Movimientos sociales marcharán a la Legislatura porteña durante el discurso de Horacio Rodríguez Larreta

Movimientos sociales vinculados al gobierno nacional marcharán frente a la Legislatura porteña (Franco Fafasuli)

En el mismo momento en el que Horacio Rodríguez Larreta brinde su octavo y último discurso como Jefe de Gobierno porteño ante la Asamblea Legislativa del parlamento de la Ciudad de Buenos Aires, varias columnas de militantes de Somos Barrios de Pie, una de las organizaciones sociales que abrevan en el Frente de Todos, se manifestarán contra la gestión del PRO. “Larreta precariza” es la consigna que congrega a los manifestantes que, a nivel nacional son coordinados por Daniel Menéndez, el subsecretario de Políticas de Integración y Formación del ministerio de Desarrollo Social. “El inicio de las sesiones legislativas 2023 expone la eterna continuidad del PRO, primero con Mauricio Macri y después con Larreta, en la ciudad más rica del país durante 16 años”, le dijo a este medio Laura Velasco Legisladora de Somos Barrios de Pie dentro del FdT.

Para el jefe de gobierno porteño el discurso de hoy no será uno más. Serán el que clausurará un ciclo político para abrir su proyecto presidencial. Se espera que realice un balance de sus ocho años de gestión, realizará un reconocimiento a los dos mandatos del ex presidente Mauricio Macri y remarcará su mensaje anti grieta con el que lanzó su candidatura.

“Yo gobierno la Ciudad de Buenos Aires con un gobierno nacional kirchnerista que tiene sede en la misma ciudad. Que me ha sacado la coparticipación. Que me cerró las clases un día sin avisarme. Que no me habilita las Taser. ¿Querés que te cuente todos los palos en la rueda?”, le dijo el Alcalde porteño a María Laura Santillán durante un extenso reportaje concedido a Infobae.

Horacio Rodríguez Larreta (REUTERS/Tomas Cuesta)

Los dirigentes sociales que se manifestarán frente a la Legislatura, ubicada en la calle Perú160, opinan lo contrario. “Larreta y su mayoría parlamentaria actúan a merced de los intereses que siempre benefician a unos pocos. Vienen ejecutando a la baja cada año el presupuesto anual de la CABA, en todas sus áreas claves para la vida digna de los sectores populares, desde salud, educación, trabajo, cada vez más precarizado, vivienda y género”, expresaron desde Somos Barrios de Pie en un comunicado.

“Horacio Rodríguez Larreta viene a la apertura de sesiones legislativas y las organizaciones sociales se movilizan reclamando que en una ciudad de dos billones de pesos de presupuesto se ha reducido el de las políticas sociales con uno de cada dos niños, niñas y adolescentes con malnutrición los barrios populares”, sostiene la legisladora Velasco que estará presente en el recinto escuchado las palabras del precandidato presidencial.

La legisladora porteña Laura Velasco

Es justamente de esos reclamos que intentará separarse Larreta con vistas a su candidatura presidencial: buscará mostrar su gestión en la Ciudad como un modelo para proyectarlo a nivel nacional. “Mientras exigimos mayor calidad educativa, mayores son las reformas que atentan contra ello y que precarizan el trabajo docente y menor es el presupuesto año a año. El acceso a la salud es cada vez más precario y se estigmatiza a médicos, enfermeros y residentes con un reconocimiento erróneo de su trabajo que se suma a la falta de insumos en nuestros hospitales”, sostiene la dirigente de Somos Barrios de Pie y así se lo expresaran en los alrededores de la Legislatura.

