El alcalde de Kiev agradeció el apoyo de CABA a los migrantes ucranianos e invitó a Rodríguez Larreta a visitar su país

"Estamos con Ucrania": el Planetario se iluminó con una frase de apoyo, a un año de la invasión rusa

A un año de la invasión rusa a Ucrania, el alcalde de Kiev, Vitaliy Klitschko, le envió una carta al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, donde no solo le agradece el apoyo a su país y a la colectividad ucraniana en la Argentina, sino que también lo invita a viajar a su ciudad.

“En nombre del pueblo de Kiev, quisiera expresarle mi respeto y sincero agradecimiento a usted, personalmente, y a toda la gente de Buenos Aires por su ayuda al pueblo ucraniano. Más allá de las históricas relaciones de amistad entre Ucrania y la República Argentina, por muchos años Kiev y Buenos Aires, como ciudades capitales, trabajaron para liderar un camino de cooperación entre nuestros pueblos, implementando proyectos relacionados al desarrollo y la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, afirmó el alcalde de Kiev en su carta.

Rodríguez Larreta y Klitschko se conocieron durante el Congreso Mundial de Metropolis, realizado en Montreal, en junio de 2017. El año pasado, el mandatario porteño le había mandado una carta a Klitschko donde condenó la invasión rusa y se solidarizó con el pueblo ucraniano. Desde el inicio de la invasión, el alcalde de Kiev está activamente involucrado en la defensa de su ciudad.

Klitschko es alcalde de la capital ucraniana desde 2014. Además, hasta su retiro en 2013, fue un reconocido boxeador profesional dos veces ganador del campeonato mundial de peso pesado y es considerado uno de los mejores campeones de peso pesado de todos los tiempos.

El alcalde de Kiev, Vitaliy Klitschko (AFP)

En otro párrafo, la carta destaca: “Particularmente, en las condiciones actuales de la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania, la cooperación entre nuestras ciudades adquiere un nuevo sentido, porque nuestro país necesita el apoyo de nuestros amigos más que nunca mientras protegemos nuestra libertad e independencia”.

Rodríguez Larreta fue el primer dirigente argentino en condenar la invasión rusa a Ucrania y participó de la primera marcha organizada por la comunidad ucraniana en la Argentina. Junto a ACNUR, el Gobierno de la Ciudad trabajó en la organización de un concierto de Plácido Domingo en el Teatro Colón, que sirvió para recaudar fondos para las personas refugiadas por el conflicto bélico.

También desplegó diversas acciones para la atención e integración de personas migrantes que han llegado a la Ciudad a consecuencia de la guerra. Se estima que desde el estallido del conflicto hasta la fecha han llegado más de 250 ucranianos al país.

En varias oportunidades, Larreta expresó su apoyo al pueblo ucraniano

La semana última, a pocos días de cumplirse un año de la invasión rusa, Rodríguez Larreta se reunió con Sergiy Nebrat, encargado de Negocios de la Embajada de Ucrania en Argentina, con referentes de la colectividad ucraniana en la Argentina y con mujeres refugiadas y sus hijos que llegaron a la Argentina recientemente.

Además, la Ciudad de Buenos Aires iluminó diversos monumentos con los colores de la bandera de Ucrania para conmemorar a las víctimas de la guerra y pedir por la paz. En ese contexto, funcionarios del Gobierno participaron en un acto conmemorativo en el Planetario con la comunidad ucraniana junto a la Embajada de Estados Unidos, de la Unión Europea y de varios países que integran la Comunidad Europea.

Por su parte, el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fernando Straface; el Vicepresidente 1° de la Legislatura, Emmanuel Ferrario; y el legislador Roy Cortina recibieron la semana última en la Legislatura al flamante Embajador de Ucrania en Argentina, Yurii Klymenko.

En el último párrafo de la misiva, Klitschko invitó a Rodríguez Larreta a viajar a Ucrania: “Quería aprovechar esta ocasión para invitarlo a visitar Kiev cuando sea conveniente. Esto mostrará el gran afecto que usted tiene por la gente de Kiev y será una importante oportunidad de encontrarnos en persona y discutir posibilidades de cooperación entre nuestra ciudad y Buenos Aires”.

UN CANDIDATO EN CAMPAÑA

Por otro lado, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, habló sobre el lanzamiento de la precandidatura presidencial de Rodríguez Larreta. “Horacio viene planteando hace mucho tiempo la importancia del diálogo para después construir los consensos que son necesarios para llevar adelante las trasformaciones que necesita la Argentina. Las transformaciones que necesita la Argentina no se hacen llevándose por delante a todos. Se hacen justamente construyendo esos consensos, ese trabajo que hay que hacer para lograr llevar adelante esos acuerdos y esas transformaciones. Eso es algo que venimos planteando hace mucho, y en su lanzamiento no hace más que reforzar ese concepto”, expresó en CNN Radio.

Y agregó: “Acá se confunde un poco a veces que quiere decir el dialogo o terminar con la grieta. Dialogar hay que dialogar, justamente para construir esos consensos. Hay diálogos que son más fructíferos que otros, y hay algunos con los que uno nunca va a ponerse de acuerdo. Nosotros no vamos a ponernos de acuerdo nunca con el kirchnerismo que avasalla las instituciones, no creen en la honestidad y la transparencia a la hora de gobernar, no creen en la división de poderes y lo vemos hoy en los ataques a la justicia y las instituciones”.

En ese sentido, aunque sin nombrarla, se refirió a las críticas públicas de Patrivia Bullrich hacia el mandatario porteño. “Es raro a veces que se plantee como una debilidad, que el diálogo no es algo positivo. En ningún país sucede esto de decir ‘El diálogo no es positivo’. Es raro que se plantee como una debilidad”, finalizó.

Seguir leyendo: