De cara al comienzo de un año electoral, Macri y Rodríguez Larreta se reunirán en Villa La Angostura

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta se reunirán este viernes en Neuquén (Foto: Franco Fafasuli)

De cara a las elecciones presidenciales de 2023, el expresidente Mauricio Macri mantendrá una reunión con Horacio Rodríguez Larreta en Villa La Angostura, Neuquén. Allí, los referentes del PRO tomarán decisiones que serán claves para el próximo año. De igual manera, se espera la visita de Patricia Bullrich para el próximo 18 de enero, con quién ya mantuvo una reunión para repasar la agenda política.

Los presidenciables del PRO comenzarán a definir los lineamientos apuntando a las próximas elecciones. A poco de terminar el año y luego de un año de fuertes discusiones internas, los referentes del partido con enclave porteño buscarán mejorar el diálogo interno y lograr acuerdos teniendo en cuenta las estrategias electorales.

Luego de un mes en Qatar, Macri permaneció algunos días en Buenos Aires y antes de viajar a la Patagonia habló por separado con Rodríguez Larreta, Patria Bullrich y María Eugenia Vidal, quienes son en principio los tres candidatos presidenciales del PRO. De ese modo, el fundador del espacio busca mostrarse como el gran elector ante la carrera de los dirigentes, sin descartar la posibilidad de ser él mismo quien asuma ese desafío, en busca de un nuevo período como primer mandatario del Poder Ejecutivo Nacional.

A solas, Rodríguez Larreta y Macri mantendrán un encuentro a 1600 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lejos de los desencuentros y la tensión que subsiste entre los líderes del PRO.

Si bien Macri no descarta competir por la presidencia, la decisión final la tomaría en marzo. Mientras, trascendió que les habría pedido tanto a Horacio Rodríguez Larreta como a Patricia Bullrich que si llegan a la Casa Rosada designen a ministros de su gabinete. Dicha solicitud fue realizada meses atrás y desde entonces permanece la estrategia de Macri de reforzar su centralidad en el liderazgo opositor. Por lo pronto, en la reunión a realizarse en el sur se asentará fundamentalmente sobre el armado en todo el país, intentando consensuar algunas postulaciones que hoy los dividen en distintas provincias y que hacen peligrar la cohesión en Juntos por el Cambio.

Macri se reunirá por separado con los tres postulantes presidenciales del PRO (Franco Fafasuli)

Más allá de la decisión que tome Macri, Patricia Bullrich se mantiene firme en su marcha hacia la candidatura presidencial, pese a saber que si el ex presidente decide competir será un escollo casi definitivo para su proyecto presidencial, dado que ambos tienen un perfil muy similar y se da por hecho que se disputan el mismo electorado. Además, la ex ministra de seguridad ya aseguró que no resignará su postulación dado que a sus 66 años, se trata de su última gran oportunidad para gobernar el país.

Según el derrotero de las encuestas, los datos indican que su figura creció a partir de los “banderazos” opositores que protagonizó durante la pandemia, los que a su vez la llevaron a tomar distancia de Rodríguez Larreta, que se mantuvo condicionado por la emergencia sanitaria y la responsabilidad de gestión.

Por otra parte, el expresidente también avaló la candidatura presidencial de María Eugenia Vidal, con quién se reunió en Buenos Aires dado que no tiene previsto viajar a la Patagonia cómo sí lo harán los otros dos precandidatos. De hecho, la exgobernadora anunció que dentro de 15 días retomará sus recorridas por el interior como parte de la estrategia para recuperar el contacto directo con la gente. Así, para principios de 2023 y con un ojo puesto en el nivel de aprobación que surja de futuros sondeos de opinión, determinará la factibilidad de su candidatura.

De esa manera, mientras se afianza la postulación de Rodríguez Larreta, quién anunció la incorporación al gabinete porteño de figuras como Martín Redrado, Waldo Wolff y Silvia Lospennato, con el envión del fallo de la Corte en el reclamo por la coparticipación, el escenario de los precandidatos empezará a definirse a partir de las reuniones que Macri mantendrá con los precandidatos en su reducto del sur. De hecho, se estima que el jefe de Gobierno podría lanzar formalmente su candidatura en la segunda quincena de febrero, y Bullrich haría la presentación de su fórmula presidencial junto a un dirigente radical. Así, el tablero electoral del PRO estaría cerrado en el mes de marzo.

