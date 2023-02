Tras haber dejado el Inadi con críticas al Gobierno, Victoria Donda se sumó al gabinete de Axel Kicillof

Victoria Donda volverá a la función pública

A pocas semanas de haber dejado el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), a través de una carta en la que realizó varias críticas al gobierno nacional, Victoria Donda se sumará en los próximos días al gabinete de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

La dirigente volverá a la función pública para hacerse cargo de la Subsecretaría de Análisis y Seguimiento Político Estratégico, que depende de la Jefatura de Asesores bonaerense, la cual encabeza actualmente Carlos Bianco, una persona muy cercana al mandatario local.

No obstante, la ex titular del Inadi también será designada como parte del directorio de la Fundación Banco Provincia, organismo que tiene el objetivo de contribuir y mejorar el desarrollo económico y social del distrito mediante diferentes acciones vinculadas a la educación y la cultura, el deporte y la recreación, y la salud.

Te puede interesar: Alberto Fernández y Wado de Pedro se reunieron en Olivos y sellaron una tregua antes de la mesa nacional del Frente de Todos

“Volver al Frente de Todos en 2019 para mí significó reencontrarme con compañeros y compañeras que entienden y comparten que la función pública es un medio para transformar las realidades del pueblo en su totalidad. Uno de estos compañeros con los que me reencontré fue Axel, quien compartiendo los principios políticos de que el motor que nos guía diariamente es el de la necesidad de transformar la realidad a partir de escuchar a la sociedad, hace pocas horas me eligió para construir juntos en la provincia por la que trabaja incansablemente en la búsqueda de un mejor futuro”, expresó Donda al respecto.

La dirigente estuvo tres años en el Inadi, tras haber sido designada por el presidente Alberto Fernández

Sobre la actividad que encarará dentro de la mencionada Fundación, la futura funcionaria bonaerense destacó que esa tarea le “permitirá regresar a aquellos lugares” donde inició su “militancia política y donde siempre es importante estar: el territorio”.

La dirigente fue cuatro veces diputada nacional y cuando asumió el presidente Alberto Fernández fue convocada para estar al frente del Inadi, entidad de la cual se fue en diciembre del año pasado, tras publicar una dura carta en la que aseguró que su alejamiento de ese cargo se debía a que estaba “convencida de que se dejó de escuchar allí donde más se debe hacerlo”.

“Agravando fuertemente lo anterior, por el hecho de ser mujer y no encontrar en el gobierno nacional espacio legítimo para que nuestras voces sean debidamente escuchadas, hace pocos minutos me enteré a través de Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores de la Presidencia, sobre la posibilidad de mi corrimiento del INADI, centralmente como consecuencia –según me informaron– de mi posicionamiento político respecto a la etapa actual, elemento que hice visible en reiteradas ocasiones en mi discurso público”, expresó Donda en aquella oportunidad.

Te puede interesar: Santiago Cafiero: “Argentina tiene hoy un rol relevante en el mundo por el liderazgo de Alberto Fernández”

En el texto, sostuvo que durante su gestión insistió “en la necesidad de establecer instancias para llegar a una síntesis necesaria en medio de una gestión nacional que cada vez” los fue “dejando con más sabor amargo y sin capacidad de respuesta a demandas crecientes y complejas para una sociedad que espera más”.

“Vinimos a llevar adelante un programa que no pudimos hacer por la pandemia y por la guerra, pero también por muchas decisiones políticas tomadas por funcionarios de este Gobierno. No poder plantear las críticas hacia afuera es un problema”, agregó durante una entrevista con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos.

Seguir leyendo: