Los referentes del PRO bonaerense se reúnen hoy en medio de la interna entre Larreta y Bullrich por las candidaturas

Dirigente del PRO en la provincia de Buenos Aires se verán las caras este jueves en La Plata (foto de archivo)

La Mesa del PRO de la provincia de Buenos Aires se reunirá esta tarde para deliberar aspectos de la estrategia electoral de cara a las próximas elecciones. Será un encuentro en La Plata, que reunirá a los principales referentes bonaerenses del espacio. Asistirán desde Diego Santilli y Cristian Ritondo hasta intendentes como Julio Garro (anfitrión) Néstor Grindetti (Lanús), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Héctor Gay (Bahía Blanca), Pablo Petrecca (Junín), Ezequiel Galli (Olavarría), Javier Martínez (Pergamino) y Martín Yeza (Pinamar).

El encuentro comenzará con un almuerzo y se extenderá hasta cerca de las 16. El lugar de cita es el lujoso salón Dardo Rocha del Hotel Howard Johnson. Está previsto que hagan una foto conjunta como muestra de unidad y volumen. Se trata de una reunión habitual para el PRO bonaerense, ya que una vez por semana hace un mitin virtual. Desde este año, la idea es que una vez al mes también se junten de forma presencial. La reunión anterior había sido en Olavarría, el 4 de febrero.

Entre los presentes también estarán Jorge Macri, que preside el PRO de provincia, Daniela Reich, senadora bonaerense y vicepresidenta del partido. Además, se sumarán dirigentes como Martiniano Molina, ex intendente de Quilmes, Silvia Lospennato, diputada nacional, Ramiro Tagliaferro, ex intendente de Morón; los legisladores Christian Gribaudo, Alejandro Ravinovich, Adrián Urreli. En tanto, estarán ausentes con aviso Guillermo Montenegro (intendente de General Pueyrredón), Javier Iguacel (intendente de Capitán Sarmiento) y Alex Campbell, diputado provincial y dirigente del riñón de Ritondo.

La Mesa provincial del PRO está integrada por un presidente y vicepresidenta, los presidentes de los bloques parlamentarios de la Legislatura bonaerense, y los ocho intendentes cabeceras de cada una de las secciones electorales de la provincia. A ellos se suman referentes de los dirigentes nacionales del espacio: Santilli en representación del sector de Horacio Rodríguez Larreta, Ritondo de María Eugenia Vidal, y Grindetti e Iguacel por Patricia Bullrich.

La reunión de hoy se da en medio de la tensión interna entre Rodríguez Larreta y Bullrich. Ambos tercian la postulación presidencial en el PRO. El jefe de Gobierno oficializó su candidatura y la ex ministra de Seguridad le salió al cruce. A eso se sumó que Vidal inauguró ayer su búnker de campaña a presidenta y recibió la visita de Mauricio Macri, como claro apoyo a su ambición por el Sillón de Rivadavia.

Para sumarle picante a esa interna, esta mañana Macri también se reunió con Grindetti en sus oficinas de Olivos. “Hace un rato estuve con Mauricio, en uno de nuestros encuentros habituales, charlamos sobre política y la realidad de nuestro partido”, publicó en Twitter el intendente de Lanús, para remarcar su cercanía con el ex Presidente. “Además le presenté mi proyecto sobre la descentralización de facultades en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires”, agregó Grindetti. El fundador del PRO respalda al dirigente del sur del conurbano en la puja por la gobernación.

La disputa nacional del PRO tiene resonancias en el armado electoral del partido a nivel provincial y municipal. Santilli es el candidato a gobernador de Larreta, Ritondo de Vidal. Mientras que Iguacel, Grindetti y Joaquín De La Torre son los contendientes de Bullrich.

El intendente de Lanús y candidato a gobernador, Néstor Grindetti, junto al ex presidente Mauricio Macri

<b>Los dilemas electorales del PRO en la provincia</b>

Quienes conocen la dinámica política Argentina concuerdan en que no es posible ganar la elección presidencial sin triunfar en la provincia de Buenos Aires. Es decir, la coalición que ponga al próximo presidente en las urnas, según esa teoría, también se quedará con la gobernación bonaerense.

Por la composición de las listas electorales, formato boleta sábana, se considera que en la provincia “traccionan las puntas”. Es decir, los candidatos a intendentes y a presidentes, que se ubican en los extremos de las boletas, son los que arrastran votos. Esa hipótesis se corrobora al advertir que en la categoría gobernador se registra históricamente un escaso nivel de corte de boleta. En consecuencia, las candidaturas presidenciales y en las intendencias impulsan a los candidatos a gobernador.

<b>La disputa por el esquema de la “Y” o el de la “I”</b>

Otro punto en torno a la estrategia electoral que piensa el PRO en la provincia es si apelarán al famoso formato de la “Y” o de la “I”. La Y griega refiere a que todos los candidatos a intendentes vayan en las listas de todos los candidatos a gobernadores (Santilli, Ritondo, Iguacel, Grindetti y De La Torre) y a presidentes (Larreta, Bullrich y Vidal).

Los intendentes del PRO tienen cierto consenso sobre la estrategia. Tanto el grupo mayoritario alineado con Santilli, como el resto que se reparten entre quienes responden a Ritondo o al ala bullrichista. Para los jefes comunales lo más conveniente es el esquema de la “Y”. “La “I” es muy peligrosa porque corres el riesgo de entrar en una pelea de todos contra todos. Entonces, usamos la “Y”, es un esquema que cuida al territorio que tiene votos”, analizó uno de los intendentes en diálogo con Infobae.

“Los intendentes se quieren cubrir y no se la juegan por nadie”, cuestionó un dirigente de peso en el PRO. De todos modos, en la Mesa provincial amarilla hay consenso en torno a que la discusión de las candidaturas en provincia y en las intendencias no se resolverá hasta que no haya un acuerdo a nivel nacional. Es decir, sin un pacto de reglas de competencia entre Macri, Larreta y Bullrich.

Mientras tanto, los intendentes del PRO pretenden lograr un acuerdo previo, que funcione como piso para las negociaciones futuras, una vez destrabada la interna nacional. Al respecto, Macri y Vidal están de acuerdo con el planteo de los jefes territoriales y apoyan la idea de jugar con “Y”.

En cambio, Larreta y Bullrich, por la feroz interna que atraviesan, desconfían de esa táctica. ¿Por qué? Ambos pretenden ir con su candidato a gobernador e intendentes -que la interna sea en todas las categorías- para traccionar su candidatura presidencial.

La foto de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri que generó sorpresa en un sector del PRO

Entre los intendentes hay cierto consenso en que esa estrategia puede ser “riesgosa”. Especialmente en el interior bonaerense. Porque la Unión Cívica Radical, principal socio del PRO en Juntos por el Cambio, cuenta con estructura y candidatos competitivos por fuera del conurbano. Esto supone que la fragmentación de votos del PRO en lo municipal y en lo nacional puede derivar en que en algunas intendencias se imponga el candidato a jefe comunal del radicalismo.

No se espera que la reunión de hoy termine con definiciones políticas determinantes. Más bien, buscará avanzar en la búsqueda de esos consensos entre el intendentismo PRO y sus referentes provinciales.

