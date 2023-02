El “Cuervo” Larroque sugirió que un sector del Gobierno quiere proscribir a Cristina Kirchner

Andrés "Cuervo" Larroque habla en su despacho durante una entrevista con Infobae (Foto: AGLAPLATA)

El gobierno nacional continúa marcado por una interna feroz que promete agravarse en el año electoral. Y una vez más, Andrés “Cuervo” Larroque fue el encargado de atacar con artillería pesada al sector que responde a Alberto Fernández, con la figura de presidente como blanco predilecto.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires volvió a señalar que Cristina Kirchner es víctima de una “proscripción”, pero agregó que existe algún tipo de complicidad de parte de funcionarios que responden al Poder Ejecutivo.

“Llama muchas veces la atención cuando sectores del propio espacio pretenden relativizar o empiojar el debate alrededor de una situación tan clara y tan concreta, que es que el sistema de poder se quiere sacar a Cristina (Kirchner) de encima hace muchísimos años”, cuestionó Larroque en declaraciones a la AM 750. “No seamos nosotros protagonistas de una doble proscripción”, había pedido un minuto antes en la misma entrevista.

En ese contexto, el dirigente de La Cámpora consideró que es necesario “empezar de nuevo un proceso de movilización planteando la necesidad de que Cristina sea candidata y tenga un rol preponderante”.

Andrés Larroque aplaude durante un acto con Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Pablo Moyano

Para el ministro del gobierno de Axel Kicillof, hay que “terminar con esta situación absolutamente desnaturalizada” que comenzó luego del triunfo electoral de 2019, cuando “se desconoció que ella (CFK) era la conducción. Eso distorsionó la realidad política dentro del propio Frente de Todos”.

Al ser consultado sobre si considera que el Gobierno que encabeza Alberto Fernández no es peronista, respondió que “es un híbrido” y que representa “a un sector moderado del peronismo que no pone tanto el acento en la justicia social”.

Instantes después, Larroque apuntó: “Hubo una falta de comprensión respecto de cuál era el rol que debía asumir Alberto (Fernández). No quiero ser injusto, pero sería un error muy grave creer que llegó ahí por su filosofía.... Llegó como parte de un acuerdo con Cristina y el kirchnerismo y eso no se terminó de honrar. Si eso hubiera pasado, el peronismo hubiera ido por la reelección de Alberto, pero no estamos en ese contexto y hay que tener madurez, salir de la chiquita y del ego y pensar la política en función de la gente”.

En el mismo sentido, el ministro de la provincia de Buenos Aires consideró que el jefe de Estado “ha tenido una dificultad en caracterizar cuál es el rol de Cristina, él no tiene que ella sea la conducción o ejerza un liderazgo, él optó por competir de una mera torpe, porque quien lo propuso fue ella... Entonces entramos en una pelea muy dañina, es morderle la mano al que te dio de comer lo que hizo Alberto con Cristina”.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández hablan durante un acto de Gobierno (Foto: REUTERS)

En cuanto al debate sobre las candidaturas, Larroque diagnosticó que observa “dos sintonías distintas”, en la que por un lado está “cierta dirigencia” y en el otro “la militancia y gente que uno se cruza y lo que pide es que vuelva CFK, que sea candidata. Esa es su única preocupación y no por una cuestión filosófica, sino porque recuerda que con Cristina alcanzaba el salario o tenía un tipo de situación material que después se pulverizó con el gobierno de Macri”.

A pesar de todo lo que denuncia, con la “proscripción” como bandera del reclamo, el referente de La Cámpora cree que el espacio que integra seguirá dando pelea: “El kirchnerismo se ha transformado en un fenómeno cultural y casi diría emocional. En el golpe del 55 el objetivo era sacarle la conducción a Perón, creyendo que el pueblo iba a dejar de ser peronista, pero en el proceso de resistencia se generó un peronismo mucho más vigoroso. Lo mismo hicieron cuando Macri llegó al poder... Hay una raigambre muy fuerte del sentimiento de lo que es el kirchnerismo o el peronismo”.

En el último tramo de la entrevista, Larroque aclaró: “Acá no buscamos una candidatura, planteamos que hay que enfrentar un sistema de poder. Necesitamos un gobierno y políticas que sean contundentemente peronistas”.