Axel Kicillof dio nuevas señales hacia su reelección y obtuvo un inesperado respaldo de un sector del campo

Axel Kicillof junto a Verónica Magario y Augusto Costa

(Desde Pinamar) El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, llevó sus conferencias de verano al municipio de Pinamar y se sorprendió con los elogios que recibió de parte de la Coninagro, una de las entidades que integran la Mesa de Enlace. Es que la reunión que encabezó el mandatario provincial desde el Hotel Savoia en la localidad de Ostende con emprendedores turísticos y distintos sectores productivos, el Secretario de Coninagro, Mario Raitieri, que además es convencional nacional de la UCR por la provincia de Buenos Aires, desplegó una serie de elogios hacia la gestión del ministerio de Desarrollo Agrario que conduce Javier Rodríguez y se animó a pedir que es importante “que sigan las políticas”; en un mensaje leído en clave electoral por los presentes y por el propio mandatario provincial.

En la cabecera de la mesa, Kicillof tomó el micrófono, agradeció y bromeó: “Si Coninagro pide mi reelección a mí me matan”, dijo, entre risas. Siguiendo el clima, Raitieri agregó: “Quedate tranquilo que nos vamos los dos”. Entonces, aparecieron los aplausos en el salón ubicado en el subsuelo del hotel. La reunión, a la que tuvo acceso Infobae y duró más de dos horas, centró su temario en la agenda de gobierno; pero hubo algunos momentos mirando hacia las elecciones del 2023.

Fue la vicegobernadora, Verónica Magario, la más vehemente en este tema. Al momento de hacer uso de la palabra, hizo un repaso de la presencia de ministros que participan en este tipo de actividades y pidió: “Necesitamos continuar, necesitamos seguir con lo que hemos comenzado a construir. Son tiempos difíciles, es cierto que la inflación nos cuesta, nos duele pero la vamos a superar. Hay gobernantes que van a trabajar en función de eso; es hora de mirar hacia adelante. No es hora de mirar hacia atrás. Sabemos hacer las cosas y las vamos a hacer como corresponde. Lo más importante es que nuestra sociedad vuelva a tener un trabajo y que el salario de ese trabajo sea digno. Eso es lo que vamos a recuperar para la próxima etapa”.

La reunión con emprendedores turísticos y distintos sectores productivos

“¿Quién iba a decir que el campo pediría la reelección de Kicillof?”, le decían a Infobae desde el entorno del mandatario tras la actividad que finalizó con el anuncio de la segunda convocatoria para Proyectos de Integración Cooperativa (PIC), que incluyen la inversión de $400 millones para promover el crecimiento del sector, priorizando proyectos que involucren a tres o más cooperativas y fomenten la complementariedad productiva, comercial e institucional para el desarrollo económico y social a nivel local, según se informó. De ahí también el respaldo de Raitieri y Coninagro. La entidad funciona como una confederación intercooperativa agropecuaria. “No he visto muchas gestiones como la suya, en cuanto a la vocación por fortalecer el cooperativismo en la provincia de Buenos Aires, usted va a dejar una impronta”, le dijo Raiteri al gobernador.

Te puede interesar: El chat de Alberto Fernández a sus ministros con 20 reflexiones que serán la guía de la campaña electoral

No todo fueron flores para el gobernador. Un emprendedor turístico le reclamó por el gasoducto de la costa que solo tuvo avances en Mar del Plata. Kicillof respondió que esa obra que le corresponde al gobierno nacional estuvo mal hecha por la gestión anterior y de ahí su demora. Se comprometió a intervenir ante Enarsa para el avance. “Hay unos permisos de factibilidades que se dieron en Mar del Plata antes de que la obra estuviera terminada por el gobierno anterior y se dieron los permisos en Mar del Plata y no en el resto de los distritos. Suelo no anticipar que tal día va a estar terminado algo; hay imponderables. Lo que sí, vamos a trabajar sin descanso para que eso sea terminado porque es una obra estructural para el desarrollo de nuestra provincia”.

Algunos referentes de la cultura le pidieron que se avance con una ley audiovisual para sostener el fomento que el Instituto Cultural llevó adelante en el último año. “Vamos a acompañarlo, desde ya”, aclarando que el Frente de Todos no tiene mayoría en el Senado que conduce Magario.

Luego, en una rueda de prensa, el mandatario trató de esquivar la discusión electoral. “Hablar de eso es prematuro, el clima de instalación de candidaturas lo está poniendo la oposición. En la provincia de Buenos Aires ya perdí la cuenta, pero debe haber 15 candidatos a la gobernación; muchos de ellos intendentes que responden al sector de Macri, de Larreta, de Bullrich; estoy un poco mareado”, dijo.

Martín Yeza, el intendente de Pinamar criticado en la reunión por no asistir

A unos kilómetros de donde hablaba el mandatario, en San Bernardo, Cristian Ritondo encabezaba una recorrida para luego inaugurar un local propio en Tordillo. En Bunge y Avenida del Mar, pleno centro de Pinamar, había un trailer de Néstor Grindetti gobernador. Por su parte, el intendente local Martín Yeza (PRO) no participó de la jornada. Lo reemplazó el secretario de Turismo y Desarrollo Económico, Juan Ibarguren; quién suena para su sucesión. El funcionario municipal tuvo que escuchar el reclamo de los intendentes vecinos como el de Villa Gesell, Gustavo Barrera, por el faltazo de su jefe.

El plan de Kicillof es mostrar gestión y recorridas en estos días de verano. Al cerrar su reunión con empresarios destacó los números de la temporada. Desde el inicio de diciembre hasta la fecha se estima que la provincia recibió 7.369.060 visitantes, superando en un 20,9% el promedio de los últimos cinco años. Durante la primera quincena de enero hubo 2.982.902 turistas, en tanto que los municipios más elegidos fueron General Pueyrredón, La Costa, Villa Gesell y Pinamar.

Durante su gira, Kicillof estuvo escoltado por la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el jefe de Asesores, Carlos Bianco; el ministro de Seguridad, Sergio Berni; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y el concejal Gregorio Estanga. Estuvieron presentes también los intendentes de La Costa, Cristian Cardozo; de Monte Hermoso, Marcos Fernández; de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de Chascomús, Javier Gastón; de Pila, Sebastián Walker; y de Navarro, Facundo Diz.

Seguir leyendo: