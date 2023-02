Patricia Bullrich habló de su pre candidatura a Presidenta: “ A mí no me baja nadie, aunque juegue Macri”

La titular del PRO ratificó su postulación y le envió un mensaje a Horacio Rodríguez Larreta en medio de la interna de Juntos por el Cambio

A pesar de las internas que persisten en Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich ratificó que competirá por la presidencia de la Nación aunque Mauricio Macri se decida presentarse como candidato: “A mí no me baja nadie”.

Al analizar al actualidad política, la ex ministra de Seguridad calificó la gestión de Alberto Fernández como “un pésimo gobierno” y señaló que Cristina Kirchner “está corrida y su único objetivo es separarse de este gobierno y no tener nada que ver”. “Nosotros de acá en adelante no podemos tener la ingenuidad de pensar que hay con quien dialogar cuando te tiran una piedra”, sentó la postura que debe tomar la oposición con el peronismo.

En este marco, manifestó que quiere “romper el poder” y “cambiar de régimen” porque de lo contrario considera que continuará “la decadencia”. “‘Romper’ significa animarse a poner orden, que la ley esté por encima de todo, y cambiar la economía. Hay que hacer una reforma impositiva, laboral, estatal, descontaminar el país, hay muchas leyes de más que te traban el trabajo y el futuro de los argentinos”, agregó.

“O nos hundimos cada vez más o nos animamos a decir que a la Argentina la vamos a cambiar aunque nos quieran tomar la Plaza de Mayo”, continuó y dejó en claro que en un eventual gobierno de JxC “los piqueteros no tienen que llegar a la 9 de Julio” y a cada persona que reciba un plan del Estado “le tenes que tomar asistencia en el lugar donde tienen que estar y el que no esté deja de cobrar”.

Si bien reafirmó que será candidata a presidenta de la oposición, aseguró no estar convencida que pueda ganar: “Hay que lucharla hasta el último día, hay que trabajarlo todos los días; estoy convencida que tengo el carácter para gobernar el país, pero no estoy convencida que voy a ganar porque no me la creo nunca”. “No doy nunca por muerto al kirchnerismo pero creo que Cristina no se anima a presentarse, tiene miedo a perder”, opinó.

No obstante, en diálogo con A24, dijo que cree que triunfaría frente la Vicepresidenta: “Estoy sintonizando lo que la gente quiere: orden, decisión, progreso, cambio económico; por eso le gano a Cristina”.

Larreta, Macri y Bullrich (Franco Fafasuli)

Las pistolas taser y el consejo de Horacio Rodríguez Larreta

Consultada sobre la polémica al respecto de las pistolas taser en la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich le envió un mensaje al jefe de gobierno porteño: “Le diría a Larreta que las use, que no le pida más permiso a nadie. Menos a un gobierno que te dice todo que no”.

“Si todos los días tenes la Ciudad cortada te va a pasar lo mismo cuando quieras gobernar el país. Es importante que muestre que esta vez no nos van a sacar a los piedrazos”, continuó haciendo el planteo para el alcalde porteño.

“Cuando los pueblos están en una situación como la nuestra salen por el carácter, no por los tibios. Juntos por el cambio tiene tibios”, reconoció la titular del PRO, quien no obstante señaló que “todas las fuerzas políticas tienen tibios”.

Al respecto de las diferencias con Larreta, dijo que si lo vence en las PASO y llega a la Presidencia, “contaría con él”: “Quien participe de la interna tiene que ser parte del gobierno”. ¿Cómo juega Macri en este contexto? “Aún no sabemos qué decisión tomará Mauricio”, señaló mientras aguarda que si se baja de cualquier candidatura “no incline la balanza para nadie”.

Entre sus definiciones políticas, Bullrich también habló de la competencia en la provincia de Buenos Aires y advirtió que Axel Kicillof “es un candidato fuerte”. “Es lo más parecido a Cristina, un kirchnerista puro pero sin la imagen de corrupción que tiene la Vicepresidenta; hay que cuidarse de Kicillof, no nos tenemos que hacer los cancheros”, concluyó.

