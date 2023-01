Juntos por el Cambio en Córdoba espera a que se defina la fecha de las elecciones para acordar las candidaturas

Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba

La fecha para las elecciones en Córdoba todavía son una incógnita. El Poder Ejecutivo local es el encargado de fijar el calendario y, según suelen denunciar desde Juntos por el Cambio, esa potestad termina siendo una herramienta que utiliza el peronismo para tomar cierta ventaja. ¿Cómo? Mientras los candidatos opositores se enfrentan en una interna partidaria para ver quién es el más competitivo, el gobierno provincial se enfoca en la campaña y espera al clima más conveniente para el llamado a los comicios. Es lo que sucede por estos días entre Luis Juez y Rodrigo de Loredo, quienes no se ponen de acuerdo en la firma de un reglamento, y con Martín Llaryora -el sucesor elegido por Juan Schiaretti- al frente de recorridas con obras y anuncios de gestión.

En el entorno de Juez confiaban en que Schiaretti anunciaría el día de la elección a gobernador cuando encabezara la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura Provincial el próximo 1° de febrero. “Seguramente será la última semana de junio, conforme al calendario electoral provincial. Siempre y cuando no intenten sorprendernos, como ya lo han hecho en reiteradas oportunidades en otros procesos electorales, generando una gran incertidumbre y un terrible menosprecio a las reglas de juego, las que siempre están sujetas a sus conveniencias”, habían expresado a Infobae.

Pero el panorama cambió cuando comenzó a circular la posibilidad de un adelantamiento de las elecciones. Es por eso que Juntos por el Cambio en Córdoba -integrado por el Frente Cívico, la UCR y el PRO- le envió este jueves una carta al actual gobernador cordobés para que cumpla con la Ley Provincial 10.407 que, en el artículo 164, establece que las elecciones deben realizarse “como mínimo con sesenta días de anticipación a la fecha de finalización del mandato y, como máximo, dentro de los ciento ochenta días de esa fecha”. Es decir, la fecha máxima es el 10 junio y la mínima el 10 de septiembre, ya que el próximo 10 de diciembre culmina el gobierno de Schiaretti.

Te puede interesar: El impacto de la candidatura de Schiaretti en Córdoba: cómo afecta a la elección local y su relación con Manes

“Es imprescindible para los participantes en la contienda democrática, saber cuándo se vota, a fin de preparar sus programas, candidatos y campaña electoral, con adecuación a la fecha”, reclamaron los referentes opositores en la carta que enviaron a Schiaretti y le recordaron que debe cumplir con la ley sin cambiar las reglas según “el humor del gobernador de turno”.

El tuit de la UCR de Córdoba con críticas a Juan Schiaretti

Además de la carta, la UCR de Córdoba publicó un tuit en el que denunciaron que tanto Schiaretti como Llaryora se “parecen cada día más” al kirchnerismo porque “inauguran obras sin terminar, gastan fortunas en promocionar sus candidatos, esconden la fecha de las elecciones, compran a supuestos radicalesreparten préstamos a tasa cero que son un ‘plan platita’”.

Los “supuestos radicales” que mencionan en el partido centenario son los jefes comunales referenciados en Myrian Prunotto y Carlos Briner que buscan sumarse al armado oficialista de Hacemos por Córdoba. Se trata de un grupo de al menos 15 intendentes boinas blancas desencantados con la histórica dirigencia de la UCR, en particular Mario Negri y Ramón Mestre, que en reiteradas oportunidades expresaron la falta de contención de Juntos por el Cambio y protestaron por no sumarlos en las listas.

El encuentro que tuvieron los intendentes radicales de Córdoba, que buscan sumarse al armado de Martín Llaryora, en el último encuentro con Facundo Manes en junio pasado

La interna entre De Loredo y Juez

La firma del reglamento sigue siendo tema de discusión entre los dos principales candidatos a gobernador de Juntos por el Cambio: De Loredo y Juez. Mientras el radical reclama que se establezca una regla clara para resolver la interna, el senador del Frente Cívico se niega y denuncia que esa instancia podría favorecer al oficialismo.

“Esa experiencia ya la hemos transitado y no nos resultó ni a nosotros ni a los cordobeses. El PJ está esperando que dirimamos nuestras diferencias en un proceso salvaje en el que piensa entrometerse. No podemos de ninguna manera evitar que ese domingo pongan un terrible aparato al servicio de sus intereses. Como no hay una PASO reglamentada en Córdoba, ese proceso es fiscalizado por la Justicia Electoral de la provincia, que es dependiente del poder político. Sería suicida dejar en esas manos un proceso interno”, alerta Juez.

En cambio, De Loredo cree que todavía tiene un tiempo más para crecer en las encuestas y pelear la gobernación. A su favor, cuenta con el apoyo de Mauricio Macri y estima que el PRO local comenzará a presionar a su favor en la firma del reglamento. Más allá de sus intereses personales, se muestra confiado en que la propuesta que tienen con Juez es “claramente triunfadora”. Por estos días circuló la versión de que Llaryora le reclamó a los intendentes que responden a su espacio que peguen la elección comunal con la provincial. “Si los obligan a pegar los comicios es porque están débiles. Les agradezco si lo hacen porque con la UCR vamos a ganar de todas maneras”, retrucó el presidente del bloque de Evolución en Diputados.

Seguir leyendo: