficial en el que entregó las primeras casas del programa Habitar Comunidad. Allí, también estuvo acompañado por el gobernador local, Gustavo Sáenz.

El hecho que lamentó y al que se refirió Alberto Fernández ocurrió esta madrugada: un supermercado de la cadena Único, que pertenece a la familia de Antonela Roccuzzo —pareja de Lionel Messi— fue atacado a tiros a las 3:20 sobre la calle Lavalle, en la zona oeste de Rosario. En la puerta del local, el Comando Radioeléctrico de la Policía provincial encontró un mensaje dirigido al capitán de la selección argentina. “Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar”, dice el texto escrito con birome en un cartón, en referencia también al intendente rosarino.

La amenaza contra Messi en el supermercado.

De acuerdo a la información del caso a la que accedió Infobae, los responsables del comercio no habían recibido extorsiones en las horas previas a la balacera, con doce vainas servidas encontradas en la calle. En la persiana de metal del lugar se contaron 14 impactos.

Pablo Javkin, el intendente de Rosario, también mencionado en la nota mafiosa que dejaron en un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, se trasladó esta mañana al lugar del ataque.

Antes de arribar al comercio, aseguró que para controlar la ola de violencia se necesitan acciones directas: “A mí no me van a correr, yo quiero que todos los que tienen armas las usen, no hay un solo enfrentamiento en Rosario”, dijo en declaraciones a Radio 2 de Rosario.

“Está muy claro que es fácil hacerle daño a Rosario y que a Rosario no hay un carajo de ayuda concreta”, dijo enojado Javkin y exigió: “Rosario está en la Argentina y en la provincia de Santa Fe y necesita respuestas”.

“¿A cuánto está el Presidente de acá, a media hora? Vengan acá los que tiene responsabilidad. Yo soy intendente de la Ciudad, yo no manejo las fuerzas de seguridad y cuando pedí no me dejaron”, añadió el intendente ya desde el lugar donde de la balacera. Según señaló Albero Fernández en las primeras horas de la tarde, se comunicó con Javkin ni bien supo del ataque al comercio de la familia Roccuzzo.

El Presidente, en Salta, junto al gobernador local

Antes de que se expresara el jefe de Estado sobre la balacera, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, había admitido con total crudeza: “Los narcos han ganado”. El ministro de Seguridad de la Nación señaló que lo de hoy fue “un hecho policial típico” de los que se registran en esa región hace dos décadas”, pero destacó que el gobierno nacional está trabajando con todas sus fuerzas para modificar un escenario demasiado complejo: “Esto tardó 20 años en instalarse, no se va a desinstalar en 20 minutos...”.

