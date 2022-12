Axel Kicillof dio señales sobre su reelección: “Le vamos a pedir a esta provincia que nos acompañe para seguir transformándola”

“Pidieron que agarramos el bastón de Mariscal, lo tenemos, lo llevamos y vamos a recorrer todos los rincones de la provincia de Buenos Aires explicando lo que hicimos y explicando que vamos a defender nuestro futuro, tenemos derecho al futuro”. Con esas palabras el gobernador bonaerense Axel Kicillof, cerró en la tarde noche de este jueves una mateada con militantes en la plaza Islas Malvinas de la ciudad de La Plata. Con un discurso que duró casi una hora y media, el mandatario provincial zigzagueó sobre su eventual candidatura a la reelección y volvió a embestir contra la Corte Suprema de Justicia por el fallo que obliga al gobierno nacional a conceder el 2.95% de los recursos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, dando lugar a la demanda presentada por la administración de Horacio Rodríguez Larreta. “Le van a financiar la campaña del año que viene”, dijo.

Te puede interesar: En medio de la pelea con CABA, Alberto Fernández trabaja en un proyecto con 10 políticas de Estado que buscará acordar con la oposición

El acto en el que se buscó replicar la impronta de austeridad que tenían las actividades que Kicillof realizaba cuando aún era candidato a la gobernación en la campaña 2019 contó con la presencia de algunos gremios -sobre todo UPCN que repartió panfletos con la sigla Axel 2023- y distintas organizaciones políticas del peronismo platense como el Frente Amplio Peronista que encabeza el ministro de Justicia bonaerense y ex intendente de La Plata Julio Alak; además La Cámpora, cuya referencia en la capital bonaerense es la presidenta del Instituto Cultura, Florencia Saintout. Kicillof, por su parte, siempre estuvo escoltado por su Jefe de Asesores y mano derecha, Carlos Bianco; uno de los que viene motorizando este tipo de encuentros que se replicarán durante el verano en distintos puntos turísticos de la provincia.

Además de panfletos, también se vieron gorras con la sigla Axel 2023 y durante uno de los pasajes del discurso, la gente también cantó por “Axel gobernador”. “Siendo gobernador me queda un año de gobierno en este mandato. Me tengo que dedicar a esto. Lanzamos la temporada el otro día, seguimos inaugurando escuelas, centros de salud. Me van a ver así. Si cada vez que me ven con gente o hablando es la campaña…bueno lo vamos a hacer todo este tiempo”, dijo el gobernador en una rueda de prensa tras el acto, mientras la gente aún se agolpaba por una foto.

Un rato antes, sobre la tarima y micrófono en mano, deslizó que “le vamos a pedir a esta provincia que nos acompañe para seguir transformándola”. Fue el gesto más elocuente sobre el rumbo electoral del 2023 y sus intenciones de ir por un nuevo mandato. Luego, aclaró ante la prensa: “Hemos presentado un proyecto a seis años, no es un proyecto ni un deseo personal. Falta mucho. Claramente lo que se espera es que sigan estas políticas”.

Buena parte de su discurso fue sobre el fallo de la Corte Suprema. “Ahora, los jueces de la Corte Suprema buscan sacarles recursos a todas las provincias. Esos son sus métodos: si no les dan los votos para conducir el país, van a tocar las puertas de los tribunales para conseguir los fallos que los favorecen”, dijo y manifestó: “Las provincias argentinas lo que queremos es recuperar lo que Mauricio Macri nos sacó para darle a su socio y amigo Rodríguez Larreta”.

“A mi me votaron 5 millones de personas, pero si después por un fallo judicial me cambian las políticas que deciden cuatro personas, ¿qué democracia es esa?”, se preguntó y ahondó: “Hoy tenemos una Corte Suprema que tomó atribuciones del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo y está gobernando cómo se eligen y se juzgan a los jueces, es decir a ellos mismos. Qué está determinando cómo es la coparticipación, entonces…¿cómo es esto? ya está no hay más instituciones; eligen cuatro tipos”.

También, sobre la definición de la Corte, volvió a mandarle un mensaje a los postulantes a la gobernación por la oposición. “No podemos aceptar un país cada vez más desigual y concentrado. Quiero ver con qué cara los candidatos de la oposición defienden como sacan los recursos a la Provincia. A (Diego) Santilli hay que preguntarle cómo defiende el saqueo. Ya (María Eugenia) Vidal nos entregó a Larreta y Macri y el que viene quieren seguir profundizando lo mismo”, dijo subiendo así al diputado nacional Diego Santilli como adversario por la gobernación en sintonía con lo que este martes marcó Cristina Kirchner cuando estimó que Rodríguez Larreta será el candidato a presidente de la oposición. El acto terminó con la marcha peronista de fondo y la gente pulseando por una foto con el gobernador.





Seguir leyendo: