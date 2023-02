Se descompensó Hilda “Chiche” Duhalde y debió ser asistida de urgencia

Hilda "Chiche” Duhalde en la última entrevista con Infobae

La ex senadora nacional Hilda “Chiche” Duhalde debió ser asistida de urgencia este martes, luego de haber sido sufrido una descompensación. Según pudo saber Infobae, hubo un llamado al 911 que solicitó la asistencia del personal de SAME.

La esposa del ex presidente Eduardo Duhalde se encontraba en la zona del Congreso cuando sufrió un golpe de calor y baja de presión. Tras ser asistida por personal médico, la dirigente peronista pudo recomponerse y no tuvo que ser trasladada.

Personal de SAME informó que sufrió un cuadro de hipotensión arterial pero aclararon a este medio que resultó ser un episodio menor y sin gravedad. De todos modos, le recomendaron que asista a su médico de cabecera para ajustar su medicación.

La última entrevista que Hilda Chiche Duhalde brindó a Infobae

En la última entrevista que brindó a este medio, “Chiche” Duhalde apuntó contra el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, al considerar que “no tiene razón de ser la existencia” y sugirió que habría que cerrarlo para achicar el Estado.

En ese entonces, expresó su preocupación “por temas concretos, que tienen que ver con la inflación, con el trabajo, con la inseguridad. La gente no entiende mayoritariamente de temas macroeconómicos, lo que entiende es cómo le duele su bolsillo, cómo no llega a fin de mes, qué dificultades tiene con la salud”.

“A mí me llegan muchos pedidos, aunque no tengo respuesta para darles, hay muchos problemas en materia de salud que no se resuelven. La sociedad tiene problemas concretos y pareciera ser que los políticos, el Gobierno no están sintonizando con esos problemas”, agregó.

En ese sentido, resaltó: “El más duro es el tema de la inflación, sobre todo por cómo le pega a la gente al tener que ir a comprar alimentos. Y yo, que suelo hacer las compras en casa, lo observo claramente: qué cantidad se lleva la gente, cuánto compran en la carnicería, en el almacén, en el negocio de barrio”.

