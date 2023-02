Con dos nombres confirmados, arranca el debate en el Frente de Todos para definir la candidatura a jefe de Gobierno porteño

Matías Lammens, Elizabeth Gómez Alcorta y Leandro Santoro, algunos de los nombres que dieron el inicio a la temporada electoral del Frente de Todos en la Ciudad

Histórico bastión del PRO hace 15 años, la definición de candidaturas del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires asoma lenta cuando faltan cuatro meses para el cierre de listas. Sin embargo, dirigentes interesados en la competencia porteña dieron el puntapié inicial esta semana ante la campaña que se avecina, anotándose como potenciales candidatos para la jefatura de Gobierno porteño.

El ministro de Deportes y Turismo de la Nación, Matías Lammens, confirmó hace días su deseo de volver a presentarse para el cargo de alcalde. Sería una nueva aventura electoral, luego de la abultada victoria que consiguió Horacio Rodríguez Larreta en 2019 con 55,9% de los votos frente al 35,07% conseguido por el Frente de Todos.

“Yo me anoto para competir en la Ciudad”, admitió por primera vez el ex vicepresidente de San Lorenzo en una entrevista a Radio 10. “Al igual que a nivel país, en la Ciudad tenemos que volver a enamorar al electorado. Tenemos un electorado que nos es fiel y nos vota, pero tenemos que seducir a aquellos que habíamos interpelado en 2019 y ahora sienten que no llegamos a cubrir sus expectativas por diferentes razones”, subrayó el hincha del “cuervo”.

Lammens tiene en claro que sus chances electorales van a depender de sus resultados como funcionario. Por eso, estará concentrado por lo pronto en la cotidianeidad de su cartera ministerial. “Todos saben que la gestión reditúa en términos políticos y electorales”, dicen desde el entorno del ministro. Confían en los alcances del programa PreViaje, los números de la actividad turística y la expectativa por el arribo de una mayor cantidad de turistas extranjeros al país. Sería un capital electoral con relativo reconocimiento social para mostrar de cara a la campaña.

El dirigente deportivo tiene un punto débil. No es una figura con el apoyo unánime en el Frente de Todos. Suele ser criticado, principalmente, por el sector del Partido Justicialista (PJ) porteño vinculado a Víctor Santa María, titular del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh). En cualquier escenario, Lammens quiere estar en las listas de la Ciudad y, para ese objetivo, quiere aportar a la consolidación de la unidad del Frente de Todos, evitando que surja cualquier controversia que desenfoque la tranquilidad en el espacio.

Entre los nombres que se anotaron para la campaña electoral está también el de Elizabeth Gomez Alcorta, ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Esta semana, la referente feminista y de la “izquierda popular” inició sus recorridas de campaña por distintos vecindarios de la Ciudad. El 15 de febrero, “Eli” recorrió el Barrio Padre Mugica, donde visitó los estudios de Urbana TV, cooperativas de trabajo y espacios comunitarios.

Abogada de derechos humanos y ex defensora de la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, Gómez Alcorta tuvo una mayor exposición nacional por su gestión en la primera cartera ministerial que se creó por impulso del movimiento feminista y LGBTIQ+. Aunque corre por detrás que otros posibles candidatos del Frente de Todos, fue una de las voceras del Gobierno durante el debate legislativo de 2020 que aprobó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y llevó adelante medidas de la agenda de géneros del Poder Ejecutivo, como la implementación de la “Ley Micaela”, el programa “Registradas” o la adopción del DNI no binario entre otras.

“Yo quiero gobernar la Ciudad de Buenos Aires. Un conjunto de organizaciones y compañeros me pidieron que encabece esa pelea y yo estuve de acuerdo. Nuestro espacio tiene propuestas, equipos y construcciones sociales que queremos poner al servicio de transformar esta ciudad en una clave solidaria, igualitaria y feminista”, definió Gómez Alcorta. La candidatura es apoyada por un grupo de organizaciones políticas y sociales bajo el nombre de “Movemos”, un espacio integrado por el titular de la CTA-T de la Ciudad, Daniel “Tano” Catalano, el titular del sindicato del Subte, Roberto “Beto” Pianelli y el referente del MP La Dignidad y ex funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klejzer, entre otros.

Elizabeth Gómez Alcorta, en una de las recorridas de esta semana en el Barrio 31

En octubre del año pasado, Gómez Alcorta renunció con críticas al Gobierno luego de un operativo que desalojó a mujeres mapuches en Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro. En la interna nacional, la activista apoya la conducción de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Nosotros queremos que Cristina sea candidata a presidenta, pero por supuesto vamos a entender y respetar la definición que ella tome”, aseguró la ex ministra. “Alberto y Massa expresan a partes importantes del FDT y considero legítimo que ellos quieran ser candidatos, pero nuestro espacio no se siente representado por lo que ellos plantean”, precisó.

Otro de los nombres que podría convertirse en candidato para jefe de Gobierno porteño es el diputado nacional Leandro Santoro. El dirigente radical es el referente con mejor imagen positiva del Frente de Todos en el distrito, según una encuesta difundida en febrero por la consultora D’Alessio IROL/Berensztein. En 2021, con el apoyo de Alberto Fernández, Santoro encabezó la lista oficialista y perdió contra la boleta de María Eugenia Vidal, que obtuvo un 47% contra el 24,8% recolectado por el Frente de Todos. Esa elección puso de manifiesto que, en apenas dos años, la coalición oficialista perdió 11 puntos en los votos porteños que se fugaron en manos de la izquierda trotskista, liderada por la boleta de Myriam Bregman, y la lista libertaria de Javier Milei.

Siempre dispuesto a competir, Santoro se cuida de no aventurar ni confirmar sus pretensiones electorales. Sin embargo, piensa en la futura campaña electoral. En febrero, y por invitación del Partido Verde alemán, pidió licencia a su cargo de diputado en el Congreso para viajar a Alemania, Francia y España para interiorizarse sobre sus experiencias de gestión de ciudades, donde se entrevistó con alcaldes como Ana Hidalgo, de París. El objetivo de partir al exterior apunta a colaborar en un programa de gobierno para quien finalmente sea el candidato del FdT.

Leandro Santoro con la alcaldesa de París, Ana Hidalgo

Lo cierto es que la discusión en la CABA está todavía a años luz de la intensidad a nivel nacional, donde el oficialismo se enclaustró en la sede del PJ de la calle Matheu 130 el jueves pasado para desandar la difícil madeja electoral que, hoy por hoy, se divide entre los liderazgos de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Por su lado, el PJ porteño continuaba en estos meses con una agenda crítica y revisionista de los 15 años de gestión del PRO, y que tuvo como hito una cumbre a fines del año pasado en la Facultad de Ciencias Sociales (FSOC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde estuvieron representados todos los sectores de la coalición.

Hasta el momento, los canales orgánicos del PJ están funcionando, pero -en vez de las candidaturas- están abocados a la publicación de un libro que refleje el diagnóstico sobre la gestión porteña. Un importante dirigente frentetodista proyectó que en marzo y abril habría definiciones en relación a los postulantes. Lo que ocurra sobre las reglas de juego del distrito, y si habrá PASO o no entre las distintas boletas, dependerá de la interna del oficialismo a nivel nacional. Y quien tendrá un rol determinante en la estrategia es el senador nacional de La Cámpora, Mariano Recalde. El actual titular del PJ porteño habla con todos los grupos de la coalición oficialista.

La cumbre del Frente de Todos porteño en la Facultad de Ciencias Sociales (FSOC-UBA)

