“Quo Vadis Brasil”: un coloquio de líderes y académicos explora las perspectivas de la democracia en la potencia sudamericana

El Interamerican Institute for Democracy realiza este martes en Miami, Estados Unidos, el coloquio Quo Vadis Brasil, que ofrece diferentes perspectivas de la democracia en Brasil, y se transmite en vivo por Youtube.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Tomás Regalado, presidente del Interamerican Institute for Democracy, y participan Ernesto Araújo, ex ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, y el politólogo, activista, empresario brasileño Luiz Philippe de Orléans e Bragança. También comentarán la economista Zelia Cardoso, ex ministra de Hacienda en Brasil, y el politólogo Eduardo Gamarra.

El evento es moderado por Beatrice Rangel, integrante del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos.

Los coloquios del Instituto Interamericano para la Democracia se llevan a cabo bajo el formato de un orador que plantea un tema hasta por 20 minutos y luego los inscritos pueden hacer preguntas o aportar en intervenciones de tres minutos. Estos encuentros no pretenden ofrecer conclusiones, sino que son escenarios de debate.

El coloquio “Quo Vadis Brasil”

