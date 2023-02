Cruces entre economistas por los riesgos del endeudamiento y el rol de los opositores

Hernán Lacunza y Emmanuel Alvarez Agis, economistas y ex funcionarios

El debate entre economistas por los riesgos de la deuda en pesos sumó nuevos capítulos en las últimas horas, disparado por el comunicado de Juntos por el Cambio que habló de la “bomba” que el actual gobierno podría dejarle al próximo. El ex viceministro de Economía del kirchnerismo Emmanuel Álvarez Agis descartó que el actual Gobierno esté contrayendo deuda en pesos que no pueda pagar, tal como advirtió Juntos por el Cambio en un comunicado.

Pero, además, recordó que en la etapa final del Gobierno de Mauricio Macri, luego de que Alberto Fernández ganara en las PASO, funcionarios como el entonces ministro de Economía Hernán Lacunza y el presidente del Banco Central Guido Sandleris, le pedían ayuda diariamente para estabilizar la economía. Mientras que ahora la oposición se comportan en forma “miserable”.

“Eso marca la irresponsabilidad de un comunicado de la principal fuerza de la oposición. La deuda en pesos no representa ningún problema para la Argentina. Es la conclusión de mi análisis y lo han dicho economista de distintos sectores. Que Cambiemos hable de irresponsabilidad es parte de un chiste de mal gusto”, dijo Álvarez Agis.

“Ver ahora a los mismos que me llamaron porque me necesitaban hacer este jueguito para que le vuele todo por el aire al Gobierno es miserable”, agregó.

“Si la deuda no tiene ningún problema, lo que se puede deducir es que lo que esta buscando Cambiemos es que el Gobierno tenga una crisis financiera donde la deuda se hace pomada y el dólar se va al demonio. Cambiemos obtiene un beneficio electoral y económico-político. El programa que quiere aplicar Cambiemos no lo quiere protagonizar, quiere que ese ajuste, devaluar el dólar hasta alcanzar el paralelo, déficit cero, no emitir dinero, prefiere que eso se lo haga el mercado al Gobierno”, agregó el economista.

El economista recordó que Lacunza y Sandleris pidieron ayuda al Frente de Todos luego de las PASO para estabilizar la economía

También destacó que la oposición no quiere decir cuál va a ser su programa económico si llega al Gobierno: “No lo puede decir. Estamos a punto de romper el juguete. No puede ser que la oposición apueste a que le explote la economía a un Gobierno para ganar las elecciones”, señaló.

En ese contexto, recordó que en 2015 Mauricio Macri decía ‘voy a devaluar’ y el Banco Central tuvo que enfrentar y parar esa corrida. “Cambiemos metió una denuncia para atar de manos al Banco Central y el Frente de Todos no pagó con la misma moneda. Me llamaban Lacunza y Sandleris para pedir por favor que pusiéramos un techo al dólar en el medio de las declaraciones de Mauricio Macri post PASO y Alberto Fernández le puso un techo al dólar. A tres años de eso volvemos a la misma historieta”, señaló.

“Estaría bueno que den la cara y digan si quieren pagar o no pagar la deuda en pesos. El FMI dice que es sostenible, la Argentina está llevando adelante un programa financiero avalado por el Fondo. Es mentira que la gente no le presta al Gobierno, la gente no le quiere prestar a Cambiemos, los tenedores de deuda en pesos quieren evitar que se la tengan que pagar le próximo Gobierno si es Cambiemos”, advirtió.

Y también destacó que Máximo Kirchner no estuvo de acuerdo con esa decisión de coordinar entre el Gobierno electo y el Gobierno saliente de Macri. “Máximo Kirchner era de la idea de no coordinar, que Mauricio Macri tenía que asumir el costo político de lo que ocurriera. Mi punto es que si vos te sentís parte de la Argentina, sabés que cuando el dólar se va a la mierda hay gente que pasa hambre y compañías que quiebran. Es clarísimo que Alberto Fernández pagó un costo político enorme por ponerle un techo al dólar. Cambiemos sumó 7 diputados entre las PASO y la elección general en parte gracias que Alberto le estabilizó la economía”, opinó.

“No queremos que esto estalle”

Por su parte, Lacunza intervino con su análisis sobre la situación de la deuda: “Durante dos años y medio este gobierno estuvo diciendo la emisión no genera inflación y que la deuda no importa, porque es en pesos. Un día nos levantamos, la inflación estaba en 100% y nadie quería renovar la deuda en pesos, eso le costó la cabeza a dos ministros. Y si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, hace unos 30 años, también una deuda en pesos que no se pudo pagar llevó a una hiperinflación.

El ex ministro de Economía afirmó que las “simplificaciones de barricada o de propaganda se pueden decir un día, pero después se ven las consecuencias”.

“La deuda de este Gobierno creció como la de ningún otro, el equivalente a USD 40.000 millones por año, el Gobierno de Macri unos USD 15.000 millones por año tomando lo que corresponde que es Tesoro más Banco Central. Esto está más del doble, porque el déficit fue mucho más alto”, agregó.

“Me gustaría tener una respuesta de Estado donde todos converjamos al equilibrio final. Me encantaría eso, lo tiene que liderar el Gobierno de turno que tiene toda la botonera. No lo ha hecho, no ha convocado, no ha propuesto, más bien en los últimos tiempos está pateando los problemas”, dijo.

“Va a emitir un REPO, que va a ser a tasas usurarias, porque como la Argentina no tiene crédito el que te presta lo hace a condiciones imposibles, quieren cambiar bonos en pesos por bonos en dólares, quieren un crédito de Brasil que va a haber que pagar en dólares, quieren hacer un swap con Brasil, colocar deuda al Banco Central o la Anses, todo eso es patear para adelante”, explicó.

“Vivieron tres años echándole la culpa al Gobierno anterior y el último echándole la culpa al próximo”, afirmó.

Por otro lado, Lacunza se alejó de las expresiones elegidas por Juntos por el Cambio en su comunicado: “A mí el lenguaje bélico de ‘bomba’ no me gusta mucho, uso más ‘globo’ que es más gráfico. Están llenando un globo de gas con mecanismos como patear gastos, esconderlos bajo la alfombra, anticipar ingresos para cobrarse ahora los impuestos del año que viene o patear deuda. Las consecuencias de las incoherencias las pagamos todos los argentinos, sobre todo los pobres que no se pueden esconder”.

“No queremos que esto estalle, ni ahora ni el año que viene, ni nunca. Porque no le conviene a nadie, sobre todo a la población. Para que no estalle el globo, hay que dejar de inflarlo”, señaló Lacunza.

Sobre la gestión del macrismo y el criticado acuerdo con el FMI, señaló que “el crédito del Fondo Monetario fue para no hacer un ajuste de un hachazo y ese dinero se usó para pagar otro tipo de deudas, no aumentó la deuda total”.

