En medio de la tensión en el PRO, Néstor Grindetti lanzará su candidatura a gobernador bonaerense en un acto junto a Bullrich

Patricia Bullrich y Néstor Grindetti

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, lanzará esta tarde su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo hará acompañado de Patricia Bullrich, una de las presidenciales del PRO, como respaldo a su postulación. Será desde las 18, en un acto con dirigentes y militantes del partido, en el Club Quintana de Lanús Oeste.

La movida del jefe comunal busca posicionarlo dentro de la interna amarilla en la provincia. Grindetti es uno de los tres contendientes del bullrichismo por la gobernación: también están lanzados Joaquín De La Torre y Javier Iguacel. Durante la jornada, Bullrich acompañó al dirigente comunal en una recorrida por Lanús. Más temprano inauguraron el cuerpo de mujeres de la patrulla de respuesta inmediata de ese distrito y luego caminaron por Monte Chingolo.

El acto de lanzamiento está previsto con un formato de escenario 360, típica escenografía de campaña del PRO. Esperan reunir a cerca de mil personas en un lugar significativo para Juntos por el Cambio: se trata del club en el que Mauricio Macri y María Eugenia Vidal cerraron sus campañas en 2015 y donde también lo hace Grindetti desde el 2007.

Según supo Infobae, sólo habrá cuatro oradores y se espera que el acto no dure más de una hora. El primero en tomar la palabra será Adrián Urrelli, legislador bonaerense y jefe de campaña de Grindetti. Luego seguirá Diego Kravetz, candidato a intendente de Lanús. Para el cierre hablará el anfitrión y, finalmente, Bullrich.

La presidente del PRO hablará en público en un acto masivo por primera vez desde el lanzamiento de campaña presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Y lo hará en medio de una interna álgida entre ambos, mientras disputan poder interno de cara a las PASO presidenciales.

La ex ministra de Seguridad no ahorrará críticas y chicanas contra su contendiente. Bullrich cuestiona la estrategia de “diálogo” y “cerrar la grieta” que pregona Larreta y esta tarde se lo hará notar de nuevo en el acto.

Además, cruzará a Alberto Fernández, y a Aníbal Fernández por la situación de Rosario. Esta mañana se conoció el tiroteo y ataque mafioso a un local de la familia de Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, en esa ciudad de Santa Fe. Bullrich exigirá el uso de las Fuerzas Armadas en esa provincia, para luchar contra el narcotráfico, y pedirá la renuncia del jefe de Estado y del ministro de Seguridad.

Por su parte, Grindetti apuesta por ser el elegido por Bullrich para la pelea bonaerense. Sin embargo, la presidenta del PRO no decantará por ninguno de sus tres candidatos hasta no conocer el futuro electoral de Macri. Justamente, esa es una de las fichas del intendente de Lanús para terciar la provincia: su cercanía con el ex Jefe de Estado. A eso le suma el volumen electoral de su municipio, uno de los más populosos de la provincia.

El lanzamiento será hoy en Lanús

El candidato final del bullrichismo deberá dirimir la candidatura con Diego Santilli, respaldado por Rodríguez Larreta, y con Cristian Ritonto, postulante bonaerense de Vidal. Grindetti es partidario de ordenar la interna del PRO en la provincia. En ese sentido, es uno de los dirigentes que pretende sugerir a Bullrich que se decida pronto por uno de sus tres candidatos en provincia. Tanto Grindetti como Iguacel y De La Torre coinciden en que la intriga genera “desgaste”. No obstante, acelerarán sus respectivas campañas hasta tanto haya una determinación.

En ese sentido, si bien Iguacel y De La Torre fueron invitados al acto de Grindetti esta tarde, ninguno de los dos asistirá. En el caso del intendente de Capitán Sarmiento, por estas horas se encuentra en una recorrida por distritos de la Sexta Sección Electoral, como Bahía Blanca y Coronel Suárez.

Dentro de los invitados, esta tarde en Lanús se espera la presencia de dirigentes como los diputados nacionales Hernán Lombardi, del equipo de campaña de Bullrich y hombre de confianza de Macri, y Sebastián García De Luca, armador del bullrichismo en provincia. También asistirán legisladores provinciales de JxC y dirigentes distritales ligados a Grindetti.

