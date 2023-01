Por falta de acuerdos, los intendentes enfrían el lanzamiento de la Liga y convocarán a una reunión con Máximo Kirchner

Máximo Kirchner junto a intendentes en la previa al Congreso del PJ bonaerense

Los intendentes peronistas de la Primera y Tercera sección electoral que motorizaban el lanzamiento de la Liga de jefes comunales con una reunión a celebrarse este fin de semana, finalmente definieron posponer el encuentro y reconvertirlo en un encuentro del Consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. El objetivo es darle una tónica más amplia, con alcaldes del interior, consejeros partidarios y que incluya la presencia y palabra del diputado nacional y presidente del partido, Máximo Kirchner.

En la semana, Infobae había adelantado que la reunión que se iba a llevar adelante este sábado estaba empantanda. Sucede que entre los 32 intendentes que vienen formando parte de los encuentros en los que suelen marcar postura por temas de la coyuntura y gestión, no hay hoy una unanimidad sobre el rumbo electoral y la estrategia a desplegarse en la provincia de Buenos Aires.

La agenda electoral, indefectiblemente, viene imponiéndose entre la dirigencia peronista y los intendentes no están ajenos a ese debate. Ya hay algunos jefes comunales que integran la virtual liga que hicieron explícito su acompañamiento a una reelección de Axel Kicillof, mientras que otro sector empuja o aspira a una candidatura nacional del actual mandatario bonaerense para despejar así el camino hacia un candidato intendentista para pelear por la sucesión provincial. El nombre de consenso que asoma es el del actual Jefe de Gabinete, Martín Insaurralde.

En medio de este entuerto es que se pospuso la reunión de la Liga que se iba a desarrollar este fin de semana. El último encuentro fue a mediados de diciembre en el municipio de Cañuelas. Allí, los temas que se pusieron en debate habían sido la cuestión de los fondos y recursos para el pago de sueldos, bonos y aguinaldos para los trabajadores municipales y una eventual asistencia del gobierno provincial, además de un apoyo irrestricto y “monolítico” a la figura de Cristina Kirchner tras lo que había sido la sentencia a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos por la Causa Vialidad.

Cristina Kirchner junto al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof

Luego, la Vicepresidenta dijo que no sería candidata a nada ya que lo que marcaba ese fallo judicial era una proscripción hacia su figura. También pidió a la dirigencia y militancia que saquen su bastón de mariscal y que “no pidan permiso”. Entonces, los intendentes no vieron fallas en el lanzamiento de la liga. El tema es que en algunos temas no hay un posicionamiento unificado.

De hecho, en la primera semana del año Alberto Fernández encabezó junto a Kicillof un almuerzo para una veintena de intendentes del conurbano y el interior bonaerense en Chapadmalal. Allí, el Presidente pidió bajar con el fuego amigo y hubo un respaldo a la reelección del gobernador. Sobrevoló la reunión que se iba a celebrar este sábado y uno de los comensales, según pudo reconstruir Infobae, lanzó que él no iba a participar de un cónclave en el que se iba “a conspirar” contra el mandatario bonaerense. Aunque Kicillof evita pronunciarse públicamente sobre candidaturas y de la posición de los intendentes que lo piden como candidato nacional, en la Gobernación había expectativa por el contenido de la reunión que se iba a celebrar este sábado.

Lo que sigue entonces es un encuentro más amplio. Se espera que sea en los primeros días de febrero en Santa Teresita, Partido de la Costa; reavivando así los históricos mítines que el Partido Justicialista ha llevado adelante en aquella localidad costera desde la época de Néstor Kirchner.

A diferencia de lo que iba a ser la reunión que finalmente no se llevará adelante, esta vez la convocatoria será más amplia. Algunos intendentes del interior estaban algo molestos también con este encuentro que incluía solo a jefes comunales de la zona metropolitana. “A mí no me invitaron, es algo del conurbano”, se excusaba ante la consulta de este medio un hombre de la Sexta sección electoral.

Alberto Fernández, Axel Kicillof e intendentes bonaerenses en Chapadmalal

En su consejo partidario, el PJ bonaerense cuenta con intendentes del conurbano y el interior, dirigentes gremiales, de La Cámpora, legisladores o funcionarios provinciales. El plan entonces es mostrar mayor pluralidad. Ya este miércoles por la tarde noche corría con fuerza el rumor de que el lanzamiento de La Liga -un espacio que se pensó como la constitución de un bloque propio de intendentes para sentarse en la mesa aún no constituida del Frente de Todos para discutir la estrategia hacia las elecciones del 2023- de mínima se posponía.

Este jueves hubo algunas reuniones en La Plata y llamados cruzados entre los dirigentes del peronismo bonaerense en la que se definió la reconversión del evento en cuestión. Será también la “reaparición” pública de Máximo Kirchner luego de que su madre haya planteado que su decisión de no ser parte de la boleta del oficialismo “no es renunciamiento”, sino “proscripción”.

