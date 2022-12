Declararán ciudadano ilustre a Julián Álvarez en Calchín y crecen los homenajes a los jugadores en el país

El cartel de bienvenida a la ciudad de Calchín, que homenajea a Julián Álvarez (Mario Sar)

A lo largo y ancho del país, se multiplican los reconocimientos a los jugadores de la selección argentina por obtener el tercer título en su historia como campeones del mundo, tras la victoria ante la final del Mundial de Qatar 2022 contra Francia, por penales. En este caso, la política local ingresará en escena para festejar a los suyos. Este miércoles será declarado como “ciudadano ilustre” Julián Álvarez -el hombre de la camiseta N°9- en Calchín, su pueblo natal de la provincia de Córdoba.

La población de Calchín, donde la Araña nació el 31 de enero de 2000, se apoderó en los últimos días del fervor popular. El pequeño municipio, de poco más de 3.000 habitantes, tendrá su cita especial esta semana con su hijo pródigo, que logró un desempeño sobresaliente tras el partido consagratorio en las semifinales contra Croacia, cuando marcó dos goles de los tres que convirtió Argentina.

El intendente de Calchín, Claudio Gorgerino, anunció que este miércoles “va a ser el asueto nuestro”, cuando todo esté preparado para recibir al joven que brilló el ex goleador de River Plate. “Toda la gente va a estar trabajando en eso. Va a ser declarado “Ciudadano Ilustre” y se le va a entregar la llave de la ciudad”, sostuvo el dirigente local en declaraciones a AM 530 y AM750.

Gorgerino sostuvo que el triunfo de Argentina en Qatar es una emoción, en particular, para Calchín, por “tener un campeón del mundo en el pueblo”. El jefe comunal recordó la infancia de Julián como “un pibe que siempre jugó, no solo en la escuelita de talentos, sino también en distintas escuelitas que venían a buscarlo”.

Te puede interesar: Los festejos por la Copa del Mundo en Plaza de Mayo: pantallas gigantes y el balcón de Casa Rosada adornado de celeste y blanco

“Tiene una luz particular, esa calidez humana que muchos cracks no han podido tener”, expresó sobre el actual jugador del Manchester City. “Siempre tuvo la posibilidad de jugar en divisiones más altas y en campeonatos regionales cuando Calchín no participaba”, agregó.

Julian Alvárez, en la final del Mundial de Qatar 2022 contra Francia, disputa una jugada con el futbolista Dayot Upamecano (REUTERS/Hannah Mckay)

Con el mismo temperamento, otros jugadores de la selección argentina que se consagraron en el Mundial también fueron reconocidos con el mismo estatus que Julián Álvarez. Alexis Mac Allister fue declarado ayer Ciudadano Ilustre en la capital pampeana, Santa Rosa, ciudad de la que es oriundo.

El Concejo Deliberante local votó este lunes por unanimidad la distinción para el jugador, durante una sesión extraordinaria tras la consagración del conjunto argentino en el Mundial de Fútbol. Los y las concejalas santarroseños destacaron al jugador pampeano por su “sobresaliente actuación” como mediocampista de la Argentina en la máxima competencia del fútbol mundial.

Mac Allister nació en diciembre de 1998 en Santa Rosa, ciudad de la que partió a temprana edad para dar sus primeros pasos en su carrera futbolística en Argentinos Juniors, donde tuvo su debut profesional en la Primera B Nacional en octubre de 2016. Tras su posterior paso por Boca Juniors, el mediocampista llegó a principios del 2020 al Brighton de la Premier League.

El jugador, de 23 años e hijo del ex futbolista Carlos “Colorado” Mac Allister, se convirtió ahora en “el primer santarroseño en la historia en disputar un Mundial y consagrarse campeón, por lo que fue declarado ciudadano ilustre de la capital provincial. Esto es motivo de celebración, orgullo y reconocimiento”, consideró el concejal Mariano Rodríguez Vega en las redes sociales.

Alexis Mac Allister reacciona en la final de la Copa del Mundo contra Francia (REUTERS/Lee Smith)

El pampeano accedió a su primer Mundial con apenas 8 partidos previos en la Selección, seis de ellos jugados este mismo año, en los que disputó sus primeros juegos oficiales como titular en las Eliminatorias sudamericanas.

Otra de las ciudades que reconocieron a integrantes de la Selección nacidos en el terruño fue La Plata. El intendente Julio Garro declaró también “Ciudadanos Ilustres” a los jugadores argentinos Juan Marcos Foyth y Gerónimo Rulli, junto al miembro del cuerpo técnico Luis Oscar Martín, todos nacidos y formados en La Plata, en la capital bonaerense.

“Los argentinos no podemos estar más orgullosos de este equipo que trae la Copa del Mundo, nada más ni nada menos. Y tenemos que reconocer el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio de este grupo”, sostuvo el jefe comunal. Y destacó que “en La Plata tenemos tres campeones: Foyth, Rulli y el ‘profe’ Martín, platenses que nos demostraron que los sueños se cumplen”. “Marcaron un antes y un después en la historia del fútbol, y también de la Ciudad. Se lo merecen por la alegría que nos trajeron”, agregó el intendente platense.

Juan Foyth besa la medalla de oro obtenida luego de ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022 (REUTERS/Carl Recine)

Seguir leyendo: