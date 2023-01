Mauricio Macri avanza con su agenda de tono proselitista: abrirá en el sur un foro de legisladores del PRO

Mauricio Macri y legisladores provinciales del PRO, en un encuentro realizado en enero de 2022 en Villa La Angostura

Mauricio Macri acelera su agenda política en medio de la expectativa por la definición de su eventual candidatura: este sábado abrirá un encuentro del Foro Federal de Legisladores del PRO en San Carlos de Bariloche, horas antes de recibir a Patricia Bullrich en su casa del country Cumelén, en Villa la Angostura, para hablar sobre su proyecto presidencial y la estrategia electoral del partido.

El encuentro, que se realizará en un hotel del centro de Bariloche, comenzará a las 9.30 con un diálogo entre Macri y el titular del Foro Federal de Legisladores Provinciales del PRO, Juan Martín, diputado de Río Negro, y está previsto que responda preguntas de algunos de los 200 invitados presentes.

El interrogante que seguramente deberá contestar será si va a ser candidato presidencial. Fue lo mismo que le preguntaron la semana pasada luego de presentar su último libro en Mar del Plata. Su respuesta, siempre ambigua, fue: “Yo estoy en el ring y voy a pelear hasta el último día por el futuro de los argentinos. Que no se gasten: donde me quieran encontrar, me van a encontrar”.

Te puede interesar: Patricia Bullrich se reunió con Gustavo Valdés: “Tiene orden económico y social, lo que queremos para la Argentina”

Mauricio Macri, en su visita de 2022 a San Carlos de Bariloche, acompañado por el diputado Juan Martín

En el foro de San Carlos de Bariloche, luego de la apertura de Macri, hablarán el economista y ex ministro de Cambiemos Hernán Lacunza sobre “La economía que viene” y el dirigente del PRO Eugenio Burzaco -posible candidato a intendente de Bariloche- lo hará acerca de “La seguridad en un marco regional”. Las conclusiones del encuentro estarán a cargo de la diputada nacional del PRO Soher El Sukaria y de Waldo Wolff, flamante secretario de Asuntos Públicos del gobierno porteño.

Luego, los legisladores compartirán un almuerzo con damnificados por las usurpaciones realizadas por agrupaciones autoproclamadas mapuches en la localidad de Villa Mascardi, provincia de Río Negro, sin la presencia de Macri, que tiene programadas otras actividades en la zona.

“Nos reuniremos legisladores de todo el país para consolidar un espacio genuino con identidad PRO y bien federal. La presencia de Mauricio, como fundador y líder del espacio, nos da un espaldarazo muy importante para afrontar los desafíos de un año que estará marcado por la oportunidad de cambio en la Argentina, y para eso nos preparamos, desde una mirada federal y más unidos que nunca”, afirmó Juan Martín a Infobae-. Y agregó: “Macri es el dirigente que mejor representa la nitidez de los valores que defendemos”.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich estarán juntos el lunes y el martes en Villa La Angostura

La diputada santafesina del PRO Ximena Sola, integrante del Foro, destacó la presencia de Macri en el encuentro de Bariloche: “(El ex presidente) Tiene un interés importante en la realidad política de cada una de las provincias y el mensaje de él, como nos dijo el año pasado, es que trabajemos unidos para ganar, pero que armemos también un plan de gobierno y nos preparemos porque este año se va a venir una ola amarilla importante y tenemos que estar a la altura de las circunstancias”.

El Foro de Legisladores del PRO se creó durante la pandemia por iniciativa de un grupo de diputados y senadores provinciales de todo el país para aportarle a la dirigencia nacional una mirada federal. Hoy, está integrado por 96 legisladores que realizan una vez por año un encuentro en distintas regiones del país. Se pensó como una suerte de complemento del PRO Federal (ProFe), una corriente integrada por dirigentes surgidos del interior y con actuación a nivel nacional, disconformes con el sesgo porteño del partido, pero que dejó de reunirse y hoy quedó virtualmente congelada.

Más allá de la presencia de Macri, en este espacio no existe ninguna grieta: hay legisladores alineados con el proyecto presidencial de Bullrich y otros que adhieren al de Horacio Rodríguez Larreta, aunque todos coinciden en reconocer al ex mandatario como el máximo líder del PRO.

Seguir leyendo: