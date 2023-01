Patricia Bullrich se reunió con Gustavo Valdés: “Tiene orden económico y social, lo que queremos para la Argentina”

Patricia Bullrich fue recibida por Gustavo Valdés

En todo de campaña, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se reunió en Corrientes con el gobernador local, Gustavo Valdés, y destacó que en esa provincia tienen “orden en lo económico y en lo social”, y señaló que son dos cosas que desea “para el futuro de la Argentina”.

Por su parte, aunque todavía no se confirmaron las fórmulas que van a competir en estos comicios, el dirigente radical le mostró a la ex ministra de Segura su apoyo a su candidatura presidencial al señalar que “sabe qué es lo que hay que hacer para gobernar el país y tiene el coraje para hacerlo”.

Durante una conferencia de prensa que ambos encabezaron tras haber conversado a solas, la ex funcionaria pidió “hacer un cambio profundo en nuestra mirada” y entender que “cada pueblo, cada ciudad (del interior), tiene la misma importancia que lo que se ha llamado durante tantos años el centro”.

“Estamos muy orgullosos del gobierno de Corrientes. Creemos que tiene dos condiciones que son fundamentales para lo que nosotros queremos en el país: orden en la sociedad y en lo económico, fundamental para que un país o una provincia funcione; y el segundo es atender la realidad social y productiva de cada uno de los correntinos. Esas dos caras, la del orden y la de la sensibilidad, es lo que nosotros queremos para la Argentina”, explicó.

Respecto de las cuestiones electorales, Bullrich ratificó que la definición de las fórmulas que se van a presentar en juntos por el Cambio “es un debate que está abierto”, pero remarcó que “hay una regla, que son las PASO”, que terminarán de definir a los candidatos.

La ex ministra de Seguridad ya expresó sus deseos de competir para llegar a la Casa Rosada

“Lo que creo es que hay que decir que tiene que haber un debate entre nosotros, una profundización de cuál va a ser nuestro plan de gobierno, de cómo pensamos que vamos a lograr ese cambio profundo, con coraje, que la Argentina necesita, y todos aquellos que estamos convencidos de ese cambio rotundo que vamos a tener que hacer, vamos a tener que formar un equipo. Tiene que ser un verdadero gobierno de coalición, y eso surge de un debate estratégico de qué vamos a hacer en la Argentina y de ahí va a salir naturalmente qué lugar ocupa cada uno”, agregó.

En la previa de su viaje a Villa La Angostura, donde se reunirá con Mauricio Macri, la titular del PRO volvió a cuestionar algunos planes sociales y sostuvo que es necesario “lograr un cambio muy fuerte en la política social y dedicarle todo el esfuerzo a la actividad productiva, porque la Argentina necesita crecer en la tasa de empresas que tiene”.

Tenemos 14 empresas cada 100 mil habitantes, cuando Brasil tiene 26 y Chile tiene 50. Necesitamos que los impuestos sean pagables para no tener una economía que cada vez se va más a la informalidad”, precisó.

Asimismo, opinó que el próximo gobierno va a “tener un tiempo difícil”, pero aseguró que Juntos por el Cambio va “a hablar de frente con la sociedad” y le va a “decir las cosas de frente, para que sepan qué está pasando” y qué cosas van “a tener que hacer para estabilizar el país”.

Consultada sobre el problema del narcotráfico, la ex ministra de Seguridad expresó que “en estos años hubo un lamentable retroceso en la lucha” contra este delito y reclamó “seguir adelante con políticas de acuerdo” con los países de la región.

Tras la reunión, ambos encabezaron una conferencia de prensa

“El narcotráfico y el narcoterrorismo son hipótesis que tenemos que trabajar con mucha seriedad. Vamos a profundizar la estrategia que ya habíamos implementado y vamos a colaborar con todas las agencias del mundo porque la información -en la lucha contra el narcotráfico- es fundamental”, completó.

Por último, Bullrich aseguró que si llega a la Presidencia, “Corrientes no solo va a tener una silla” en el organismo que controla la represa de Yacyretá, sino que además será “un protagonismo fundamental” de su desarrollo, porque está enclavada en el medio de su territorio y son los que más la conocen”.

“Creo que es inconcebible que la provincia de Corrientes, con la importancia que tiene Yacyretá, no tenga representación. Yacyretá no solamente está en Corrientes, sino que es una obra que deriva hacia el conjunto del país. No es una caja formoseña y eso hay que decirlo con todas las palabras”, cerró.

Por su parte, Valdés calificó a la ex funcionaria, que ya expresó sus deseos de llegar a la Casa Rosada, como “una mujer con mucho coraje, de mucho peso político, con un presente y un futuro increíble”, y consideró que “en sus manos puede estar la responsabilidad de la conducción de la Argentina del futuro”.

“Para eso viene caminando, se viene preparando y mucho. Los argentinos tenemos que tener confianza en que podemos construir un país diferente y para eso se necesitan dirigentes políticos que sepan qué hacer, pero fundamentalmente, que tengan el coraje de hacerlo y esa es una característica que tiene Patricia Bullrich”, destacó.

Por la noche, ambos participarán de la Fiesta Nacional del Chamamé, en la que también estarán otros referentes de la oposición como los senadores radicales Carolina Losada y Luis Naidenoff, que tienen una banca por Santa Fe y Formosa, respectivamente.

En la conferencia de prensa, en tanto, también estuvieron los diputados Federico Angelini, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Paula Omodeo, Pablo Torello, Sebastián García De Luca, Ingrid Jetter y Lorena Lazaroff; el secretario de la presidencia PRO, Damián Arabia; Martín Goerling, referente del espacio en Misiones; Flavio Serra, presidente del PRO Corrientes, y el bailarín Maximiliano Guerra.

