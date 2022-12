En La Matanza, Macri habló del 2023 y criticó el caos en los festejos por Argentina campeón: “No se les cayó una idea”

Mauricio Macri en La Matanza

El ex presidente Mauricio Macri criticó hoy el operativo de seguridad que organizó el Gobierno para recibir a los campeones del mundo y puso como un ejemplo para la política a la Selección de Messi y Scaloni. Aunque reconoció la dificultad de controlar unas cinco millones de personas en las calles, cuestionó la falta de un plan que permitiera evitar los incidentes y peligros que se registraron en la caravana que pudo recorrer pocos kilómetros desde Ezeiza.

“Tendrían que haber previsto algo mejor”, afirmó Macri en un breve contacto con la prensa en un club de Ramos Mejía, donde participó de un encuentro organizado por el concejal y referente de Juntos por el Cambio, Lalo Creus. Allí también estuvieron los intendentes Néstor Grindetti (Lanús) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y líderes matanceros. También habló concretamente sobre el 2023 y pidió a la dirigencia “generosidad para ocupar el lugar que toque”.

Mauricio Macri estuvo en La Matanza, en un acto que organizó el precandidato a intendente Lalo Creus.

Uno de los colaboradores de Macri reconoció en diálogo con este medio que la presencia allí de Macri se decidió por la condición de “emblemática” que tiene La Matanza para las elecciones del año que viene. Se trata de un municipio tiene más de un millón cien mil electores y es considerada “la séptima provincia”, ya que tiene más votantes que Entre Ríos y otras 15 jurisdicciones.

La dirigencia de Juntos por el Cambio cree que está en condiciones de vencer a Fernando Espinoza, el intendente que hace más de 17 años que está al frente del bastión del peronismo en el conurbano bonaerense.

Te puede interesar: Fernando Espinoza, el barón del conurbano asediado desde dentro y fuera del PJ

Macri le había pedido a Creus que organice un encuentro distendido para despedir el año, que incluyera un partido de fútbol. Al encuentro fueron invitados los otros referentes de Juntos por el Cambio de La Matanza y que también están anotados como precandidatos a intendente, los diputados Alejandro Finocchiaro y Héctor “Toty” Flores, aunque no asistieron y enviaron representantes.

Macri participó del picado en el Club Esloveno de Ramos Mejía. Habló de política, del 2023 y su viaje a Qatar.

“Cinco millones de personas era difícil de administrar, la verdad, pero no se les cayó una idea”, manifestó, ante una pregunta de TN.

La interna y el 2023

“Tenemos que estar juntos. No podemos ponernos la camiseta argentina un rato. Hay que honrarla y eso significa saber trabajar en equipo. No puede cada uno estar pensando en la de uno siempre. Hay que pensar en el conjunto, porque el conjunto vale más que cada uno de nosotros. La Argentina que viene necesita del trabajo en equipo”, aseguró.

“Estamos mal: la pobreza no para de crecer, la inflación nos está matando, la inseguridad nos está matando. Pongansé de acuerdo en las ideas, en para qué van a volver al poder y no alcanzan las manos para resolver todos los problemas que acumulamos ya hace mucho tiempo, por medidas anacrónicas, estúpidas, autodestructivas como las que han llevado a cabo estos últimos gobiernos”, agregó.

Macri advirtió que “llevamos a Navidad y tenemos que prepararnos para un 2023 con generosidad, con firmeza y con convicción, pero con generosidad, para tratar de que todos seamos parte de un equipo. En el lugar que nos toque de arquero, de director técnico, de 4, o de 8 o de nueve, en cualquier lugar del equipo que saque a la Argentina adelante nos tiene que llenar el corazón de felicidad y orgullo, alegría y amor. Porque vamos a sacar a la Argentina adelante y vamos a darle a cada argentino una oportunidad”.

El ejemplo de la Selección

“Con su humildad, seriedad y profesionalismo, los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección nos mandaron un mensaje muy poderoso”, afirmó el ex presidente en el brindis que se organizó después del partido de fútbol que compartió en el Club Esloveno con un grupo de vecinos y ex futbolistas de Boca, como Aníbal Matellán y José Basualdo, Fernando De Andreis, Diego Valenzuela, entre otros.

Te puede interesar: Argentina campeón: secretos de un festejo histórico y un operativo que bordeó el desastre

En su discurso, Macri destacó la humildad, la seriedad y el profesionalismo de la selección argentina, que el domingo se consagró campeona del mundo. En ese contexto dijo que la Selección de Messi y Scaloni demostró que “si nos esforzamos y trabajamos en equipo, podemos ser campeones de lo que nos propongamos”.

“Estamos en un momento de muchas alegrías, de una revolución interna muy fuerte. Lo que vivimos estos días, tal vez por todo lo que se está sufriendo y toda la angustia que hay”, aseguró Macri y agregó que “hay una sensación de que no sabemos adonde vamos, en un país que ha perdido el rumbo y un gobierno que no sabe, no tiene plan ni tiene idea qué es lo quiere”.

El ex presidente resaltó que “muchos de nuestros jóvenes nos han ido abandonando por la falta de respuestas sobre qué hacer con sus vidas y qué hacer en el futuro”. Describió que en su estadía en Qatar, donde permaneció en su condición de presidente de la Fundación FIFA, se encontró con muchos argentinos que emigraron en el último año.

“Todos los que se fueron me decían lo mismo: por favor, devuélvannos la esperanza para que podamos volver a nuestro país”, aseguró.

Sobre la Selección, el ex presidente elogió a Messi, al que calificó como “un gigante”, y planteó que “ya nadie discuta en este país. No se puede discutir más quién es Leo Messi, es el más grande de todos los tiempos”. Con respecto al DT, el ex presidente resaltó que “a Scaloni nunca lo vimos en un acto de soberbia, transmitiendo siempre sentido común y sin sentirse más protagonista de lo que es, junto a Aimar y Samuel”.

“Si nos organizamos y trabajamos en equipo podemos. Podemos hasta ser campeones del mundo, la puta, campeones del mundo por los próximos cuarto años”, aseguró el líder del PRO, poniendo como ejemplo para la política la Selección que lideraron Messi y Scaloni.

Macri jugó al fútbol en La Matanza y elogió a los jugadores de la Selección.

Seguí leyendo