La Matanza debería recibir menos coparticipación por el último Censo, pero Kicillof no cambiará los fondos asignados

El gobernador Axel Kicillof y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, ambos del Frente de Todos

Pese a que La Matanza debería percibir menos coparticipación bonaerense a partir de las nuevas cifras del Censo 2022 conocidas el 31 de enero, el gobernador Axel Kicillof le seguirá transfiriendo fondos en base a la cifra de población del Censo 2010. Esos datos de hace más de una década habían quedado bajo sospecha de estar “inflados”, lo que implicó que recibiera un porcentaje mayor de los fondos coparticipables en detrimento de los restantes 134 municipios de la Provincia. Así se lo confirmaron fuentes de la Gobernación a Infobae, ante una consulta sobre si mandatario tenía previsto rectificar el Coeficiente Único de Distribución (CUD) por el cual se distribuye en forma automática mensualmente la coparticipación bonaerense. Uno de sus principales componentes es, justamente, la población. “No está contemplado modificar el CUD. Cada vez que hubo un Censo, se modificó recién al ejercicio siguiente. Porque no es una circunstancia que solo afecte a La Matanza”, señalaron desde el entorno de Kicillof.

La Matanza es un distrito clave para ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y el principal bastión electoral del kirchnerismo, donde harán falta recursos extra para asegurar el triunfo.

Para el 2022, se esperaba que La Matanza tuviera 2,4 millones de habitantes, pero según los nuevos datos del Censo, ni siquiera alcanzó los 2 millones. Tuvo la caída en el nivel de crecimiento poblacional más grande de la Provincia: un 22% de lo proyectado. Se trata de un comportamiento que no se produjo en ningún otro de los municipios del conurbano bonaerense.

De 2001 a 2010, La Matanza registró un aumento poblacional del 41% en números absolutos, según el Censo de ese año, cuando la media nacional había sido en esa década del 11%. Pero en el relevamiento del INDEC en 2022, cuyos resultados se acaban de conocer, tuvo apenas un 3,4% al cabo de doce años: pasó de 1.775.816 a 1.837.774 habitantes. Ese procentaje es muy inferior a la media nacional, que registró un aumento del 15% desde 2010.

“La coparticipación para La Matanza se basa en números mentirosos del Censo 2010. Entre 2001 y 2010 creció el 3,9% cada año respecto del anterior. Y en cambio, entre el 2010 y el 2022, lo hizo alrededor de 0,2% por año. No hay en el mundo, salvo casos de factores externos extremos como una desertización, tan bajo crecimiento poblacional de 20 veces menos de un año, le dijo a Infobae el diputado nacional de Juntos por la Provincia de Buenos Aires Alejandro Finocchiaro, ex candidato a intendente de La Matanza en 2019.

En 2023 La Matanza recibirá el 7,4% de la coparticipación y otros fondos que se distribuyen por el CUD, calculado en base al Censo 2010. Con la población ahora informada por el INDEC debería recibir el 6,7%. En dinero, representan $6.200 millones de más, proyectados a 2023, que recibiría este año el municipio conducido por Fernando Espinoza. Equivalen a más de USD 32 millones al cambio oficial. Esa diferencia es dinero que no recibirán los otros 134 municipios ya que se trata de una “torta” única a repartir de suma cero. El jefe del distrito más populoso del conurbano bonaerense fue históricamente cercano al kirchnerismo, aunque molesto en los últimos tiempos con La Cámpora y el entorno de Alberto Fernández por que avalan la interna en su distrito, donde el Movimiento Evita impulsa a la diputada provincial Patricia Cubría, esposa de Emilio Pérsico.

La cifra fue calculada por Milagros Gismondi, ex subsecretaria de Hacienda durante la gestión de María Eugenia Vidal. Esta cartera es justamente la que se ocupa de hacer el cálculo del porcentaje del CUD para cada municipio. Este coeficiente surge de varios factores, como la superficie del distrito, la población, la capacidad de recaudación tributaria, y otros parámertos que deben ser informados por cada municipio, como la cantidad de establecimientos oficiales para la atención de la salud y los servicios sociales transferidos.

En esa ecuación, el componente mayor incidencia es justamente la cantidad de habitantes que debe actualizarse en cada censo. “Es aproximadamente un 10% más de lo que le correspondería”, señaló Gismodi a Infobae. Según el cálculo realizado por este medio en base a esa cifra, La Matanza recibirá $65.542 millones este año, sin considerar los reajustes por inflación a lo largo del año, en lugar de $59.343.

Sin embargo, en la Gobernación bonaerense relativizaron ante Infobae los datos del Censo 2022 por ser “aún provisorios”, y agregaron: “Además todos trabajamos con un presupuesto aprobado en base a esos datos”, en relación a los del 2010.

El CUD es calculado por el Ministerio de Hacienda bonaerense y sale por resolución ministerial. No requiere una ley para su modificación. Se publicó a principios de año, tras la aprobación en diciembre del Presupuesto 2023 en la Legislatura. Según las fuentes consultadas, siempre los ajustes de este coeficiente se hicieron antes de que termine el año y empiece a correr el nuevo CUD.

El artículo 6° de la Ley de Coparticipación bonaerense establece que “los coeficientes se modificarán cuando se produzcan variaciones en los parámetros previstos en el artículo 1°”, entre ellos el de población, “a partir del Ejercicio siguiente al que se comuniquen tales alteraciones a la Autoridad de Aplicación”, el Ministerio de Hacienda. Lo cierto es que si el Censo 2022 se hubiera informado, como estaba pautado, en octubre pasado, se habrían tenido estos datos a tiempo para el cálculo del CUD.

“En este caso, ya empezó a correr el CUD en enero. Pero es raro tener que esperar 11 meses teniendo ya los datos actualizados de población, porque el CUD de este año se basa en un dato de población que no es real. El gobernador podría hacer una rectificatoria. No requiere que pase por la Legislatura”, le confirmó Gismondi a Infobae. Sí podría enviar luego la modificación para obtener blindaje político y que sea una decisión colegiada, ya que tendría el apoyo de los legisladores de Juntos por el Cambio, según las fuentes consultadas por Infobae.

De hecho, el intendente de Tres Febrero, Diego Valenzuela, del PRO, le envió una carta a Kicillof el 1 de febrero, al día siguiente de conocidos los resultados del Censo, pidiéndole que lo haga: “No se puede ni debe esperar al año 2024 para calcular un nuevo Coeficiente de Distribución, porque están en juego cuantiosos recursos de nuestros municipios”, y le pidió que lo “aplique retroactivamente” al 18 de mayo de 2022, el día que se realizó el Censo.

La nota enviada por Diego Valenzuela a Kicillof

También le advertía en la nota que “la situación denunciada (de adulteración de los datos de población de La Matanza) motivó que la Provincia de Buenos Aires distribuyera los recursos en carácter de coparticipación secundaria de forma indebida, injusta e inequitativa hacia los Municipios durante doce años”. No tuvo ninguna respuesta formal todavía, según le dijo este jefe comunal del PRO a Infobae.

“El Gobernador tiene la facultad, según la norma, de hacer la actualización anual cuando corresponde si hay una variación de los datos oficiales que componen el CUD. Un nuevo censo es suficientemente importante como para actualizar el CUD, más cuando se conoció el 31 de enero, no en diciembre. Si distribuye la coparticipación según los datos del censo viejo, es una mentira. La plata es una sola y si uno recibe más, el resto de los municipios menos. Necesitamos un CUD basado en la verdad, más allá de que perjudique a unos y beneficie a otros”. advirtió Valenzuela, quien participa de la campaña a gobernador del candidato de Juntos Diego Santilli en la Provincia.

Ante la consulta de Infobae, desde la Gobernación señalaron. “Hay muchos municipios que verían modificado su coeficiente si tenemos en cuenta estos datos provisorios. Por ejemplo, a Tres de Febrero le da menos el CUD con estos datos. Así que trabajaremos con todos para que se vean afectados lo menos posible cuando tengamos los datos definitivos”.

Fuentes consultadas de distintos sectores políticos no kirchneristas bonaerense coincidieron en que, más allá de poder hacerlo, la readecuación del CUD ya asignado es “compleja” y habilitaría reclamos cruzados. “Kicillof no quiere políticamente tocar nada frente a un escenario de elecciones, donde los recursos para La Matanza son clave a la hora de juntar votos”, señalaron desde un municipio opositor. “Ajustar este año el CUD abriría una Caja de Pandora y habilitaría la discusión sobre los 12 años en que La Matanza recibió recursos de más, porque no hay fondos para compensar a los que perdieron”, agregaron.

Qué dice La Matanza

Fuentes del Municipio refutaron las acusaciones de que los datos del 2010 fueron “inflados”. “Los resultados provisorios del Censo 2022 recientemente difundido por el Indec deben ser analizados sin apresuramiento, ya que están en proceso de revisión para llegar a las cifras definitivas”, señalaron. Y agregaron: “Se debe tener en cuenta el pésimo relevamiento de 2001, que sub registró población en todo el país, y el ajuste a la realidad que realizó el censo de 2010″.

Por otro lado, sostuvieron que “el número provisorio de La Matanza, no se corresponde con la población real que arrojan los aproximadamente 510.000 medidores domiciliarios de electricidad (lo que representa aproximadamente 2.000.000 de personas o más), y los aproximadamente 100 medidores comunitarios que abastecen electricidad a igual cantidad de barrios sin regularización dominal”.

Según informaron a Infobae, “en esos barrios hay 60.000 familias (otras 240.000 personas que se agregan a los 2.000.000 señalados más arriba) relevadas en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) creado en el año 2017 y actualizado entonces de forma continua. Hay, además, otros barrios y asentamientos que cuentan con medidores comunitarios y no están incluidos en ese Registro. Este número de medidores no contempla aquellos terrenos en los que hay un sólo medidor domiciliario, pero hay más de una vivienda construida. Ese es el motivo por el cual en el trabajo preparatorio del censo identificó 645.000 viviendas a relevar y los resultados provisorios registran 577.000″.

Reclamo por los doce años pasados

Según el cálculo de Gismondi, integrante del equipo de Hernán Lacunza - ex ministro de Hacienda bonaerense - en estos doce años, del 2010 al 2022, La Matanza habría recibido $34.000 millones de más, en valores actualizados al cierre de 2022, fondos que fueron manejados por Espinoza y la actual vicegobernadora de la Provincia, Verónica Magario, quien ocupó la intendencia entre 2015 y 2019.

El gobernador Kicillof, su vice y ex intendenta de La Matanza, Verónica Magario, y el actual jefe comunal, Fernando Espinoza

Pero hay proyecciones como las de Isidro Guardaruchi, economista asociado de la consultora FIEL, que desde 2012 y valores constantes del 2023, llevan esa cifra a $85.000 millones, incluyendo este año completo.

“Pese a haber recibido más fondos de lo que les correspondía por el CUD - una fuente muy importante del Presupuesto de La Matanza -, los vecinos están cada día peor. ¿Dónde está esa plata que recibió Espinoza de más? Falta seguridad, cloacas, cordón cuneta, pavimento y hay basureros a cielo abierto. Ahora pedimos que por esos fondos que recibió de más en estos 12 años, se compense a otros municipios con Aportes del Tesoro, obras u otros fondos, sin perjudicar aún más al vecino de La Matanza”, advirtió Finocchiaro, uno de los precandidatos de Juntos a la intendencia en las elecciones de este año.

Finocchiaro, referente del PRO en La Matanza y uno de los precandidatos a intendente de Juntos para las elecciones de este año

De acuerdo a los cálculos de Guardaruchi, el ranking de los distritos del Conurbano bonaerense que más fondos habrían perdido entre 2010 y 2022 lo encabezan La Plata ($3.881 millones) y General Pueyrredón ($3.672 millones). El otro municipio opositor que figura entre los primeros 10 es Lanús, en séptimo lugar ($2.724 millones). “Pero de los primeros 20 distritos, 15 son del Frente de Todos. Lo cual muestra que no es una cuestión partidaria”, afirmó Valenzuela. Su municipio, Tres de Febrero, habría perdido $2.017 millones, según el trabajo elaborado por ese economista con un Master en la Universidad de Harvard.

“Vamos a debatir próximamente si vamos a la Justicia para reclamar esos 12 años que muchos municipios recibieron menos. Estamos analizando los escenarios y los datos que arroja el censo”, le dijo Valenzuela a Infobae.

Diego Valenzuela fue a la Justicia por la posible adulteración de los datos del Censo 2010 y el consecuente perjuicio económico para los municipios bonaerenses

Por lo pronto, este intendente del PRO fue quien presentó una denuncia en la Justicia Federal en junio del año pasado en la que advirtió que los datos del Censo 2010 “podrían haber sido adulterados, generando una grave distorsión en el reparto de recursos entre los Municipios”. Lo hizo a partir de las revelaciones de los investigadores Mauro Infantino y Federico Tiberti, que fueron los que primero pusieron en evidencia las inconsistencias numéricas que existían en los datos de población de La Matanza, a partir de un cruce del número de vacunas asignadas, la matrícula escolar y los padrones electorales, que se encontraban muy por debajo de las estimaciones de población que se calculaban para este año. La causa recayó en el Juzgado de Julián Ercolini, y se sumó como querellante el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

Para Finocchiaro, precandidato de Juntos a la intendencia de La Matanza, “haber falseado un censo es gravísimo porque es una herramienta de política pública, pero esos delitos están prescritos. El tema es cómo afecta a las políticas llevadas a cabo en base a datos que no eran ciertos”. Según una hipótesis que mencionó, “en 2010 no se cerraron bolsas del Censo, y en el período de corrección en el que los censistas vuelven a algunas casas, se habrían tocado planillas censales de bolsas que no habían sido cerradas”. La noticia de la muerte de Néstor Kirchner el mismo día del Censo 2010 provocó un parate en el relevamiento ya que muchos censistas eran simpatizantes del kirchnerismo. En ese momento el INDEC estaba intervenido bajo el control de Guillermo Moreno y el intendente de La Matanza era el mismo que actualmente, Espinoza.

En una ampliación presentada ante la Justicia federal esta semana, Valenzuela y Montenegro ambos le pidieron al juez Ercolini que le requiera al INDEC los datos demográficos provisorios de los municipios bonaerenses, más allá de que estén en la web del organismo, y que se cite a Infantino y Tiberti como testigos para explicar sus hallazgos. En el escrito -al que tuvo acceso este medio- el intendente de Tres de Febrero le solicitó al magistrado que lo cite a él mismo “a efectos de clarificar los ostensibles perjuicios producidos en orden a la maniobra denunciada que habría tenido el Municipio de Tres de Febrero”.

Procesamiento de datos y visualizaciones: Daniela Czibener

