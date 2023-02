Un encuentro para entender las dos Argentinas: democracia y feudalismo

Esta noche se realizará el foro "Las dos Argentinas: democracia y feudalismo". Infobae transmitirá en vivo desde las 20

Esta noche, a las 20 (hora argentina), Infobae compartirá junto Interamerican Institute for Democracy (IID) el foro “Las dos Argentinas: democracia y feudalismo” junto a un panel de destacadas personalidades y expositores críticos de la coyuntura política nacional.

La actividad se transmitirá desde Miami, en el estado norteamericano de Florida, y se podrá seguir desde la portada de Infobae y sus canales de redes sociales.

El evento estará encabezado por Tomás Regalado, presidente del IID, ex alcalde de Miami y ex director de Radio Televisión Martí -el servicio de radio y televisión internacional en español financiado por el gobierno de los Estados Unidos que transmite Cuba-; y tendrá como principal orador Armando Valladares, escritor y ex embajador estadounidense que se hizo conocido por ser un preso político durante 22 años opositor a la revolución cubana.

En el marco de un debate moderado por Beatrice Rangel, integrante del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el foro contará con un panel de siete expositores, entre ellos, el analista político internacional y profesor de Georgetown University, Héctor Schamis; la periodista especializada en periodismo de datos e investigación de Infobae, Mariel Fitz Patrick y el abogado, ex diplomático y director del IID, Marcel Feraud.

Fitz Patrick junto a Iván Ruiz y Sandra Crucianelli publicaron recientemente una nota que repasa quiénes son los dirigentes argentinos que llevan décadas en sus cargos. El informe concluyó, por ejemplo, que los Rodríguez Saá en San Luis, Gildo Insfrán en Formosa, los Kirchner en Santa Cruz, Gerardo Zamora y su mujer, Claudia Abdala, en Santiago del Estero, Juan Schiaretti en Córdoba, y Jorge Capitanich en Chaco son los mandatarios provinciales que lideran el ranking de permanencia en el poder.

El fenómeno se repite en varios municipios, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

Además, formarán parte de la discusión el abogado y consultor político Enrique Avogadro; el contador y consultor, Norberto Spangaro; el embajador en Israel y Costa Rica, Mariano Caucino; y el periodista y conductor de TV, Hugo Macchiavelli.

Finalmente, las conclusiones del debate correrán por cuenta de Carlos Sánchez Berzaín, abogado y político boliviano que integró el gabinete del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Con sede en 2100 Coral Way, en Miami (FL), el Interamerican Institute for Democracy (IID) es una organización no gubernamental sin fines de lucro que tiene como misión “promover, defender, informar y fomentar la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas”. Se trata de un think tank que “busca integrar los aspectos académicos de la ciencia política con la política práctica”, indica su comunicación institucional.

