Carlos Melconian: “Hay que lanzar un programa antiinflacionario, si no el equipo económico que venga va a durar un minuto”

Melconian analiza el contexto de cara al posible escenario que el país afronte luego de las elecciones: “Lo relevante es que esta cuestión de macroeconomía frágil y política incierta no es nueva, ocurre en las transiciones y si no se toman los recaudos va a volver a ocurrir"

En medio de la escalada del dólar, la continua inflación y los planes del Gobierno para congelar precios, el contexto económico vuelve a complejizarse en la Argentina. Por esa razón, con la mirada puesta en las elecciones, Carlos Melconian destacó la importancia de contar con un plan que permita darle ‘aire’ al próximo Gobierno: “Hay que lanzar un programa antiinflacionario, si no el equipo económico que venga va a durar un minuto”.

Con ese ímpetu, el economista sostiene que es necesario que el país reaccione ahora, de lo contrario el próximo Gobierno iniciará su mandato con un grave problema: “La verdad es que la coyuntura está dominada por un problema cambiario de recetas, fiscal inflacionario y de deudas. Hay que tener un programa antiinflacionario, si no hasta el presidente de turno va a tener un problema. Eso va a requerir una transición, que es alinear los precios relativos”.

En esta situación, Melconian resalta que el dólar es uno de los principales inconvenientes. “Todo el mundo le tiene miedo al dólar oficial, todo el mundo sabe que el déficit fiscal se financia con emisión, mientras haya emisión, y el déficit fiscal no sea cero, la deuda va a ser una bomba que está ahí. Si eso se sabe y vos querés el compromiso que va a venir, se tienen que juntar, tienen que tener una actitud por la patria”, dijo el profesional.

Dólar tarjeta para extranjeros: con el nuevo sistema, los turistas gastan USD 4 millones por día (Foto: Franco Fafasuli)

Te puede interesar: Cruces entre economistas por los riesgos del endeudamiento y el rol de los opositores

Las palabras del experto se pronuncian luego de que la cotización libre subiera a $381 y así la brecha cambiaria volviera a ser del 100%. En 2023 el billete operado en el mercado paralelo sostiene un incremento de 35 pesos o 10,1 por ciento.

En ese sentido, el Gobierno celebra el nuevo sistema con el que espera recibir millones de dólares por día de los turistas extranjeros que visitan el país. Con el dólar tarjeta se estima que los extranjeros gasten USD 4 millones diarios.

El sistema que implementó el Banco Central empezó de manera lenta por la demora en la puesta en marcha de las empresas de tarjetas de crédito, que tienen un papel central en la operatoria. Si bien el esquema fue anunciado a principios de noviembre, el volumen de operaciones recién empezó a ser considerable a partir de diciembre cuando todas las tarjetas lo adoptaron.

Con esta necesidad de dólares, y ante una economía inestable, Melconian analiza el contexto de cara al posible escenario que el país afronte luego de las elecciones: “Lo relevante es que esta cuestión de macroeconomía frágil y política incierta no es nueva, ocurre en las transiciones y si no se toman los recaudos va a volver a ocurrir. Esta coyuntura no va a ser una excepción, la historia argentina muestra en los años electorales que la macro frágil y la política incierta termina mal”, indicó en diálogo con Todo Noticias.

Las palabras del experto se pronuncian luego de que la cotización libre subiera a $381 y así la brecha cambiaria volviera a ser del 100%

Te puede interesar: Precios Justos: la lista de productos que quedarán congelados hasta junio y los aumentos que regirán a partir de mañana

Sin embargo, el horizonte no se ve claro por los diversos cruces en cada frente político. Una situación que incluso ocurre entre los economistas y que, según el ex presidente del Banco Nación, nunca es buena para el desarrollo de un país. “Por lo que hay que seguir bregando una actitud patriótica pro sistema, se tienen que juntar. No pueden por twitter. El renunciamiento patriótico requiere que los que pueden ser presidentes o quieren ser candidatos se junten”, destaca Melconian.

De todas maneras, por más oscuro que se vea el camino, el economista cree que la Argentina tiene futuro: “Si se hacen las cosas todo se puede. Pensá que hay países en el mundo que tienen salarios por arriba de la productividad porque no tienen mano de obra, pero no porque tienen subsidio estatal, porque siguen bien. El presidente no puede pasar más papelones haciendo esos videos que hace, tienen que ir los economista a decirle esto”.

Seguir leyendo: