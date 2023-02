Juntos por el Cambio termina de definir sus candidatos y recrudece la interna: el malestar de Macri y los planes de la UCR

La última reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio

El lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta a la candidatura presidencial no sorprendió a ninguno de sus aliados de Juntos por el Cambio pero los obligó a tomar postura. En el PRO, por ejemplo, Mauricio Macri recobró el centro de la escena al mostrarse con sus rivales, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, y sólo se limitó a apoyar al jefe de Gobierno porteño en redes sociales. En la UCR preparan un acto para el 15 de marzo, donde Gerardo Morales también oficializará sus aspiraciones nacionales, mientras Facundo Manes profundiza su perfil outsider.

“Horacio le va a proponer a la sociedad un camino de desarrollo que se sostenga en el tiempo”, explicó Fernando Straface, secretario general y de Relaciones Internacionales del gobierno porteño, en diálogo con Infobae. Además, adelantó que Rodríguez Larreta mostrará las medidas concretas que tiene planeadas para Argentina con su perfil más pedagógico y volverá a recorrer el país con un discurso antigrieta.

Lanzamiento presidencial de Horacio Rodríguez Larreta

En su spot de lanzamiento Larreta dijo que “si los cambios no son duraderos, al final no sirven para nada”, lo que podría ser una crítica a la gestión de Macri, quien llegó a la Casa Rosada proponiendo un cambio. Sin embargo, en Parque Patricios aclaran que el ex presidente representa una “fuente de inspiración” y reconocen que marcó “el rumbo adecuado”. De todos modos, resaltan que el PRO pasó un proceso de reflexión en los últimos años.

Te puede interesar: La foto y el mensaje de Horacio Rodríguez Larreta para anticipar el lanzamiento de su candidatura presidencial

“Argentina necesita un shock, un cambio profundo”, insisten cerca del jefe de Gobierno porteño. En sus planes está la idea de confirmar el objetivo con el que Macri llegó a la presidencia pero, esta vez, con un proyecto “duradero” y que -incluso- trascienda a la figura del propio Rodríguez Larreta.

Si bien sumó el apoyo de varios dirigentes opositores, su lanzamiento fue criticado por su principal rival en el PRO: Patricia Bullrich. La ex ministra de Seguridad publicó en su cuenta de Twitter una serie de fotos de personas relacionadas al peronismo y los movimientos sociales quienes, según su visión, perjudican al país. “No hay lugar para dialogar con quienes son parte del problema y profundizan la decadencia”, expresó en una clara contraposición al discurso antigrieta de Rodríguez Larreta.

Mauricio Macri visitó el búnker de María Eugenia Vidal en el barrio porteño de Retiro

“No era el momento de Patricia porque le bajó el nivel al debate”, respondieron en el larretismo. A los pocos días Bullrich visitó a Macri en su oficina ubicada en la avenida Libertador. Según relataron a este medio, se trató de una reunión que estaba agendada con anticipación y que no tuvo relación con el lanzamiento presidencial de Larreta, aunque en la interna del PRO fue leído como una toma de postura por parte del ex mandatario.

Es que la cita con Bullrich se sumó a la visita de Macri al búnker de Vidal, el mismo día que el jefe de Gobierno porteño anunció su candidatura. La ex gobernadora bonaerense es la única que aclara que su postulación a la Casa Rosada está sujeta a la decisión que tome el fundador del PRO.

Aunque Macri respaldó en sus redes sociales la postulación nacional de su sucesor en la ciudad de Buenos Aires, en su entorno dejan deslizar que no está conforme con el discurso antigrieta que propuso en su spot. Como muchos dirigentes opositores, observa que en las encuestas la sociedad endurece su discurso y que, por ese motivo, prevalece la figura de Javier Milei.

La agenda de la UCR

El último acto de la UCR en Costa Salguero, donde Gerardo Morales y Martin Lousteau se mostraron con Horacio Rodríguez Larreta (Foto: Maximiliano Luna)

El próximo 15 de marzo la URC hará un acto en el Gran Rex para anunciar la candidatura presidencial de Gerardo Morales. El gobernador de Jujuy prepara un discurso enfocado a las medidas que necesita Argentina, entre ellas, un ordenamiento de las cuentas públicas y la necesidad implementar políticas de recuperación de la clase media. Según detallaron a Infobae, también reforzará la visión que comparte con Rodríguez Larreta: terminar con la grieta y apostar al desarrollo productivo.

El partido centenario comenzó a mostrar musculatura a partir del triunfo en La Pampa y presiona para ordenar las internas en provincias como Mendoza y Córdoba. Además, Morales logró reunir a la mesa chica -integrada por los gobernadores radicales, jefes de bloques y dirigentes de peso- donde iniciaron conversaciones para acordar la estrategia electoral que les permita ganarle la pulseada al PRO en la pelea por liderar Juntos por el Cambio.

El que mira de lejos los lanzamientos y anuncios es Facundo Manes. El neurólogo insiste en que hay una parte de la sociedad argentina que no se siente representada por Macri ni Cristina Kirchner, y que faltan ideas y propuestas que puedan encarnar ese espacio. Según relataron en su entorno a Infobae, el diputado radical entiende que los anuncios y actos multitudinarios están alejados de la realidad de los argentinos y son precipitados, en relación al tiempo que falta para las elecciones.

Facundo Manes recibió en su oficina a Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes

Su equipo estratégico sostiene que el país “necesita un candidato emergente” con “liderazgos que unan, no que dividan, que no polaricen”. Una idea que sostuvo Rodríguez Larreta en su lanzamiento pero que, según entiende el neurólogo, el jefe de Gobierno porteño debe independizarse de Macri.

Manes ratifica en todas sus conversaciones privadas que va a ser candidato presidencial y que va a participar de la PASO de Juntos por el Cambio. Con ese norte, y luego de haberse tomado unas semanas de descanso, retomará sus recorridas por el interior y apostará a reunirse con los dirigentes radicales que pelean por liderar sus territorios. Esta semana, por ejemplo, visitó Tandil, Rauch y Ayacucho acompañado de sus respectivos intendentes, Miguel Lunghi, Maximiliano Suescun y Emilio Cordonnier. “El problema es político, no solo económico”, expresó de cara a las elecciones del 2023.

Seguir leyendo: