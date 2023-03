Alejandra Vigo: “Tenemos un Presidente que no existe y que su preocupación es ver si es candidato o no”

La senadora nacional por Córdoba Alejandra Vigo

El quiebre del bloque del Frente de Todos en el Senado movió la estructura política del Gobierno. Fue inesperado aunque algunos legisladores que se fueron del espacio venían advirtiendo tu gran descontento con la agenda parlamentaria. De un lado empezaron la negociación cuatro senadores del interior, del otro la senadora cordobesa Alejandra Vigo, esposa de Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, y puntual del peronismo cordobés en Congreso.

En diálogo con Infobae, Vigo contó el rol que buscan tener con este nuevo espacio en un Senado que estará más fragmentado y en el que el oficialismo tendrá que hacer esfuerzos para negociar el cuórum. También habló del proyecto presidencial de Schiaretti y de la fría relación que tiene el peronismo provincial con el kirchnerismo.

-El quiebre del bloque del Frente de Todos generó un fuerte impacto en la vida política del oficialismo. ¿A dónde apuntan con esta nueva alianza y este espacio parlamentario?

-Este nuevo bloque surge por la necesidad de poner en agenda el tratamiento de los temas que para nosotros son representativos de la agenda federal. Es una alternativa para poder comenzar a incluir en la agenda legislativa del Senado los temas que son importantes para las provincias, como el proyecto de tarifas eléctricas en zonas cálidas, o la distribución equitativa de los subsidios al transporte.

-Busca romper la agenda parlamentaria del oficialismo vinculada, mayoritariamente, a la Justicia.

-Tenemos que armar una agenda donde los temas superen los que estaban impuestos por el Senado. Crear un eje para superar la grieta. Es la única manera de que esto pueda avanzar. La agenda del oficialismo fue la agenda judicial durante el año pasado. Hay que abrirse paso entre la agenda de ellos y de Juntos por el Cambio.

-Ustedes se convirtieron en un nuevo árbitro dentro del Senado.

-Vamos a ser claves. El oficialismo va a tener que consensuar con nosotros y con el resto de la oposición. Hoy nadie tiene el poder de He-man. En el último año fueron muy pocas las sesiones en la que se discutieron temas que hacen a la necesidad de todo el país.

Alejandra Vigo junto a su esposo, Juan Schiaretti

-¿Van a agrandar el bloque? ¿Hay negociaciones abiertas?

-Estamos hablando con el oficialismo y con Juntos por el Cambio. Estamos abiertos a sumar más voluntades. Cuando empecé como senadora me acuerdo que la prensa en Córdoba me decía que iba a poder hacer yo sola en el Senado. ¿Mirá todo lo que pude hacer sola? De eso se trata. Hay que animarse. Alguien tiene que tomar la punta. Y me parece que eso viene bien para una futura mirada en un año electoral como este. Hay que animarse. Ya no se puede seguir mirando para el costado. Vamos a hablar con todos y todos van a tener que hablar con nosotros.

-¿Cómo encaja este nuevo bloque en el proyecto nacional de Juan Schiaretti?

-Son dos instancias distintas. Este bloque es que va a ser clave para el funcionamiento del Senado y los temas que a nosotros nos parece que son prioritarios, y que superan la agenda del año pasado. Es una expresión de lo que hay que hacer. Animarse a dar un paso, que después a lo mejor se pueda reflejar en las elecciones.

-¿Pero cómo puede seguir?

-Cada uno de nosotros somos dirigentes territoriales, provinciales y muchos de ellos, como yo, tenemos un compromiso con la provincia a través del gobierno. Eso hay que respetarlo muchísimo. Porque si mezclamos una cosa con otra hoy, no va a funcionar ni una ni otra. Queremos que esto funcione para que después, cuando sea el momento de evaluar el proceso electoral, cada uno verá cuál es su lugar.

-¿Cuál es su propuesta en especial?

-Nosotros queremos construir una alternativa distinta que supere la grieta. Esta instancia en el Senado habla a las claras de que se puede hacer. Que hace falta animarse. No hablamos primero de candidaturas sino al revés. Las candidaturas tienen que venir de lo que nosotros queremos proponer. El Senado no es más que la expresión de lo que pasa en la Argentina. Dos polos muy fuertes que hacen su juego político. Este bloque viene a romper esa inercia. La instancia electoral vendrá después. Y en eso todos somos respetuosos de la propia realidad política y del accionar político que cada uno de nosotros tenemos en las provincias.

-El Senado es el polo de poder de Cristina Kirchner. ¿Con esta jugada política lograron condicionar su poder en el recinto?

- No sé si podemos hablar de condicionar el poder de Cristina. El poder de ella, como el del Presidente, pasa por otro lado. No exclusivamente por ahí. Evidentemente esto es un claro llamado de atención. Nosotros representamos a las provincias. Somos las voces de la provincias. La caja de resonancia de la Argentina es el senado de la Nación. Si con esto no toman nota....es muy difícil no hacerlo.

Vigo apuntó con dureza contra Alberto Fernández: "Es un presidente que no existe" (REUTERS/Agustin Marcarian)

-¿Y cuándo llegue el momento de las elecciones y la etapa de definiciones?

-En las instancias electorales vamos a tener que ir tomando definiciones. En nuestro caso ya planteamos que no vamos a participar de ninguna PASO donde esté el kirchnerismo. No nos une nada con el kirchnerismo. Nos separa prácticamente todo. Somos un peronismo que representamos a Córdoba y somos la expresión de peronistas que están en otras provincias y que expresan la necesidad de que no esté todo agarrado con forcet, que lo vemos con el poder de la Vicepresidenta o de este gobierno, que yo digo que es un gobierno inexistente. Más que un gobierno deficitario, acá no hay gobierno.

-¿Por qué dice que no hay gobierno?

-No hay gobierno porque si llegamos a la situación que estamos llegando y no se toman las medidas básicas, terminamos con el asalariado debajo de la línea de pobreza. Es un gobierno que no toma medidas, porque no reacciona. Están alejados de la realidad. Hay una falta de respuesta que es clara y evidente.

-Los dos máximos exponentes que son Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Por ahora, ambos parecen están en carrera rumbo a la elección presidencial

-Eso no quiere decir que estemos bien. Es parte de lo mal que estamos. Tenemos un Presidente que, prácticamente, no existe, y que su preocupación es ver si es candidato o no. Tenemos una Vicepresidenta que más que acompañar, se siente afuera del gobierno. El ministro de Economía piensa otra cosa. ¿Cuál es el Gobierno? Tanto se ha criticado a otros presidentes con anterioridad y este esta en ese mismo nivel. No veo que tenga poder de reacción ni que tenga interés de reaccionar. No se gobierna así. La gestión hay que hacerla hasta el último día.

-¿Ve la posibilidad de que alguno de los dos pueda ser competitivo en los próximos comicios?

-Nunca se sabe. Habría que ver cómo se da el escenario futuro. Cada uno tiene derecho a presentarse y a querer ser lo que quiera ser. Hoy como argentina y dirigente política, me parece que si el peronismo no busca otra alternativa va a estar muy difícil.

-Desde el 2008 hasta acá la relación entre el peronismo cordobés y el kirchnerismo se debilitó hasta el punto de quebrarse. ¿Por qué nunca pudieron consensuar y limar asperezas con ellos?

Primero porque el peronismo de Córdoba es parte de una alianza, de un sector mucho grande, que tiene como prioridad la provincia. Hemos dejado de lado las cuestiones político partidarias y parece que eso no lo entendieron. En el caso del kirchnerismo siempre fue adverso a Córdoba. Siempre trató mal a los cordobeses. Y eso lo cordobeses lo sentimos. Por eso razón tampoco hubo un acercamiento de lo político. Nunca tuvieron una actitud de volver a congraciarse con al ciudadanía cordobesa.

- ¿Estamos en una instancia en la que por el desgaste de algunos dirigentes y visiones políticas, el peronismo del interior debe dar una discusión sobre su convivencia con el kirchnerismo?

-Estoy convencida que va por ahí. El peronismo tiene que dar una discusión y buscar una alternativa que supere al kirchnerismo. En Argentina hay peronistas que piensan que es necesario buscar otra alternativa. Construir una Argentina donde estés con el peronismo pero también con otro sector.

El nuevo bloque en el Senado se llama Unidad Federal y tiene cinco integrantes

-¿A qué se refiere?

-Nosotros en Córdoba si tuvimos alguna decisión importante fue sumar a todos los sectores, hablar menos y hacer más, respetar al que piensan distinto y sumar a la actividad privada. Este gobierno supo llevar adelante el consenso enserio y eso es lo que le hace falta a la Argentina con el peronismo incluido. Pero no tenemos nada que ver con el kirchnerismo ni creemos que lo puedan hacer alguna vez.

- ¿El proyecto presidencial de Schiaretti es el que puede darle un nuevo tiempo al peronismo? ¿Buscan eso?

-Creemos que el aporte que puede realizar Córdoba en la persona de Juan Schiaretti es sumamente importante. Como mostrar lo que hemos hecho en Córdoba, como la posibilidad de no perseguir a la justicia, no perseguir a la prensa, respectar los poderes. Ese modelo lo tenemos y lo llevamos a cabo hace 20 años. No hay tanto misterio. Alguien se tiene que animar a decir que puede haber esa alternativa.

-¿Y sino?

-Yo no quiero creer que la Argentina va a estar cuatro años más, ocho o doce entre estos dos polos que se disputan el poder. Hay que animarse a plantar esa semilla y después ver los candidatos. Sumar a todos los sectores y después, en unas PASO, ver quienes son los candidatos. No al revés, como acá. Por eso la gente está tan desvinculada de la política. Porque ve que la preocupación es quién es el candidato.

-¿Se refiere a una PASO específica de su espacio o irían a competir al Frente de Todos o a Juntos por el Cambio?

-Nosotros no vamos a ir con el Frente de Todos. No queremos saber nada con el Frente de Todos.

-¿Y competir con Juntos por el Cambio es una posibilidad?

.Yo creo que se está dando una instancia para hablar con todos los sectores. No quiero nombrar específicamente a uno porque se arma demasiado revuelo, pero estamos dispuestos a hablar con todos. Tan dispuestos estamos, que tengo proyectos importantes donde tengo la firma de Alfredo Cornejo. Sin miramientos políticos y partidarios. De ambos lados se tienen que animar.

-En su momento estaba Alternativa Federal como expresión de la antigrieta y fracasó. ¿Por qué ahora funcionaría lo que antes no funcionó?

-Antes no sucedió. Pero ahora estamos construyendo este espacio para que se dé. El resultado lo veremos más adelante. Creemos que en algún momento tiene que darse. Si no se supera esta dicotomía, este enfrentamiento de los dos polos, la Argentina va a seguir estando igual. Quién garantiza que la salida te la va a dar uno que estuvo antes. Hay que animarse a arrancar y se verá hasta dónde se conforma esto y cuáles son los resultados. Y cuál va a ser la respuesta de la gente. En todos los lugares del país hay una expresión que comparte lo que digo y lo quiere superar. Si no hacemos una conformación a través de un consenso esto no va a tener salida.

¿Cuánto de positivo de positivo y negativo tuvo el liderazgo de Cristina Kirchner sobre el peronismo?

Como mujer me genera admiración que una mujer haya podido liderar en Argentina una fuerza política. Porque las mujeres no estamos habituadas a que eso suceda. El sabor amargo que me queda es que el peronismo fue cooptado por el kirchnerismo. Como también el radicalismo fue cooptado por el PRO.

Seguir leyendo: