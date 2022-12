Los movimientos sociales oficialistas afinan su estrategia para disputar territorios e influir en las candidaturas en 2023

Movilización de las organizaciones sociales por el Día del Trabajador (Nicolás Stulberg)

El 2023 no solo se presenta turbulento para los espacios políticos tradicionales, sino también para los movimientos sociales que integran el Frente de Todos que apuestan a “comerle” espacios de poder a los intendentes del conurbano bonaerense y buscan cargos electivos nacionales, provinciales y municipales. Además, aspiran a incidir en la elección del candidato o candidata a la primera magistratura de la Nación.

Este año, a diferencia de los anteriores, las organizaciones oficialistas decidieron participar con fuerza en la disputa del territorio a los caciques peronistas que desde hace décadas de manera personal o a través de delfines gobiernan sus distritos.

La Matanza, con Fernando Espinoza; José C. Paz, con Mario Ishii; Lomas de Zamora, con Martín Insaurralde -actual jefe de Gabinete de Axel Kicillof-; San Martín, con Juan Zabaleta; Ituzaingó, a través de Alberto Descalzo, Esteban Echeverría, con Esteban Gray, o Berazategui con el histórico Juan José Mussi, solo para poner un puñado de ejemplos.

Fernando Espinoza, Juan José Mussi, Mario Ishii y Alberto Descalzo, los "Barones del Conurbano" que pretenden desbancar los movimientos sociales oficialistas

La disputa promete ser encarnizada, aunque no utilicen esa palabra y hablen de unidad dentro del Frente de Todos y de los espacios sociales afines a la Casa Rosada agrupados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, una organización sindical -aunque no tenga todos los atributos legales- que agrupa a la mano de obra informal, sin patrón ni sindicato que los represente.

Cada cual atiende su juego

Para comenzar a desgranar este puzle hay que recordar que el Movimiento Evita, la más numerosa organización social junto a la Corriente Clasista y Combativa (CCC), conformó un partido político propio. Su nombre: La Patria de los Comunes. Si bien es temprano para definir precandidaturas, un caso ya se concretó, la senadora provincia Patricia Cubría será la candidata a intendente en La Matanza por los espacios populares. Peronista y dirigente del Evita, es la pareja de Emilio Pérsico, uno de los líderes de esa organización social y secretario de Economía Popular en el Ministerio de Desarrollo Social.

Pérsico administra el mayor presupuesto dentro de esa cartera, a través del programa Potenciar Trabajo. El segundo referente importante del Movimiento Evita es Fernando “Chino” Navarro, dirigente peronista y ex concejal de Lomas de Zamora también ocupa un cargo en el Poder Ejecutivo Nacional; es el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete.

En diálogo con Infobae, el funcionario recordó que vencer en su propio territorio a históricos alcaldes peronistas no es tarea imposible. En 2019, Mariel Fernández venció en internas al entonces intendente de Moreno Walter Festa. Después lo hizo en las elecciones generales, las mismas que llevaron a Alberto Fernández a la Casa Rosada.

Mariel Fernández es dirigente del Movimiento Evita y pareja de Esteban “Gringo” Castro, el mandamás de la UTEP.

El Evita ya tiene su propia estrategia electoral y así se la adelantaron a este medio: Van a tener “candidatos en muchos municipios”; Están armando “un Comando Electoral para coordinar todas las candidaturas del país y trabajar mancomunadamente en temas como encuestas, redes, comunicación” y ya tienen precandidatos a gobernadores en al menos dos provincias, el diputado provincial Eduardo Tognoli en Santa Fe; y la diputada nacional Silvia Horne, en Río Negro.

Emilio Pérsico, Juan Grabois y Juan Carlos Alderete, tres líderes sociales con partidos políticos propios a través de los cuales pretenden influir en la designación del candidato presidencial del Frente de Todos

Otros referentes del Evita son Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP; Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la UTEP y Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner y desde noviembre pasado “asesor para el diálogo social” en la cartera que comanda Juan Manzur, un cargo ad honorem.

Dirigentes encumbrados del Evita le informaron a este medio que, a través de su propio espacio político, que busca tener reconocimiento en la mayoría de las provincias, competirán por un espacio en las listas y enfrentarán en internas a los candidatos a intendentes -sobre todo del Conurbano- del Frente de Todos. También quieren incidir en el candidato a la presidencia. Aunque se presente no apoyarían a la actual Vicepresidenta por un eventual tercer mandato. Entienden que Alberto Fernández, a quien apoyan hasta ahora de forma incondicional, “perdió poder y peso” en la coalición gobernante, y observan expectantes a los avances económicos del ministro Sergio Massa.

No todos, pero algunos de los dirigentes del Evita entienden que si el ex intendente de Tigre logra bajar la inflación a tres puntos mensuales o menos, es un candidato con serias posibilidades para enfrentar a Cambiemos y al ascendente Javier Milei.

En principio, no verían con agrado un aspirante kirchnerista, o cristinista, como podría ser el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro.

Barrios de Pie, otras de las organizaciones sociales oficialistas que integran la UTEP, aún no decidió si se sumará al partido La Patria de los Comunes. El coordinador nacional de ese movimiento es Daniel Menéndez, también funcionario del Ministerio de Desarrollo Social. Está al frente de la subsecretaría de Políticas de Integración y Formación.

Los ministros Sergio Massa y Wado de Pedro, ¿una posible interna para dirimir al candidato oficialista?

Menéndez formó parte de la pasada lista de candidatos a diputados nacionales del Frente de Todos que encabezó su actual jefa, Victoria Tolosa Paz, pero no fue electo, la mala elección del oficialismo obligó a que coronaran los diez primeros lugares. Él estaba ubicado en la casilla once.

El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), liderado de manera excluyente por Juan Grabois, forma parte de un partido político ya consolidado y del cual el abogado también es su referente, el Frente Patria Grande.

Enfrentarán en internas o con candidatos propios a los que se le opongan si no consiguen integran las listas del oficialismo.

Con el aval de Cristina de Kirchner y el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, el Frene Patria Grande consiguió más de 20 concejalías, un bloque de tres diputados nacionales propios -que integran la banca del Frente de Todos- y una legisladora porteña.

Grabois ya le había anticipado a Infobae que, si Cristina Kirchner no competiese en la elección presidencial “facilitaría” el armado electoral del Frente de Todos, y aseguró que no será postulante a presidente con una condición: si se candidatea el actual ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Lo expresó así: “Wado no es el Che Guevara, no es un dirigente radicalizado, tiene posiciones correctas en algunos puntos para mí”.

Patricia Cubría, la senadora que desde el Movimiento Evita pretende disputarle poder a Fernando Espinoza en La Matanza. Mariel Fernández, la intendenta de Moreno que desde el Evita le ganó la interna al peronista Walter Festa

Grabois, como el resto de los dirigentes sociales, aboga para que las candidaturas se definan en las PASO. Para esas eventuales primarias en el Frente de Todos el líder del MTE avisora una puja entre el ministro del Interior y el ministro de Economía. O entre el primero y un gobernador al que no puso nombre propio.

Consultado por este medio, Grabois afirmó que desde el Frente Patria Grande van “a aportar un programa de políticas públicas bien concretas para que se termine el chamuyo”.

La militante feminista Dina Sánchez es la referente del Frente Popular Darío Santillán. Es la secretaria adjunta de la UTEP y suele coincidir en sus posiciones y medidas con Juan Grabois. “Lo primero que tienen que hacer los candidatos y candidatas en este escenario electoral es discutir la situación económica, cuáles van a ser las respuestas y las políticas para los y las más humildes”, expresó durante la última campaña electoral. Mantiene la misma posición y la agrupación que representa aún no se expresó por un candidato determinado.

La otra pata importante de la UTEP, y que también forma parte del denominado grupo de “Los Cayetanos”, lo conforma la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Tiene representación federal y el pasado 28 de noviembre cumplió 28 años.

El brazo político de la CCC es el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) que a su vez se referencia en el Partido Comunista Revolucionario (PCR). Su máximo exponente es el diputado nacional del PTP y secretario general de la CCC, Juan Carlos Alderete. Integra el bloque del Frente de Todos en la Cámara baja. A diferencia del Movimiento Evita y Barrios de Pie, nunca dejó de salir a la calle para protestar contra las medidas de ajuste del Gobierno de Fernández acordadas con el FMI.

Desde la UTEP, las organizaciones sociales oficialistas buscarán bancas en diputados, senadores e intendencias claves de la provincia de Buenos Aires

La CCC, a través del Partido del Trabajo y del Pueblo, es la organización social que más representantes electos tiene a lo largo y ancho del país. En Salta, por ejemplo, tienen 18 concejales, dos intendentes y una diputada por ese distrito. En Chaco también tienen más de 15 ediles y un diputado provincial. En Neuquén ocurre algo similar.

Cuando tuvieron la posibilidad de competir en elecciones internas lo hicieron, pero también han buscado consenso para integrar las listas únicas del oficialismo.

“Vamos a insistir con las elecciones PASO para este 2023″, sostiene y afirma que las elecciones internas “evitará que el Frente de Todos vaya dividido y eso favorezca a la derecha ajustadora que acuerda con el FMI”.

“La CCC y el PTP no coinciden en los acuerdos por cargos. Nuestra organización es la única federal y le da libertad de acción en cada provincia. En algunos distritos coincidimos con algunos gobernadores y en otras no”, apunta y destaca que las posiciones políticas que toma la organización “se respetan en todo el país”. Hasta ahora no fijaron preferencia por un precandidato a la presidencia de la Nación, pero, como el Evita y la mayoría de los movimientos sociales oficialistas harán lo posible por incidir en la elección del candidato.

Las organizaciones sociales oficialistas apoyan la gestión de Alberto Fernández, pero lo observan débil para las próximas elecciones presidenciales (FACEBOOK UTEP)

Si bien pueden existir acuerdos parciales en algunos distritos, las organizaciones populares suelen disputar espacios de poder no solo con los intendentes sino con La Cámpora. En este punto debe quedar en claro que esa agrupación no es un movimiento social, sino uno de los principales brazos políticos del kirchnerismo, que integra el Frente de Todos. Entre sus principales referentes, además de Máximo Kirchner y Wado De Pedro, se destacan Andrés “Cuervo” Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes; la directora de la ANSES, Fernanda Raverta y la titular del PAMI, Luana Volnovich.

Tanto es así que ya existen movimientos internos del Movimiento Evita para desbancar a la alcaldesa kirchnerista de Quilmes; y de La Cámpora para arremeter contra la intendenta de Moreno y referente del Evita.

Dentro del amplio espectro político del Frente de Todos, y en particular de los movimientos sociales que lo conforman, cada cual atiende a la frenética partida de ajedrez que, al menos por ahora, se juega de manera simultánea y en la que nadie quiere hacer tablas.

Seguir leyendo: